Dzērienu karalis – konjaks

Kas ir konjaks? - Konjaks ir destilēts vīns, kuru ražo Francijā, Konjakas reģionā. Šis reģions atrodas pie Šarantas upes krastiem. Par mainīgo klimatu un ģeoloģisko uzbūvi, kā arī pateicīgo transporta, kuģu, pārvietošanās iespēju jāpateicas tur esošajai upei, kas nodrošina kvalitatīvu vīnogu audzēšanu un paša produkta, konjaka, transportēšanu. Pēc vēstures aplēsēm uzskata, ka Napoleons Konjaka pilsētas brendiju ir nodēvējis par godu pašai pilsētai, kas arī šo dzērienu padara īpašu un neaizstājamu.Visi konjaki ir brendiji, bet ne visi brendiji ir konjaki.

"Māksla ir kā vīns, bet pieredze kā brendijs, ko mēs no tā destilējam."

Kanādas žurnālists Robertsons Davies (1913 – 1995)

Meukow konjaks

Kopš 19. gadsimta Meukow (Meu - koff) konjaki ir radīti ar mērķi iepriecināt konjaka cienītāju izsmalcinātās garšas visā pasaulē. Sākot ar pirmo partiju, kas tika izgatavota, lai apmierinātu Silēzijas aristokrātus, līdz pat mūsdienu konjaka baudītājam.

"Ja konjaks būtu dzīvnieks, tas, protams, būtu pantera, dzīvnieks, kas simbolizē daudzgadīgās līdzsvara īpašības, kuras mēs atrodam mūsu konjakā. Tāpat pantera ir elegances un spēka simbols, kas pārstāv konjaka vērtības. Nogaršojot konjaku, pamostas visas mūsu maņas." Anne Sarteaux – Meukow konjaka Cellar master *

Šogad Mekow konjaks Latvija saņēma Latvijas Tirgotāju Savienības novērtējumu stipro dzērienu kategorijā – Gada prece.

* Cellar master - persona, kas uzrauga konjaka darināšanu darītavā.

Klasifikācija

Uz konjaku etiķetes esošo atslēgvārdu vai no to sākumburtiem veidoti saīsinājumi, kuri nozīmē dzēriena vecumu, kas tiek nogatavināti ozolkoka mucās.

VS – Very Special – Vismaz 2 gadus

VSOP - Very Superior Old Pale – Vismaz 4 gadus

Napoleon -Vismaz 6 gadus

XO – Extra Old – Vismaz 10 gadus

XXO – Extra Extra old – Vismaz 14 gadus

Mums bieži vien šķiet, ka jo vecāks Konjaks, jo tas ir labāks, bet nereti iepazīstoties ar šiem Konjakiem degustācijā cilvēks atklāj to, ka viņam jauns konjaks pat garšo labāk kā kāds no piemēram XO kategorijas. Līdz ar to vecāks(dārgāks) ne vienmēr nozīmē labāks, tāpēc svarīgi izmēģināt dažādus produktus un garšas, lai atrastu savu "īsto". – Oskars Vārenbergs, restorāna Whitehouse vecākais bārmenis

Reģioni

Grande Champagne (lielā Šampaņa) – šajā teritorijā audzēto vīnogu konjaki ir paši izsmalcinātākie (V.S.O.P; X.O.), varenākie. Lai konjaks iegūtu ideālu buķeti, tas ir jāiztur mucās samērā ilgi.

Petite Champagne (mazā Šampaņa) – konjaks ir samērā līdzīgs ar Grande Champagne teritorijas konjaku, tomēr šis konjaks nav jāiztur tik ilgi. Konjakam piemīt izsmalcināta augļu garša.

Borderies (borderī) – teritorija ir mazāk kaļķaina salīdzinājumā ar iepriekšējām teritorijām. Audzētās vīnogas konjakam piešķir smalku, elegantu garšu, kura var pazust ilgstošas izturēšanas rezultātā. Tāpēc šajā teritorijā pārsvarā ražo jaunus konjakus.

Fins Bois (fin buā).

Bons Bois (bon buā).

Bois Ordinaires (buā ordinēr) – šajās trijās teritorijās kaļķainas augsnes ir vēl mazāk un tā ir daudz cietāka. Rezultātā vīnogulāju saknēm ir daudz grūtāk izlauzties līdz labvēlīgai augsnei. Bois Ordinaires vīnogulāju kvalitāti būtiski ietekmē tuvumā esošais okeāns. Šajā teritorijā pārsvarā ražo jaunus, vienkāršus konjakus.

Kāpēc konjaks ir tik populārs/cēls dzēriens?

Uz jautājumu – kas ir labs konjaks atbild Ivars Kalējs – Meukow konjaka zīmola vadītājs Latvijā.

Pasaulē ir daudz mītu par konjaku, sākot kā tas ir jābauda, līdz tam, kas nosaka konjaka kvalitāti. Lai gan no vīnogu ķekara līdz glāzei to pavada gadsimtiem ilgas tradīcijas, meistara mīlestība pret šo dzērienu, tomēr nemainīgs jautājums paliek viens – kurš konjaks ir labs?

Izplatītākais mīts ir ka konjaka kvalitāti nosaka tā cena. Meukow zīmola vadītājs uzskata, ka vērtējums "labs konjaks" pavisam noteikti ir balstīts uz katra cilvēka vēlmēm, gaumi un iepriekšēju pieredzi dzērienu pasaulē. Iegādājoties konjaku par augstāku cenu, rodas iespēja izvēlēties starp dažādām konjaku kategorijām un garšu dažādībām, bet tas nenozīmē, ka tas ir piemērotākais konjaks tieši Tev. Konjaka kvalitāte ir atkarīga no garšu līdzsvara tajā, konjakam jābūt balansētam un garšās piesātinātam, bet piesātinātam tādā nozīmē, ka tas ir aromātiski bagātīgs un baudāms. Īsāk sakot – konjaks kurš Tev garšo ir labs konjaks.





Kā baudīt konjaku?

Konjaks, nav piemērots ātram dzīves veidam. Šis aristokrātiskais dzēriens ir pelnījis tā baudīšanu ar jūtām un dažādos veidos – tīru, ar ledu, „pagarinātu" jeb atšķaidītu, ar tēju vai kafiju, pie cigāra. Konjakam veltītais laiks ir proporcionāls pārdzīvojumam, ko gūst no tā krāsas, unikālā aromāta buķetes un pēcgaršas.

Igauņi parasti ņem lielāku vai mazāku ball tipa glāzi, franči turpretim dod priekšroku mazākai tulpes formas glāzei, kura uzkrāj un vada aromātu labāk. Ar toniku, limonādi vai sulu atšķaidītu konjaku tomēr dzer no highball glāzēm.

Vislabākā pasniegšanas temperatūra ir no 180 C līdz 210 C, tātad istabas temperatūrā un ne augstākā, citādi visi aromāti izgaro ļoti ātri. Piemērota ir arī nedaudz zemāka temperatūra, tad konjaku glāzi silda rokas siltums.

"Konjaks biežāk tiek baudīts restorānos kā didžestīvs, jeb pēc maltītes dzēriens. Tas skaidrojams ar šī dzēriena baudīšanas tradīcijām, patiecoties tā garšas īpašībām tas lieliski sader ar lielu klāstu desertu un arī kafiju. Bāros šī dzēriena popularitāte atgriežas patiecoties bārmeņiem, kuri palīdz lauzt aizvēsturiskus stereotipus par to, ka Konjaku var baudīt tikai tīrā veidā, nereti to jaucot modernos kokteiļos " – Oskars Vārenbergs, restorāna Whitehouse vecākais bārmenis.





Vieglas receptes kā baudīt konjaka kokteiļus mājas apstākļos.

Meukow Ginger Highball

Meukow VS konjaks 45 ml

Ingvera limonāde 150 ml

Laima sula 20ml

Meukow Berry Punch

Meukow VS konjaks 45ml

Dzērveņu sula 150 ml

Laima sula 20ml





Latvijas Tirgotāju asociācijas atzīto konjaku – Meukow, varat iegādāties lielākajās tirzniecības ķēdēs, kā arī mūsu pašu dzērienu veikalā – Vintage Baznīcas ielā 20/22, Dēļu ielā 5, vai internetveikalā.

