'Ecolines' reisiem Baltijā – divas vietas par vienu cenu

Baltijas lielākais starptautiskais autobusu pasažieru pārvadātājs "Ecolines" ir atsācis starptautisko autobusu satiksmi starp Baltijas valstu galvaspilsētām jau no 2020. gada 29. maija. Starp Rīgu un Tallinu un starp Rīgu un Viļņu tiek veikti divi reisi dienā.

Izbraukšanas laiki no Rīgas uz Tallinu

Rīga – Tallina: 08.00; 19.00

Tallina – Rīga: 08.00; 19.00

Izbraukšanas laiki no Rīgas uz Viļņu

Rīga – Viļņa: 07.30; 18.00

Viļņa – Rīga: 07.30; 18.00

Uzmanību! Tiek piedāvātas divas sēdvietas par vienas cenu!

Saistībā ar Covid -19 izplatību un rekomendētajiem drošības pasākumiem, tiek ieviesta pilnībā jauna pasažieru pārvadāšanas sistēma. Iegādājoties vienu biļeti ECOLINES garantē, ka blakus vieta paliek tukša, vai arī tajā drīkst sēdēt biļešu īpašnieka uzaicinātā persona. Biļešu cenas par divām vietām ir sākot no 13 eiro. ECOLINES maršrutos pa Baltijas valstīm būs norīkoti modernākie divstāvu autobusi Setra S 431, kas ir aprīkoti ar multimediju ierīcēm, bezmaksas internetu, WC un gaisa kondicionieriem. Pārdošanā būs pieejamas 35 no 74 autobusa vietām, garantējot, ka biļetes īpašnieks ceļos vai nu bez pasažiera blakus krēslā vai arī to aizņems biļetes turētāja uzaicinātā persona.

Atsākot regulāros starptautiskos pārvadājumus, visiem pasažieriem atbilstoši MK noteikumiem arī starptautiskajos maršrutos jāvalkā maskas vai alternatīvi sejas un deguna aizsardzības līdzekļi un autobusā būs pieejami dezinfekcijas līdzekļi rokām. Autobusi pirms un pēc reisa tiks pilnībā dezinficēti.

Biļetes uz reisiem ir pieejamas interneta tirdzniecībai vietnē ecolines.net

Pilnībā apzinoties, ka epidemioloģiskā situācija un valsts iestāžu lēmumi var tikt mainīti, "Ecolines" ir gatavs atbilstošās izmaiņas ieviest gan savos plānotajos ceļošanas grafikos, gan pārdošanas sistēmās.

Sekojiet informācijai!

"Ecolines" ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums, šobrīd vadošais starptautisko pasažieru pārvadājumu sniedzējs kā Latvijā tā Baltijā. Uzņēmums piedāvā Baltijā visplašāko maršrutu tīklu uz vairāk nekā 21 valsti un 205 pilsētām Baltijā, Eiropā, kā arī Krievijā un bijušajās NVS valstīs.

