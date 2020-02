Ēd maz, dzīvo aktīvi, bet svars nekrīt? Lūk, tievēšanas īstā veiksmes formula!

Trīs bērnu māmiņa Digna Miķelsone atklāj, ar kādu vienkāršu metodi viņa atbrīvojās no liekā svara īsā laikā. Uzzini, kā arī tu Jaunajā gadā vari piedzīvot sapni par skaistu augumu!

- Kāda bija tava iepriekšējā tievēšanas pieredze?

Biju pārliecināta, ka liekais svars nav mana problēma. Tomēr pamazām liekie kilogrami arī man nāca klāt, un jutos arvien sliktāk. Biju dzirdējusi par dažādām notievēšanas metodēm, bet ilgu laiku nebiju gatava neko darīt.

Spied šeit un saņem individuāli tieši tev radītu notievēšanas plānu!

- Pastāsti – kā nolēmi sākt notievēt tieši tagad?

Pēc trešā bērniņa dzimšanas bija pagājis gads, bet mans svars nebija mainījies. Sapratu, ka beidzot ir pienācis laiks kaut ko mainīt, tāpēc nolēmu atrast metodi ātram un efektīvam rezultātam.

- Kā tu uzzināji par Stokholmas diētu?

Internetā pamanīju citu cilvēku pozitīvo pieredzi ar Stokholmas diētu un tādus rezultātus arī es, protams, gribēju! Mājas lapā aizpildīju svara testu un pasūtīju sev individuālo diētu. Tik vienkārši!

- Kā notika diētas ievērošana?

Jau no pirmās dienas savu tievēšanas plānu ievēroju tieši tā, kā norādīts, un centos nepieļaut atkāpes no tā. Man ļoti patika plāna piedāvāto produktu klāsts un iespēja bez maksas komunicēt ar speciālistiem, ja radās vēlme nomainīt kādu no ēdieniem vai bija kādi citi jautājumi. Ievērojot Stokholmas diētas plānu, nejutos izsalkusi vai nogurusi. Tas tiešām bija viegli! Aptuveni pēc nedēļas bija pamanāmi pirmie rezultāti – svars bija jau samazinājies un būtiski uzlabojās pašsajūta. Tas motivēja turpināt, un šobrīd kopumā esmu zaudējusi 22 kilogramus. Jūtos lieliski!

- Ko tu ieteiktu citiem cilvēkiem, kuri arī vēlas notievēt?

Ja dzīvē gribi kaut ko manīt, tad tas jādara tieši tagad! Pateicoties Stokholmas diētai, es zaudēju 22kg liekā svara, un tagad man reāli ir prieks skatīties spogulī! Programmu rekomendēju visiem. Vienkārši pamēģini dažas dienas! Diēta tev iemācīs, kā maz ieguldot, iespējams tikt pie slaida auguma.

Lūk, ko tu saņemsi, piesakoties Stokholmas Diētai jau šodien:

BEZMAKSAS konsultācijas

BEZMAKSAS receptes un padomus , lai liekais svars nekad neatgrieztos

, lai liekais svars nekad neatgrieztos Reālu garantiju – ja nenotievēsi 7 dienās – visa nauda atpakaļ!

