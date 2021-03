EHR iesaka: 5 apņemšanās, kas uzlabos tavu dzīvi

EHR, iedvesmojoties no klausītājiem un sadarbības partneriem, pasludinājuši martu par zaļo mēnesi. Kā jau zinām, pavasaris ir atmošanās un atjaunošanās laiks – īstais mirklis, lai padomātu par savu veselību, ķermeni, prātu un arī apkārtējo vidi, kurā dzīvo. Ar ko sākt, lai sasniegtu lielas pārmaiņas? Ar mazu apņemšanos. Maza apņemšanas katram – liels mērķis visiem kopā!

EHR un klausītāju pieredze rāda, ka katra maza apņemšanās kopā veido lielas pārmaiņas. Domājot par apzinātām izvēlēm, daudzus gadus atpakaļ, EHR apņēmās atteikties no gaļas izstrādājumu un vardarbībā radušos produktu reklamēšanas ēterā. Labi apzinoties iespaidīgu garantētas peļņas zaudēšanu, EHR vadība pieņēma šādu lēmumu, saprotot, ka gaļas patēriņa pieaugums pasaulē nopietni ietekmē jebkuru dzīves sfēru – cilvēka fizioloģiju, ekoloģiju, ekonomiku, ētiku un garīgumu.

Esam pārliecināti, ka pat nelielu paradumu maiņa ikdienā vismaz mēneša garumā var būtiski uzlabot ikviena cilvēka dzīves kvalitāti. Lūk, piecas mazas apņemšanās, kas jau šodien var uzlabot arī Tavu dzīvi:

1. Jau šodien vari samazināt plastmasas patēriņu. Vienreizlietojamo krūzīšu vietā biežāk izmantojot savu krūzi!

2. Paplašini savu ēdienkarti ar veģetārām maltītēm un atklāj jaunas garšas!

3. Vēlies kādu energoefektīvu padomu? Vēdinot telpas, atver logu līdz galam, bet uz īsu brīdi, nevis ilgstoši turi to puspavērtu!

4. Autobraucēji var izmēģināt izlejamo vējstiklu šķidrumu un pieliet tieši tik, cik nepieciešams.

5. Dodies iepirkties ar tekstila maisiņu, vai arī tirdzniecības vietā izvēlies pārstrādājamos papīra maisiņus!

Iesaisties EHR zaļā marta apņemšanās projektā arī Tu un apņemies mainīt kādu savu ieradumu! Mūsu iniciatīvu jau ir atbalstījuši ļoti daudzi Latvijas uzņēmumi, kas atbalsta zaļo domāšanu un dzīvesveidu. Mainam ikdienas ieradumus kopā ar Latvenergo AS, Cirkle K, Luminor Group, Rimi Baltic Group, VIRŠI, MADARA Cosmetics, AS Neste, Spodrība, AS Orkla Latvija, BN Kurši, Narvesen Latvija, Decathlon Latvija, Latvijas valsts meži, Tesla Baltic, Vides Tehnika, Verry Berry, Schneider Electric, Debenhams Baltics, Nutego, veikals Burka, Zaļā Josta un BAO. Uzzini vairāk!