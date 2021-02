EHR radioaplikācija un portāls – plašākā populārās mūzikas kanālu izvēle Latvijā

EHR mediju grupa par šodienas aktuālo mūziku zina visu. To saprot arī EHR radioklausītāji, tieši tāpēc EHR ir daļa no viņu dzīvesstila. Izprotot klausītāju ieradumus un intereses, EHR mediju grupa kļuvusi par modernu un izklaidējošu multiplatformu ar trim FM stacijām un to tīklu visā Latvijā, mediju portāliem, mobilajām aplikācijām un 20 mūzikas kanāliem – dažādiem noskaņojumiem un dzīves situācijām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sporto? Klausies "EHR Fitness". Strādā? Dinamisku fonu veidos "EHR Darbam". Romantiskos brīžos ieslēdz "EHR Love Songs". Bet, ja tev patīk aktuālākie un mīlētākie pašmāju hiti, tad ieslēdz populārāko EHR strīmu – "EHR Latviešu Hiti". Tieši šo unikālo mūzikas kanālu katru mēnesi izvēlas vairāk nekā 20 000 klausītāju. Kā redzi – ar EHR par kvalitatīvu muzikālo fonu tev vairs nav jāuztraucas. Ja vēlies justies jauns un stilīgs, neatkarīgi no vecuma, profesijas, statusa un paradumiem – tev ar EHR ir pa ceļam!

Nav noslēpums, ka šis ir īpašs laiks, kad, papildu visiem ikdienas izaicinājumiem, esam noguruši no ierobežojumiem un neziņas. Tāpēc svarīgi, lai radio, ko tu ikdienā klausies, iedvesmo un padara dienu labāku. EHR savu saturu veido, lai izklaidētu, atbalstītu un iedrošinātu. Turklāt EHR stacijas ("Eiropas Hitu Radio", "EHR SuperHits" un "EHR Russkie Hiti") tu vari klausīties savā datorā vai viedtālrunī jebkurā laikā un vietā.

To, ka EHR izprot klausītāja intereses un piedāvā atbilstošu saturu un mūsdienīgus produktus, novērtē arī mūsu sadarbības partneri, izvēloties saistīt savu zīmolu ar kādu no EHR produktiem. Piemēram, jau minētajā mūzikas kanālā "EHR Love Songs", svinot Valentīndienu, savu zīmolu ir integrējis uzņēmums "Laima". Tieši tāpēc visu februāri romantisku noskaņoju un aktuālākās dziesmas par mīlestību piedāvās šokolāde "MadMilk".

Mēs, EHR, ticam, ka pircēja un zīmola kopīgais stāsts iet roku rokā ar pozitīvām emocijām. Tāpēc arī citi zīmoli ir laipni aicināti izvēlēties savai komunikācijai kādu no 20 EHR mūzikas kanāliem, lai kopā sniegtu klausītājiem tikai pozitīvas emocijas.