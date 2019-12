'EIT Health' atbalsta veselības aprūpes inovāciju ekosistēmas attīstību Latvijā

"EIT Health" Reģionālā inovācijas shēma palīdz atklāt labākos inovāciju projektus Centrālajā, Austrumeiropā un Dienvideiropā

Eiropas iedzīvotāji noveco. Pēc desmit gadiem ceturtdaļa kontinenta iedzīvotāju būs vecāki par 65 gadiem. Tādas neirodeģeneratīvas saslimšanas kā Alcheimera un Parkinsona slimības ir visbiežāk sastopamās ar vecumu saistītās slimības un nākotnē tās radīs lielu slogu sabiedrībai Eiropā. Ar novecošanos saistītie izaicinājumi prasīs radikālas izmaiņas agrīnajā diagnostikā un profilaksē, kā arī senioru aprūpes iestāžu pārvaldībā.

Lai gan joprojām daudzas slimības nav ārstējamas, Eiropā virmo jaunas idejas, kā tās varētu ārstēt. Eiropas Centrālais, Austrumu un Dienvidu reģioni pēdējā laikā uzrāda talantīgu inovatoru pieaugumu. Piemēram, 2019. gadā "EIT Health" inkubatoru iniciatīvas Wild Card programma, kas izvirza uzņēmējiem specifiskus izaicinājumus, uzrāda, ka 40% pieteikumu tika saņemti no valstīm, kuru spēja radīt inovācijas tiek definēta kā "mērena" vai "pieticīga" (saskaņā ar Eiropas Inovāciju indeksu)[1]. Arvien vairāk uzņēmēju nāk no atšķirīgām vidēm, pateicoties iespējām, ko piedāvā tādas organizācijas kā "EIT Health".

"EIT Health" izcilāko Eiropas veselības aprūpes dalībnieku tīkls atbalsta perspektīvu start-up uzņēmumu attīstību un biznesa koncepciju izstrādi, lai līdzās citiem mainītu daudzu ar vecumu saistītu slimību ārstēšanu. 2019. gadā "EIT Health" atbalstīja vairāk nekā 50 perspektīvus start-up uzņēmumus un komandas no šiem Eiropas reģioniem, nodrošinot tiem pieeju mentoriem, apmācības un finansējumu, kā arī pieeju plašam vadošo veselības jomas ekspertu un inovatoru tīklam.

Jaunās tehnoloģijas netiktu īstenotas, ja nebūtu programmas, kas samazina plaisu starp rietumu un austrumu reģioniem. "EIT Health" Reģionālā inovācijas shēma palīdz identificēt, attīstīt, apstiprināt un izvērst plašāk idejas no 13 valstīm: Portugāles, Itālijas, Grieķijas, Ungārijas, Polijas, Slovākijas, Čehijas, Rumānijas, Horvātijas, Slovēnijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Programmā ir iekļauti 14 reģionālie centri 13 valstīs visā Austrumeiropā, Centrālajā un Dienvideiropā. Šie centri kalpo kā piekļuves punkti Eiropas labāko universitāšu, uzņēmumu un to projektu tīklam. Šīs programmas mērķis ir sniegt atbalstu reģiona potenciāla attīstībai, atklājot unikālus inovāciju resursus un iesaistot vietējos inovatorus dalībai Viseiropas programmās un konkursos. Programmu vada Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT), un veselības aprūpes jomā to koordinē "EIT Health InnoStars".

Latvijā "EIT Health" centrs atrodas Rīgas Stradiņa universitātē. "Jaunajām tirgus ekonomikas valstīm, kas piedalās Reģionālajā inovācijas shēmas programmā, ir ārkārtīgi augsts potenciāls veselības aprūpes inovāciju jomā, un "EIT Health" centri var kalpot kā katalizatori šī potenciāla izmantošanai," norāda Baiba Pētersone, "EIT Health" centra vadītāja Rīgas Stradiņa universitātē. "Sadarbība ir atslēga uz izpēti un attīstību, un mums ir ideāli apstākļi, lai savos reģionos apvienotu uzņēmējdarbību un akadēmisko darbu. Lepojamies, ka esam galvenie spēlētāji, kas iesaista vietējos talantus Latvijā, un atrodam komandas, kas attīsta idejas un tehnoloģijas, kas nākotnē uzlabos visu Eiropas iedzīvotāju dzīves."

Projekts, kas Latvijā izpelnījies vislielāko uzmanību, ir "Vigo" – start-up uzņēmums, kas izmanto mākslīgo intelektu, lai palīdzētu pacientiem atveseļoties pēc insulta. Insults izmaina cilvēka dzīvi, tas var mainīt pacientu domas par sevi un radīt bažas par nākotni. Šis Latvijas start-up uzņēmums izstrādā rehabilitācijas instrukciju-rokasgrāmatu, kurā tiek izmantots mākslīgais intelekts, lai pacienti pēc insulta varētu atveseļoties ātrāk un efektīvāk. Izmantojot viedtālruni, "Vigo" sniedz ārstniecības norādes, praktisku palīdzību un rīkus, balstoties uz kognitīvo uzvedības terapiju. "Vigo" komandas izstrādātais rīks veicina rehabilitācijas norisi, palīdz novērst insulta sekas un veikt ikdienas uzdevumus, uzlabo garīgo veselību un sniedz praktisku atbalstu un padomus pacientiem un viņu ģimenēm. Komanda iekļuva 2019.gada "InnoStars Awards" konkursa finālā.

"Pateicoties ievērojamajai talantu kopai, šis reģions ir īsts atradums inovatīvām veselības aprūpes idejām. Tomēr, lai šīs idejas pārvērstu reālos risinājumos un dzīvotspējīgos uzņēmumos, reģionam nākas saskarties ar vairāk izaicinājumiem nekā attīstītākajos reģionos. "EIT Health" un Reģionālās inovācijas shēmas ietvaros mēs varam atvērt vārtus šim neizmantotajam potenciālam," norāda Monika Toth, RIS programmas vadītāja.

Aicinām visus inovatorus, radītājus un jaunos entuziastus! Pieņemiet savu izaicinājumu un līdz 2020. gada 9. februārim piesakieties Wild Card programmā! Tās mērķis ir izveidot uzņēmumus, kas atrisina svarīgus ar veselības aprūpi saistītus izaicinājumus, uzlabojot pacientu un citu cilvēku dzīves visā Eiropā.

Lai uzzinātu vairāk par "EIT Health InnoStars" un EIT Reģionālo inovācijas shēmu, apmeklējiet: https://www.eithealth.eu/innostars un https://www.eithealth.eu/regional-innovation-scheme

[1] European Innovation Scoreboard