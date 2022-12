Eksperta padomi: pieci soļi restorāniem lieliskai attālināto klientu pieredzei

Didzis Grāvītis ir viesmīlības un komunikācijas treneris ar apmācību pieredzi vairākās nozarēs. Pirms tam 10 gadus strādājot viesmīlības nozarē, ar to joprojām uztur ciešu saikni, palīdzot arī restorāniem, bāriem un kafejnīcām uzlabot klienta pieredzi un rast aizvien jaunus risinājumus biznesa izaugsmei. Šogad Didzis kā "Wolt Restorānu balvas 2022" žūrijas pārstāvis izvērtējis teju 100 dažādus ēdinātājus un viņu maltīšu piedāvājumus "Wolt" platformā. Viņš ir pārliecināts – ja vien visa komanda to patiesi vēlas un iedziļinās niansēs, klients, baudot restorāna maltīti mājās, var saņemt idejiski tādas pašas sajūtas un kvalitāti, kāda tā būtu uz vietas restorānā.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

"Arī attālinātais klients vēlas justies gaidīts un apčubināts. Joprojām svarīga ir ēdienu un dzērienu kvalitāte, taču jau gadiem ir pierādījies, ka visu izšķir dažādu apstākļu kopums – pirmais iespaids, komunikācija ar klientu, maltītes noformējums un citi ne mazāk svarīgi soļi," pārliecināts viesmīlības eksperts.

Esam apkopojuši Didža Grāvīša ieteikumus restorāniem, kas savu maltīti piedāvā klientiem ar piegādi uz mājām vai biroju.

1. Skaidra un saprotama komunikācija platformā

Neskatoties uz to, vai klients pie tevis dodas klātienē vai pasūta attālināti, viss sākas ar laba pirmā iespaida atstāšanu – kamēr klātienē tā ir atmosfēras radīšana un laipna sagaidīšana, tikmēr attālināti tas ir pirmais iespaids un informācija par tavu restorānu platformā. Jo skaidrāks un detalizētāks būs tava restorāna apraksts, jo lielāka iespēja saņemt pasūtījumus.

Svarīgi ne tikai pēc iespējas precīzāk aprakstīt sava restorāna konceptu un gatavošanas pieeju, bet arī sniegt izsmeļošu informāciju par katru no piedāvātajiem ēdieniem – kvalitatīvs foto, izmantotās sastāvdaļas, informācija par alergēniem, svaru, izmēru un reizēm pat to, vai tas ir karstais vai aukstais ēdiens, kā arī daži teikumi par ēdiena izcelsmi un garšas niansēm.

"Arī es kā klients izvēlos pasūtīt no vietas, kas man jau pašā sākumā izskaidro, ko precīzi saņemšu un cik gaidīts esmu es pats. Svarīgi, protams, nodrošināt, lai tas, kas redzams bildēs un aprakstā, tieši tāpat tiktu piegādāts arī klientam."

2. Piemērots iepakojums un ēdiena izkārtojums

Papildus ēdiena kvalitātei Didzis iesaka īpašu uzmanību pievērst iepakojumam, maltītes izkārtojumam un pasniegšanas veidam, lai saņemšanas brīdī tā joprojām būtu silta un visas sastāvdaļas nebūtu sajaukušās kopā.

"Reizēm tiešām nesaprotu tos, kuri iegulda sirdi un dvēseli garda ēdiena pagatavošanā, bet to atbilstoši neiepako. Saprotams, ka visus ēdienus hermētiski iepakot nedrīkst un noteikti jādomā arī par dabas saudzēšanu, taču, ja ēdiens tiek saņemts remdens vai pat auksts, tā ir arī restorāna kļūda," iepakojuma nozīmi uzsver viesmīlības eksperts.

Lai gan dažkārt savos pasūtījumos saskaramies ar nepārdomātu ēdiena izkārtojumu, "Wolt" restorāna balvas vērtēšanas laikā Didzis pieredzējis arī daudzus lieliskus piemērus, kad maltīte izkārtota slāņos, izvietoti atdalītāji, klāt pievienota zīmīte ar laba vēlējumiem un pateicību no restorāna pavāra un daudz citu radošu risinājumu klienta labsajūtai.

3. Izmēģini pats pirms piedāvā citiem

Būtiski saprast, kurus no sava restorāna ēdieniem vari piedāvāt ar piegādi, vienlaikus nodrošinot augstu kvalitāti gan garšā, gan prezentācijā. Pēc tam seko svarīgākais – izmēģini, kā tavs ēdiens izskatīsies izvēlētajā iepakojumā, novērtē tā izmaiņas pēc 10, 15 un 20 minūtēm ceļā un kas var mainīties transportēšanas procesā. Kā noslēdzošo soli viesmīlības eksperts iesaka maltīti no piegādes trauka pašam arī pagaršot.

"Šādas testēšanas mērķis ir detalizēti izvērtēt katru soli – pagatavošanu, izkārtojumu, prezentāciju, iepakojumu, kā arī pasniegšanas laika un transportēšanas ietekmi. Tikai tad, ja pats rūpīgi iziesi cauri visam procesam, varēsi būt pārliecināts par gala rezultātu, ko saņems tavs klients."

4. Atceries – sajūtas rodas detaļās

Ne vienmēr cilvēki maltīti pasūta tieši uz mājām, kur pieejami visi nepieciešami galda piederumi, tāpēc restorāniem būtu jāpiedāvā iespēja tos pievienot pasūtījumam. Daļa no restorāniem tos iesaiņo līdz ar maltīti pat neprasot - tas, eksperta prāt, arī nav pareizi jo dažkārt rada lieku atkritumu kaudzi. Ja sniegsi klientam izvēles iespējas, tad parādīsi, ka rūpējies gan par savu klientu, gan vidi.

Didzis ir pārliecināts, ka iespējas atmosfēras radīšanai un rūpēm par savu attālināto klientu restorānam ir teju neizsmeļamas.

"Tie var būt īpaši veidoti papīra paliktņi, radošs maltītes apraksts, stāsts par ēdiena rašanos u.c. Varbūt pat restorāna izveidots dziesmu saraksts kādā no mūzikas straumēšanas platformām vai arī aromāts, kad, piemēram, līdz ar pasūtījumu no Āzijas virtuves, papildus saņem vīraku, ko kūpināt maltītes laikā. Tam nav jābūt nekam lielam, jo nozīme ir detaļās un sajūtā, ka par tevi domā. Protams, arī no biznesa puses šiem "bonusiem" jābūt ierēķinātiem izmaksās, lai rezultātā viss joprojām būtu rentabli."

5. Apskati klienta novērtējumu

Atceries, ka klients pie tevis atgriezīsies, ja izrādīsi rūpes par viņa labsajūtu gan pirms, gan pēc pasūtījuma veikšanas. Ja nav iespējams ar klientu sazināties telefoniski, pie pasūtījuma vari pievienot zīmīti ar laba vēlējumiem un aicinājumu novērtēt pakalpojumu. Tikai šādi varēsi saprast, kas ir izdevies un pie kā vēl jāpiestrādā. Turklāt – jo augstāks vērtējums tavam restorānam būs starp platformas lietotājiem, jo lielāka iespēja saņemt vairāk pasūtījumu.

"Pirmais garšas un piedzīvojuma ceļojums klientam sākas platformā, no kuras tas turpinās līdz ar saņemto maltīti izvēlētajā vietā, tomēr pa vidu veicamie soļi ir daudz un katrs no tiem ir svarīgs," atgādina Didzis Grāvītis.

Viesmīlības eksperts Didzis Grāvītis kopā ar vēl pieciem žūrijas pārstāvjiem izvēli "Wolt Restorānu balvā 2022" deviņās kategorijās jau ir izdarījis un tagad balsošana ir nodota tavās rokās. Ja arī tev ir bijusi neaizmirstama pieredze kādā no "Wolt" platformā atrodamajiem restorāniem, uzslavē savu iemīļotāko ēdinātāju par lielisko servisu un nobalso "Wolt Restorānu balvas 2022" mājaslapā.