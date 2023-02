Eksperta padoms: kā palielināt uzņēmuma ienākumus, sakārtojot vizuālo identitāti

Jautājums, kas ir aktuāls teju katram uzņēmuma vadītājam vai mārketinga speciālistam – kā pārdot vairāk? Laikmetā, kad par klientu cīnās nebijis skaits uzņēmumu un zīmolu, vai esiet pārliecināti, ka jūsu uzņēmumu vai produktu pamanīs? Cilvēks informāciju vispirms uztver vizuāli, tāpēc viņa darbību un lēmumus lielā mērā ietekmē tieši vizuālais aspekts. "Sakārtota un konsekventa uzņēmuma vizuālā identitāte veicina uzņēmuma atpazīstamību, vairo klientu uzticēšanos un nostiprina to lojalitāti zīmolam, tādā veidā dabiski audzējot arī uzņēmuma ienākumus," uzsver grafikas dizaina aģentūras "Different" vadītājs Ritvars Ilmanis. Kā liecina "Interbrand" pētījums ASV, uzņēmumi, kas pēdējo piecu gadu laikā par vienu no prioritātēm izvirzīja darbu pie zīmola, atzina, ka viņu zīmola vērtība ir pieaugusi 2,4 reizes vairāk nekā tiem, kuri to nedarīja.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled





Kas ir vizuālā identitāte?

Vizuālā identitāte ir elementu kopums, kas raksturo uzņēmumu vai zīmolu. Tā sevī ietver logotipu un izvēlētās krāsas, mājaslapas un komunikācijas materiālu dizaina vadlīnijas, kā arī paša produkta vai pat veikala noformējumu. Tā apvieno visu, ko klients redz saistībā ar jūsu uzņēmumu.

"Vizuālā identitāte ir tas, kas uzņēmumus atšķir vienu no otra. Tāpēc tās izstrādes laikā tiek ņemta vērā uzņēmuma misija un vīzija, tiek izpētīta mērķauditorija un viņu intereses, kā arī notiek rūpīga konkurentu analīze, lai pārliecinātos, ka uzņēmuma vizuālais tēls atšķiras no citiem tirgus dalībniekiem. Mūsu mērķis ir izveidot autentisku vizuālo tēlu, kas pēc iespējas precīzāk raksturo uzņēmumu," stāsta Ilmanis.

Foto: Internetveikala Barabanga vizuālā identitāte

Veicina uzņēmuma atpazīstamību

"Visiem ir skaidrs, ka logotips ir svarīgākais elements, pēc kā klienti atpazīst uzņēmumu, tomēr pētījumi un mūsu pieredze rāda, ka liela nozīme ir arī krāsām, burtveidoliem un attēliem, ko uzņēmums izmanto savā vizuālajā komunikācijā," uzsver Ilmanis.

"Reboot" veiktais pētījums atklāja, ka uzņēmuma krāsas izvēle var paaugstināt uzņēmuma atpazīstamību par 80%. "Lieliski piemēri nav jāmeklē tālu. Piemēram, sociālie mediji kā "Facebook" vai "Twitter" – katrs no tiem izmanto zilo krāsu, tomēr zīmolus atpazīst un atšķir praktiski katrs interneta lietotājs," norāda aģentūras vadītājs.

Tomēr logotipa izstrāde, krāsu un elementu izvēle ir tikai pirmais solis. "Kad vizuālās identitātes vadlīnijas ir izstrādātas, sākas lielākais darbs – konsekventi izmantot tās savā vizuālajā komunikācijā. Tieši konsekvence ir atpazīstamības veidošanas stūrakmens, jo cilvēkam, lai atpazītu zīmolu, tas ir jāredz vismaz 7–8 reizes. Ja uzņēmums katru no šīm reizēm komunicēs citā vizuālajā valodā, tad mērķis netiks sasniegts," skaidro Ilmanis. Ir izpētīts, ka konsekventa zīmola prezentācija palielina uzņēmuma ieņēmumus par 33%. ("Ludicpress", 2019).

Foto: Apsaimniekošanas uzņēmuma Pronde vizuālā identitāte

Vairo uzticēšanos un lojalitāti

Iedomājieties vizuālo identitāti, kā kāda cilvēka seju, ko ieraugot, jūs saprotiet, vai šis cilvēks ir pazīstams vai nav. "Pētījumi rāda, ka cilvēkiem ir nepieciešamas tikai septiņas sekundes, lai saprastu, vai viņiem patīk un vai viņi uzticēsies jūsu zīmolam. Atpazīstamam uzņēmumam klienti, protams, uzticas vairāk. Interesanti, ka cilvēki, kas izjūt emocionālu saikni ar zīmolu, ir gatavi tērēt pat par 57% vairāk," stāsta aģentūras "Different" vadītājs.

Kad ir iemantota klientu uzticība, vizuālā identitāte palīdz nostiprināt arī klientu lojalitāti, jo caur vizuālo komunikāciju tiek pasniegtas uzņēmuma vērtības, kas saskan ar klienta vērtībām. Lojālu klientu bāze var ne tikai palielināt uzņēmuma ieņēmumus, bet tā arī strādā kā zīmola vēstnesis – tieši un netieši reklamējot uzņēmumu vai tā produktus saviem radiem, draugiem un paziņām.

Bieži novērots, ka, uzsākot uzņēmējdarbību, vizuālās identitātes izstrāde paliek prioritāšu saraksta lejasdaļā. Taču grafikas dizaina aģentūras vadītājs atgādina, ka tās nozīme un ieguvumi ir daudz lielāki kā sākumā šķiet: "Sakārtota vizuālā identitāte palīdz uzņēmumam precīzāk un ātrāk sasniegt savu mērķauditoriju. Tā ir kā ceļazīme vai norāde potenciālajam klientam, kas vēstī par svarīgāko – kas jūs esat, ko piedāvājat un kāpēc jāvēršas pie jums."