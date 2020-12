Elektrības cena krīt par 32% – laiks beigt pārmaksāt

Enerģētikas nozare ir viena no retajām jomām, kurā globālās Covid-19 vīrusa izplatības rezultātā radies pozitīvs ieguvums iedzīvotājiem. Kā liecina energouzņēmuma "Enefit" apkopotā informācija, šī gada 10 mēnešos vidējā elektrības cena "Nord Pool" biržā ir bijusi par 32% zemāka nekā pērn. Tādējādi pārslēdzot elektrības iegādes līgumus un izvēloties savam patēriņam piemērotāko produktu, mājsaimniecība var ietaupīt pat 100 un vairāk eiro gadā. Cenu krituma ietekmē strauji augusi mājsaimniecību aktivitāte, pārslēdzot līgumus un izvēloties biržas cenām piesaistītus elektrības iegādes produktus.

Cenu kritumu veicinājuši elektroenerģijas ražošanai labvēlīgie laikapstākļi un pandēmijas ietekmē samazinātais pieprasījums pēc elektroenerģijas. Situācijas ietekme uz mājsaimniecības elektrība rēķinu atkarīga no izvēlētā elektrības iegādes risinājuma. Faktiski tūlītēju elektrības rēķinu samazinājumu var novērtēt dinamiskā jeb Nord Pool biržas cenai piesaistītā produkta lietotāji. Piemēram, mājsaimniecība ar vidējo patēriņu 200 kilovatstundas mēnesī pēdējo 12 mēnešu laikā, izmantojot piesaisti biržas cenām, ir ietaupījusi aptuveni 90 eiro - salīdzinājumā ar vidējo fiksēto cenu tirgū. Tie faktiski ir trīs mēnešu elektrības rēķini. Savukārt lietotāji, kuri izmanto ilgākā termiņā fiksētu cenu, cenu kritumu var novērtēt brīdī, kad pārslēdz līgumu jaunam periodam. Tādā gadījumā ietaupījums gan jāvērtē pret iepriekšējā līgumā fiksēto elektroenerģijas cenu.

Latvijā pieejamo elektroenerģijas tirgotāju piedāvājumus var ērti salīdzināt dažādās interneta platformās vai arī Enefit izveidotajā salīdzinājuma vietnē: elektroenerģijas cenu salīdzinājums.

Kā norāda energokompānijas Enefit valdes loceklis Krists Mertens, šis ir bijis labvēlīgs gads biržas cenas lietotājiem: "Protams, ir brīži, kad viena vai vairāku apstākļu rezultātā tirgū cenas ir augušas, tomēr šis gads kopumā aizvadīts elektroenerģijas cenu krituma zīmē. Šogad arī pirmo reizi tika piedzīvota situācija, kad elektrības cenas atsevišķās diennakts stundās biržā sasniedza negatīvu vērtību, un lietotājiem tika pat piemaksāts par elektroenerģijas lietošanu. Šādas tirgus norises mudina arī mājsaimniecības aktīvāk izvērtēt tirgū pieejamos elektroenerģijas produktus, lai izvairītos no pārmaksāšanas. Ja vēl gadu iepriekš mājsaimniecības galvenokārt izvēlējās fiksētas cenas līgumus, tad jau kopš janvāra katru mēnesi ir pastāvīgi audzis biržas cenas produkta lietotāju skaits. Šobrīd jau aptuveni 60% jauno klientu izvēlas slēgt līgumus par biržai piesaistītu cenu. Bez vispārējā ietaupījuma no cenu krituma tirgū, piesaiste biržas cenām dod iespēju arī papildu ietaupījumam, pielāgojot elektroenerģijas lietošanas paradumus - tērējot to mazāk stundās, kad cenas aug un vairāk, kad tās ir zemākas."

Ņemot vērā labvēlīgo elektroenerģijas cenu situāciju tirgū, ikvienai mājsaimniecībai ir vērts vismaz reizi gadā noskaidrot, kāds ir aktuālais cenu piedāvājums, salīdzinot vairāku tirgotāju piedāvātos produktus. Sekojot cenu kritumam tirgū, arī tirgotāji regulāri atjauno savus piedāvājumus. Tādējādi aktīvākie lietotāji var izmantot iespēju operatīvi mainīt savu izvēlēto tirgotāju vai elektroenerģijas līguma veidu, lai izvairītos no pārmaksas elektrības rēķinā. Latvijā pieejamo elektroenerģijas tirgotāju piedāvājumus var ērti salīdzināt dažādās interneta platformās vai arī Enefit izveidotajā salīdzinājuma vietnē: elektroenerģijas cenu salīdzinājums.

Arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) dati liecina, ka šobrīd, piecus gadus pēc elektroenerģijas tirgus atvēršanas mājsaimniecībām, sasniegts visu laiku augstākais biržas cenas popularitātes līmenis Latvijas mājsaimniecību vidū. Vienlaikus samazinās to lietotāju skaits, kuri kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas nav izvēlējušies elektrības iegādes līgumu un izmanto dārgāko enerģijas iegādes risinājumu – Universālo pakalpojumu. Pēdējā gada laikā Universālā pakalpojuma lietotāju skaits ir samazinājies par 13%. Abi šie faktori iezīmē pozitīvu tendenci, ka aug kopējā mājsaimniecību aktivitāte elektroenerģijas tirgū, sekojot tirgus izmaiņām un mainot gan tirgotājus, gan produktus.

"Elektroenerģijas tirgū pašlaik novērojams mainīgs enerģijas patēriņa kritums. Skandināvijas hidroelektrostacijās ir pēdējo 20 gadu laikā lielākā ūdens pietece, kas ļauj prognozēt, ka arī tuvākajā laikā elektroenerģijas cenas reģionā saglabāsies zemas. Ņemot vērā, ka tirgotāji regulāri pārskata savus cenu piedāvājumus saskaņā ar aktuālajām cenu prognozēm, cenu kritumu šogad var vērot arī fiksētas cenas produktos. Tāpēc ieguvēji ir visi tie elektroenerģijas lietotāji, kuri aktīvi seko līdzi piedāvājumam tirgū un izmanto tā sniegtās iespējas," skaidro Krists Mertens.

SIA Enefit

SIA Enefit ir otrs lielākais elektroenerģijas tirgotājs un viens no lielākajiem gāzes tirgotājiem Latvijas atvērtajā enerģijas tirgū. Līdzās tirgū plašākajam enerģijas iegādes produktu klāstam Enefit piedāvā arī tehniskos risinājumus un atbalsta instrumentus energoefektivitātes paaugstināšanai uzņēmumiem, kā arī saules paneļu uzstādīšanu un finansēšanu mājsaimniecībām. SIA Enefit mātes uzņēmums AS Eesti Energia ir lielākais vēja enerģijas ražotājs Baltijā. SIA Enefit ir dibināts 2006. gadā, tas ir reģistrēts elektroenerģijas un gāzes tirgotājs visā Latvijas teritorijā. Starptautiskajā tirgū Enefit ir pārstāvēts Igaunijā, Lietuvā, Polijā un Somijā.