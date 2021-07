Elektroinstalācijas ierīces modernam mājas un darba birojam

Ir pienākusi visai karsta vasara, bet vēl nezinām, kā strādāsim rudenī un ziemā. Vai atkal būs jāstrādā attālināti, piemērojot mājvietu biroja darba vajadzībām, vai arī atgriezīsimies birojos. Jebkurā no iespējamajiem nākotnes scenārijiem, ir svarīgi strādāt ērtos un komfortablos apstākļos. Un tieši par to būs runa šajā rakstā – kā padarīt darba vidi gan mājās, gan birojā daudz ērtāku nekā iepriekš.

Gada pārsteigums no "Schneider Electric"

Francijas kompānija "Schneider Electric" šovasar ir nolēmusi palutināt tieši Latvijas iedzīvotājus, bet jo īpaši elektriķus, interjera dizainerus, dažādu mēbeļu, tostarp rakstāmgaldu un virtuves iekārtu, ražotājus. Pa tiešo no Ziemeļvalstīm uz Latviju ir atceļojis pavisam svaigs elektroinstalāciju ierīču piedāvājums "Unica System +", kas nav pieejams nekur citur Eiropā.

Kāpēc ne citur Eiropā, bet Latvijā gan? Tāpēc, ka mājokļu un biroju iekārtošanas ziņā latvieši ir ļoti tuvi skandināviem – mums ir svarīga gan estētika, gan ērtums. Neciešam, ja zem galda mētājas vadu kaudzes, un nepatīk, ja jāiet papildu metri, lai uzliktu lādēties savu viedtālruni. Uzskatām, ka moderns un izskatīgs birojs nav samērojams ar pagarinātāju un vadu kalniem. Tos nevēlamies redzēt arī savās mājvietās. Gribam, lai dzīve mājoklī būtu ērta, bet darbs birojā sakārtots.

Ko sola "Unica System +"?

Ko tad biroju "iemītniekiem" un mājās strādājošajiem sola jaunā "Unica System +", kas starp citu ir pieejama ne tikai pie elektropreču vairumtirgotājiem, bet arī lielākajos būvniecības veikalos Latvijā. Pirmkārt, jau runa ir par papildu ērtībām un komfortu, aprīkojot biroju vai savu mājvietu ar dažādām elektroinstalācijām. Otrkārt, tas ir jauns un moderns dizains – ne velti tieši "Unica System +" jaunās ierīces ir ieguvušas augstāko iF dizaina balvu 2020. Treškārt, tie ir dažādi interesanti knifiņi un risinājumi, kas ļaus palielīties draugiem un paziņām ar radošo pieeju, kā esat iekārtojis savu biroju vai mājokli.

Ērti, eleganti un viegli uzstādāmi

"Unica System +" kontaktligzdas, lādētāji, kārbas rozetēm un slēdžiem, statīvi, USB un uz galda liekamie stiprinājumi ir veidoti pēc modulārā lego principa – tos ir viegli kombinēt dažādām virsmām un vajadzībām (galdiem, grīdām, sienām, griestiem utt.). Ņemot vērā jauno tehnoloģiju un ierīču daudzveidību, tiek piedāvāts ļoti daudzveidīgas to "pabarošanas" iespējas, tajā skaitā paredzot arī bezvadu uzlādes iespējas.

Ierīces var iestrādāt gan jaunās, gan jau esošajās mēbelēs. Tāpēc droši varam teikt, ka ar "Unica System +" sistēmas ierīcēm būs ļoti vienkārši iekārtot un modernizēt ikvienu darba vietu vai mājas biroju. Tas būs funkcionāls, ērts un izskatīsies ļoti gaumīgi.

Pieprasītākās – rozetes ar USB uzlādes iespējām

Jaunās pieprasījuma tendences parāda, ka viedtālruņu uzvaras gājiens ir mainījis tradicionālos priekšstatus pat par ierastajām kontaktligzdām. Šobrīd pieprasījums ir nosvēries par labu rozetēm, kurās ir iestrādātas USB uzlādes iespējas. Tāpat augošs pieprasījums ir arī pēc galda virsmā iestrādātām bezvadu uzlādes ierīcēm – tas ir ērti, jo telefonu vari novietot uz līdzenas galda virsmas un tas tikmēr lādēsies. Ērti un vienkārši, bet pats svarīgākais – viedtālrunim pēkšņi nebeigsies baterijas visnepiemērotākajā brīdī.

Stils ir svarīgs

Vadi vairs nav vienkārši vadi, bet var kļūt par stilīgu biroja vai istabas dizaina elementu. To pierāda vēl viens neparasts, bet ļoti pieprasīts "Unica System +" produkts – dizaina pagarinātāji, kas apstrādāti ar audumu un ieguvuši augstāko dizaina novērtējumu industrijā.



Ja vadus un pagarinātājus tomēr nevēlamies redzēt, pieejami ļoti dažādi citi risinājumi, kas ļauj pagarinātāju piestiprināt pie galda, lai tas nemētātos zem tā. Mājvietās cilvēki visbiežāk izvēlas dažādus mēbelēs iebūvējamus risinājumus – rozetes, lādētājus, USB un uz galda liekamos stiprinājumus, kas ļauj visam būt pa rokai un, lai vadi netraucētu. Savukārt birojos biežāk izmanto dizainiski atraktīvos tuneļus vadu nosegšanai.

Jaunās darba ierīces ir mobilas un viegli pārvietojamas. Atbilstoši arī to barošanai ar elektrību jābūt jaunajām vajadzībām piemērotām. Nemainīgs gan ir palicis pamatuzdevums – nodrošināt ērtu pieeju elektrībai konkrētā darba vietā. Tāpēc birojos lielāks fokuss ir uz to, lai strāva tiktu pievadīta tieši uz vajadzīgo vietu. Līdz ar to birojos ļoti populāras ir grīdā iebūvējamās vienvietīgās un vairākvietīgās rozetes ar metāla vāku, tuneļi vadu nosegšanai un pārvietojami stabi.

Tāpat birojiem topā ir galdi ar jau iestrādātiem gataviem risinājumiem un dažādi vadus nosedzošie risinājumi.

Ierīces rakstāmgaldiem un citām mēbelēm

Rakstāmgaldos un citās mēbelēs iebūvējamās elektroinstalācijas ierīces tiek piedāvātas trīs dažādos komplektāciju risinājumos: XS, S un M-L.

Vismazākā izmēra XS ierīces ir piemērotas, ja pats mēbeļu ražotājs jau ir parūpējies par elektrības pievades ligzdu vietām un atbilstošiem caurumiņiem galdā, vai arī tās, piemēram, pēc pasūtījuma galdniecībā tiek plānots speciāli iestrādāt. XS rozetes, USB, USB A, USB C ligzdas un bezvadu lādētāji tiek uzstādīti 60 milimetru ejās. XS ierīces ir pieejamas divās populārākajās krāsās – baltā un antracīta.

Starptautisko iF dizaina balvu 2020 ir saņēmis komplektācijas ierīču dizaina risinājums, kas ir pilnībā jauns piedāvājums no "Schneider Electric" un nodrošina pieeju elektrībai ikvienā izvēlētajā vietā uz galda.

Galdā nav nepieciešams veidot ne speciālas ejas, ne urbt caurumus – elektrības pievades ierīces dažādās variācijās iespējams ērti piestiprināt praktiski jebkurā vietā. Vēl viena neierasta un interesanta dizaina nianse – S ierīces ir pieejamas ar augstākās kvalitātes auduma apdari. Tās ir pieejamas divās krāsās – baltā un melnā.

M-L komplektācijas ierīces darbojas pēc lego principa un būs piemērotas visām radošām personībām, kas pašas vēlas sakombinēt vispiemērotāko risinājumu savai darba vietai. Modulārais ierīču kombinācijas princips ļauj, piemēram, telefona lādētājam reizē būt arī viedtālruņa turētājam. Ar stiprinājumu palīdzību ierīces var kombinēt gan virs, gan zem galda, pie tam paši stiprinājumi un kabeļi nebūs vizuāli redzami.

Jaunie kabeļu un stabu risinājumi ļauj nodrošināt patstāvīgu un vizuāli pievilcīgu elektrības pievades saliņu izveidi jebkurā vietā. Visas ierīces ir autonomas un pārvietojamas. Tās nav nepieciešams pieskrūvēt vai kā savādāk papildus nostiprināt. Pārvietojamie stabi ir patstāvīgi stāvoši, iekļaujot risinājumus arī ar nelieliem galdiņiem portatīvo datoru un viedtālruņu novietošanai.

Plašāk ar "Schneider Electric" jauno elektroinstalācijas ierīču piedāvājumu "Unica System +" iespējams iepazīties: https://bit.ly/UnicaSystem