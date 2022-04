Elektroniskās cenu zīmes: risinājums mazumtirdzniecības ikdienas izaicinājumiem

Tradicionālā papīra cenu zīmju izgatavošana un nomainīšana vairs neatbilst strauji augošās mazumtirdzniecības vides vajadzībām. Turklāt, ņemot vērā pieaugošo darbinieku trūkumu, papīra cenu zīmju izmantošana kļūst par vēl lielāku apgrūtinājumu veikala ikdienas procesos. Lai cenu maiņa būtu veicama efektīvāk, mazumtirgotāji arvien biežāk izmanto elektroniskās cenu zīmes, tādējādi ietaupot gan darbinieku laiku, gan papīra resursus. Uģis Začs, mazumtirdzniecības tehnoloģiju risinājumu piegādātāja "StrongPoint" klientu servisa vadītājs, norāda, ka elektroniskās cenu zīmes ne tikai optimizē laikietilpīgus procesus, bet arī sniedz modernas iespējas cenu atspoguļošanā un klientu informēšanā.

Nozares izaicinājumi veicina jaunu risinājumu pieprasījumu

Skandināvijas valstīs elektroniskās cenu zīmes jau ir kļuvušas par normu, un viens no iemesliem, kas to veicinājis, ir augstās darbaspēka izmaksas. To rezultātā mazumtirgotāji nevar atļauties tērēt vērtīgos cilvēkresursus funkcijām, ko iespējams pilnībā automatizēt. Lielāka formāta veikalā elektroniskās cenu zīmes ietaupa aptuveni piecas stundas darbinieka laika nedēļā, nereti tās darbiniekiem ir virsstundas vai pat nakts stundas, kas ir jāapmaksā ar papildus koeficientu. Šo laiku var veltīt citiem, darbinieka izaugsmei vērtīgākiem uzdevumiem, kā, piemēram, jaunu iemaņu apgūšanai vai kvalitatīva klientu servisa pilnveidošanai.

"Šobrīd, kad arī Latvijas mazumtirgotāji īpaši domā par ilgtspējīgiem ilgtermiņa ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībā, arvien biežāk tiek paziņots par plāniem elektronisko cenu zīmju integrēšanā veikala ikdienā. Šādu risinājumu ieviešana sniedz iespēju gan labāk izmantot darbinieku resursus nozīmīgajos klientu apkalpošanas posmos, gan ļauj rīkoties videi draudzīgāk, lietojot mazāk papīru. Sagaidām, ka drīzumā šāda veida mūsdienīgas cenu zīmes kļūs par normu visos lielākajos mazumtirdzniecības veikalos Latvijā," saka Začs.

Ātrāka preču komplektēšana

Elektroniskās cenu zīmes var paātrināt arī e-komercijas pasūtījumu komplektēšanas procesus fiziskajos veikalos, kā arī uzlabot pircēju iepirkšanās pieredzi, jo pie precēm vienmēr ir norādīta pareizā cena, kas ļauj izvairīties no nepatīkamām situācijām pie kases.

"Šobrīd tirgū pieejamie elektronisko cenu zīmju risinājumi piedāvā arī papildu funkcijas un integrāciju ar dažādām iepirkšanās sistēmām vai mobilajām lietotnēm. Piemēram, aprīkojot elektroniskās cenu zīmes ar papildu mirgojošas gaismas elementiem, var palīdzēt pasūtījumu komplektētājiem ātrāk atrast vajadzīgās preces, sistēmai signalizējot par preces atrašanās vietu. Tāpat elektroniskās cenu zīmes var integrēt pircējiem paredzētajās lietotnēs, kas palīdz orientēties veikalā, atrast vajadzīgās preces vai ieteikt atbilstošas alternatīvas un pievērst uzmanību aktuālajām akcijām," stāsta Začs.

Pareiza elektronisko cenu zīmju integrācija ar veikala informācijas sistēmām var arī automātiski informēt darbiniekus par nepieciešamību papildināt plauktus ar konkrētu produktu vai brīdināt par to, ka kādam produktam tuvojas derīguma termiņa beigas. Tādā veidā darbiniekiem ir iespēja ātrāk piemērot īpašus piedāvājumus un akcijas, izvairoties no preču norakstīšanas.

Palīdz optimizēt preču apriti

Elektroniskās cenu zīmes ļauj mazumtirgotājiem būt efektīvākiem un sniedz iespēju viegli pielāgoties mūsdienu steidzīgajā ritmā. Cenu zīmju regulārai maiņai, izmantojot tradicionālās cenu zīmes, būtu nepieciešams veltīt fizisko darbu un laiku, nemaz nerunājot par papīra un drukāšanas krāsas izšķērdēšanu.

"Elektroniskās cenu zīmes ir viedāks veids, kā optimizēt veikala ikdienas darbu, izmantojot digitālos risinājumus. Šis risinājums ļauj ātri reaģēt uz dažādiem apstākļiem un piemērot atbilstošāko cenu, piemēram, nekavējoties īstenojot dažādas akcijas veikalā, nodaļā, konkrētai kategorijai vai produktam, saistot izmaiņas ar nedēļas dienām vai diennakts laiku, uzkrājumu līmeni noliktavā, kā arī ar citiem veikalam tipiskiem ikdienas izaicinājumiem. Šādā veidā mazumtirgotājs spēj efektīvāk reaģēt uz izmaiņām produkcijas klāstā, kas var sekmēt veikala apgrozījumu un samazināt norakstāmo preču daudzumu. Papildu tam, tiek samazināta iespēja pārrakstīšanās kļūdām un dažādām komiskām situācijām ar neveikliem uzrakstiem, kas laiku pa laikam ir sastopami sociālajos tīklos. Ņemot vērā darbinieku trūkumu un nozares ilgtspējas tendences, veikalu automatizācijas un digitalizācijas paātrināšanās neapšaubāmi ietvers arī elektronisko cenu zīmju ieviešanu," uzsver Začs.