Energoefektīva masīvkoka māja astoņos mēnešos: 'Green Space' lauž stereotipus

Sabiedrībā valda dažādi mīti par privātmāju būvniecību – daudzi joprojām uzskata, ka tas ir sarežģīts un ilgs process, kas iet roku rokā ar milzīgām izmaksām un neparedzamām situācijām, kas prasa papildu izdevumus. Masīvkoka māju ražošanas uzņēmums "Green Space" apgāž šos stereotipus, apliecinot – savas mājas būvniecība var kļūt par skaistu dzīves notikumu, kas veidos patīkamas atmiņas un pilnībā izmainīs līdzšinējos priekšstatus.

SIA "Green Space" ir jaunuzņēmums, kas, pateicoties mūsdienīgiem ražošanas procesiem, augstākās kvalitātes izejmateriāliem un profesionālam darbam, neilgā laikā kļuvis par līderi energoefektīvu masīvkoka māju būvniecībā Latvijā. Uzņēmumā tiek ražotas mūsdienīgas un tehniski pārdomātas koka mājas ikvienai gaumei un vajadzībām.

"Nekautrējoties varam teikt, ka esam jauns koka māju rūpniecības uzņēmums, kas klientiem piedāvā pilnu servisu no mājas projektēšanas līdz mājas būvniecības cikla nobeigumam. Mēģinām parādīt un arī paši ticam tam, ka būvniecības process ir izbaudāms bez lieka stresa. Esam pārliecināti un arī mūsu klientu atsauksmes liecina, ka māju iespējams uzbūvēt bez dažādiem stereotipiem par to, ka tas ir sāpīgs, dārgs, nekontrolējams pasākums," stāsta SIA "Green Space" vadītājs Mārtiņš Zvirbulis.

Latvijā ražotas nulles enerģijas mājas

"Green Space" mājas raksturo augsta kvalitāte, profesionāla pieeja un līdz katrai sīkākajai niansei pārdomāts plānojums. Parakstot līgumu, klients iegūs mūsdienīgu, ilgtspējīgu un gandrīz nulles enerģijas līmēta masīvkoka māju, kas tiks piegādāta un uzstādīta astoņu mēnešu laikā. Būtiski arī pieminēt, ka "Green Space" līgumā veselu paragrāfu veltījis mājas būvniecības fiksētajām izmaksām. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no inflācijas un citiem faktoriem mājas projektēšanas un būvniecības procesu laikā netiks celtas mājas izmaksas.

"Nulles enerģijas māja ir termins, kuru ieviesusi Latvijas būvvalde un kas apliecina mājas energoefektivitāti. Tas ir vēl viens dokumentāls apliecinājums tam, ka tas, ko mēs ražojam, atbilst normatīviem un visām noteiktajām prasībām. Turklāt mēs šos normatīvus izpildām ar rezervi," skaidro uzņēmuma vadītājs.

Kā top cilvēka izsapņotā māja? Viss sākas ar to, ka klients izvēlas kādu no iepriekš sagatavotajiem māju plānojumiem (tos var apskatīt mājaslapā), kurā tiek pieļautas arī nelielas korekcijas. Pēc tam, kad izvēlēts attiecīgais plānojums, inženieris to uzzīmē 3D modulī virtuālajā vidē, lai labāk saprastu, vai viss iecerētais ir tehniski apvienojams. Tālāk ražotnes telpās uz ciparu programmas vadības darba galdiem no sagatavēm tiek izgatavotas mājas detaļas, kuras pēcāk sagatavo piegādei uz objektu. Šī tehnoloģija nodrošina, ka cilvēciskās kļūdas faktors ir samazināts līdz minimumam. "Green Space" māju detaļas top uzņēmuma ražotnē Salaspils novada Bajāros, un uzņēmums var lepoties ar to, ka lielākā daļa izejmateriālu tiek iegādāta no Latvijas ražotājiem un piegādātājiem.

"Mūsu rūpnīcā viss notiek kontrolētos klimata apstākļos, kontrolētā laikā un kvalitātē. Esam izstrādājuši un katru reizi uzlabojam iekšējās kvalitātes kontroli, lai klientiem piegādātu arvien labākas mājas," stāsta Zvirbulis.

"Green Space" mājas pārsteidz ne tikai ar energoefektivitāti un kvalitāti, bet arī unikālo arhitektūru – koka un stikla apvienojumu –, kas uz citu fona ļauj izcelties un būt pamanāmiem. Tāpat arī būtisks pluss ir pievilcīgais būvniecības cikla ilgums. "Klientam noslēdzot līgumu, māju viņš iegūst aptuveni astoņu mēnešu laikā. Bet reālais būvniecības cikls uz zemesgabala ir aptuveni divi mēneši – tas ir ļoti īss, straujš un kontrolēts process, kur cilvēks divos mēnešos piedzīvo to, kā top viņa māja," piebilst uzņēmuma vadītājs.

Domājot par klientu piesaisti, "Green Space" radījis arī demo māju, kuru klātienē iespējams apskatīt un novērtēt, tādējādi uzzinot vairāk par izmantotajām tehnoloģijām. Neatkarīgi no tā, kura no piedāvājumā esošajām mājām tiek izvēlēta, tehnoloģija ir nemainīga – tehniskais nodrošinājums un nesošās konstrukcijas visām mājām saglabājas pēc viena principa.

Strauja izaugsme un nostiprināšanās Baltijā

To, ka "Green Space" uzskatāms par vienu no Latvijas šī brīža veiksmes stāstiem, spilgti apliecina arī pērn sasniegtie rezultāti – plānotais pārdošanas apjoms tika dubultots. Uzņēmums kopumā pārdeva 36 mājas, piecas no tām – decembrī. Kā stāsta uzņēmuma vadītājs, 2023. gadam izvirzīti gana augsti mērķi, kurus, viņaprāt, izdosies arī veiksmīgi īstenot, pateicoties fenomenālai komandai. Interesanti, ka 2022. gadu uzņēmums sāka ar desmit cilvēku komandu, bet šobrīd ir jau ap 50 darbinieku, un viss liecina par to, ka šī gada laikā kolektīvs varētu pieaugt pat divas reizes.

"Mūsu nākotnes mērķis noteikti ir kļūt par vienu no lielākajiem Baltijas valstu uzņēmumiem privātmāju ražošanas un būvniecības sektorā, kas gan ražo, gan arī klientam piegādā jau gatavu māju. Tas ir mērķis, kuru, tik strauji attīstoties, noteikti arī sasniegsim. Šobrīd mūsu mājas jau ir atrodamas Siguldā, Jūrmalā un Cēsīs. Tās ir mājas, kurām pagājušajā gadā jau tika uzsākta būvniecība. Ņemot vērā astoņu mēnešu mājas piegādes termiņu, šogad klientiem tiks piegādātas pilnīgi visas pērn pārdotās mājas, un tad jau "Green Space" varēs sastapt visā Latvijā, tostarp Liepājā, Ventspilī un Alūksnē. Mēs nešķirojam – ja cilvēks vēlas mūsu skaisto māju, viņš to var iegūt jebkurā vietā," saka Zvirbulis.

Šobrīd ļoti daudz līdzekļu tiek investēts arī mājaslapas attīstīšanā. Plānots ieviest 3D konfiguratoru, ar kura palīdzību cilvēks, atrodoties mājās uz dīvāna, varēs salikt kopā pats savu sapņu māju ar visiem iespējamiem dizaina risinājumiem. Neko tamlīdzīgu neviens nedz Latvijā, nedz Baltijā vēl nepiedāvā.

"Green Space" arī kā pirmais Eiropā ir uzsācis ESG (ilgtspēja uzņēmējdarbībā) sertifikāciju katram mājas kvadrātmetram. "Sertificēsim vienu mūsu mājas kvadrātmetru kā nulles CO 2 būvniecību. Līdz šim neviens uzņēmums Eiropā nav sertificējis būvniecības kvadrātmetru. Ir sertificēti būvmateriāli, kaut kādi risinājumi, bet tā, ka katram būvniecības kvadrātmetram pretī ir arī sertifikāts, pagaidām neviens vēl nav izdarījis," paskaidro uzņēmuma vadītājs.

Apbūves gabali un peldošā māja

Klientu atsauksmes ir tās, kas uzņēmumu iedvesmo izaugsmei. "Mums pats svarīgākais ir apmierināt klientu vēlmes," piebilst Zvirbulis. Lai to panāktu, šī gada sākumā tiek ievērojami paplašināts māju piedāvājums. Māju būs iespējams pielāgot jebkurām vajadzībām, sākot no 55 kvadrātmetru platības līdz pat 210 kvadrātmetriem. "Mums būs, ko likt pretī jebkurai iegribai, vēlmei, vai tā būtu 100 kvadrātmetru māja ar trim guļamistabām vai četru guļamistabu māja 120 kvadrātmetros," lepojas uzņēmuma pārstāvis.

Lai attīstītu privātmāju kvalitāti un pieejamību, "Green Space" arī investējis vairāk nekā 20 apbūves zemesgabalu iegādē. Tie tiks apbūvēti, un jebkurš interesents varēs iegādāties jau gatavu īpašumu. Plānā ir astoņu rindu māju projekts Mārupē, trīs dzīvojamās mājas Salienā un arī desmit īpašumi gleznainajā Amatciemā. Jānorāda, ka "Green Space" ir pirmais šāda līmeņa attīstītājs Amatciemā, kuram tā izveidotājs Aivars Zvirbulis jeb Čiris ir devis atļauju ko tādu darīt. Tāpat arī "Green Space" šogad uzstādīs savu pirmo peldošo māju. Mājas nesošās konstrukcijas tiks samontētas Ķīpsalas ostā un tālāk mēros ceļu uz Lielupi, kur māja tiks pabeigta.

"Peldošā māja ir ļoti interesants projekts, kas vēlreiz apliecina, ka esam gatavi meklēt radošus risinājumus un realizēt klientu vēlmes. Ar mums var sazināties mājaslapā, sociālajos tīklos. Visi interesenti ir mīļi aicināti apskatīt arī demo māju, atbraukt uz ražotni iedzert kafiju. Esam ļoti atvērti komunikācijai, neko neslēpjam un lepojamies ar visu, ko darām," stāsta Zvirbulis.

