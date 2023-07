Entain Baltics & Nordics pieredze, veidojot dažādu, vienlīdzīgu un iekļaujošu uzņēmuma vidi

"Entain Baltics & Nordics" ir lielākais "iGaming" operators Baltijā ar ambīciju paplašināties arī ārpus Baltijas valstīm, tādā veidā kļūstot par vienu no vadošajiem tiešsaistes azartspēļu uzņēmumiem arī Austrumeiropas reģionā. Uzņēmums piedāvā saviem klientiem "iGaming" produktus ar dažādu zīmolu starpniecību, un ar vairāk kā 650 darbiniekiem no vairāk kā 15 valstīm, kuri strādā septiņos birojos visā Eiropā. Mēs šajā biznesā esam jau gandrīz divdesmit gadus, un mums ir dažādi zīmoli, piemēram, "Optibet", "Klondaika", "Laimz", "Ninja Casino" un citi. Saviem klientiem piedāvājam tādus izklaides produktus kā sporta likmes, kazino spēles, "live" kazino, pokers, bingo un atpūtas izklaides iespējas "Klondaika" filiālēs. Kopumā mūsu uzņēmuma portfelī ir astoņi zīmoli, un uzņēmums strauji aug, izstrādā jaunus zīmolus un paplašina uzņēmējdarbību jaunos tirgos. Mēs jau četrus gadus pēc kārtas esam iekļuvuši "CV-Online" labāko darba devēju Top 50, kur 2020. gadā ieguvām 22. vietu, 2021.gadā - 19.vietu, un pēdējā aptaujā tikām atzīti par 12. labāko darba devēju Latvijā.

Entain Baltics & Nordics ir patiesi svarīgi nodrošināt dažādu, vienlīdzīgu un iekļaujošu darba vietu visiem. Mēs strādājam, rūpējamies un veicinām vienlīdzību, dažādību un iekļaušanu visos mūsu uzņēmuma aspektos. Uzņēmuma mērķis ir piesaistīt darbinieks, kuri aizraujas ar to, ko viņi dara, atspoguļo un sasaista mūsu vērtības ar savām.

DEI (Diversity, Equity and Inclusion) ir svarīga uzņēmuma ikdienas sastāvdaļa, piemēram, uzņēmumā ir DEI komiteja, kuru veido darbinieki no dažādām lokācijām, komandām un amatiem, kas brīvprātīgi ir pievienojušies komitejai un satiekas reizi ceturksnī, lai apspriestu un plānotu jaunas idejas un pasākumus. Mēs patiesi ticam, ka šī pieeja, iesaistot dažādus darbiniekus no uzņēmuma iekšienes, kuri pārstāv dažādus viedokļus un idejas, sniedz lielu pienesumu un pievienoto vērtību, kā arī ļauj sadzirdēt mūsu darbinieku vēlmes un aktualitātes.

Mūsu gada pasākumu plānā ir tādi DEI pasākumi kā Pride mēnesis, kura ietvaros mēs ne tikai izglītojamies un aicinām ārējos ekspertus dalīties zināšanās un pieredzē, bet arī svinam to, cik mēs esam dažādi. Papildus tam "ceļam gaismā" tādus tematus kā bērnu aizsardzības diena, starptautiskā diena cilvēkiem ar invaliditāti un citi. Mūsu uzņēmuma darbiniekiem gadā tiek piešķirta papildus apmaksāta brīvdiena brīvprātīgam darbam. Šogad starptautiskā sieviešu dienā uzņēmuma darbinieki sagādāja 610 higiēnas produktus, un uzņēmums šo skaitu dubultoja, kā rezultātā tika ziedotas 1220 higiēnas preces sieviešu krīzes centram "Mīlgrāvis".

Mūsu uzņēmums ir atvērts darbiniekiem no visas pasaules un mēs esam gatavi relocēt no citām valstīm ikvienu profesionāli uz kādu no mūsu ofisiem Rīgā, Tallinā, Viļņā vai Maltā. 2021.gadā mums bija iespēja relocēt un iepazīstināt ne tikai ar mūsu uzņēmumu, bet arī ar mūsu valsti un kultūru, Polyane no Brazīlijas, un viņa padalījās ar savu pieredzi:

"Mani sauc Polyane, es esmu brazīliete, un es strādāju par vecāko datu bāzes administratoru uzņēmumā Entain Baltics & Nordics. Saņemot darba piedāvājumu, es un mans partneris ar nepacietību pieņēmām šo mūsu dzīves jauno izaicinājumu un devāmies šajā ceļojumā kopā ar saviem mīļajiem mājdzīvniekiem. Ceļš no manas dzimtās pilsētas Brazīlijas uz Rīgu izrādījās ļoti izaicinošs, jo īpaši mūsu trīs mājdzīvniekiem – sunim un diviem kaķiem. Brīdī, kad ieradāmies Rīgā, mēs izjutām dziļu pateicības sajūtu, un pilsētas arhitektūra mūs aizrāva. Jau kopš ierašanās priecājos par daudzveidīgo dabu un nemitīgi mainīgajiem laikapstākļiem, ko Latvijā ienes katrs no četriem gadalaikiem. Šī bagātīgā dažādība mūs ir apbūrusi, sagādājot mums unikālu un iedvesmojošu pieredzi. Papildus dabas brīnumiem, Entain Baltics & Nordics ir uzņēmums, kas patiesi atbalsta savu apņemšanos nodrošināt dažādību, vienlīdzību un iekļaušanu. Mūs sirsnīgi ir uzņēmusi visa komanda, kas vienmēr ir sniegusi palīdzības roku mūsu integrācijas ceļā. Šis atbalsts ir izrādījies neaizstājams, lai palīdzētu mums pielāgoties kultūrai un veicinātu patiesu piederības sajūtu. Mani darba kolēģi ir kļuvuši par mūsu ģimeni prom no mājām. Entain Baltics & Nordics ir pierādījis sevi kā izcilu uzņēmumu, kurā strādāt, piedāvājot iekļaujošu un aizrautīgu vidi. Šis ceļojums ir ne tikai ļāvis man augt profesionāli, bet arī bagātinājis mani kā personību. Tas ir padziļinājis manu izpratni par kultūras atšķirībām un devis man iespēju pārvarēt dzīves radītos izaicinājumus."