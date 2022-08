Ērtais skaistulis – nedēļa ar 'Huawei MateBook D16' klēpjdatoru

Viegls, ātrs, smuks un uzticams – tādas ir manas prasības, izvēloties portatīvo datoru, jo, kā jau biroja darbinieks, uz daudzām stundām dienā ar portatīvo datoru esmu gluži kā salaulāta. Un būsim godīgi, dažkārt darbs jāņem līdzi uz mājām, bet brīvbrīžos gribas gan filmas paskatīties, gan ziņas palasīt, gan kādu spēlīti uzspēlēt. Vai jaunais "Huawei MateBook D16" kļūs par manu ikdienas sabiedroto, to lūkoju pārbaudīt nedēļu ilgā testā.

Pirmie iespaidi un vismīļākā klaviatūra

Dators ievietots kartona kastē, kas ražota no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem, – man patīk jau pirmās tikšanās minūtes ar "MateBook D16". Kastes atvēršana izraisa "Ah!" saucienu – datora korpuss ir dūmakaini pelēkā krāsā, nu ļoti elegants! Interneta resursi ziņo, ka šo krāsu sauc "Space Gray", tātad tulkojumā – "Kosmosa pelēkais", es jauniegūto datoru gribētu dēvēt par "Kosmosa pelēci", ja drīkst.

Slēdzu datoru iekšā, un tas ir gatavs darbam mazāk nekā piecu sekunžu laikā. Turklāt ieslēgšanas poga darbojas arī kā pirkstu nospieduma lasītājs – vairs nebūs jāpieraksta datora parole uz lapiņas. Uzreiz ievēroju, cik liels ir ekrāns un ka ekrāna malas ir ļoti šauras – ekrāna un korpusa attiecība ir 90%. Filmu un seriālu skatīšanos iekļauju šī vakara testēšanas plānā.

Pārlaižot pirkstu galus pāri klaviatūrai, jūtu, ka taustiņi ir viegli matēti, tie cieši piekļaujas datora korpusam, tātad pēc dažiem mēnešiem nebūs ar adatu jāķeksē putekļu kamoli no apakšas, kā gadījies senāk. Rakstīšanas laikā sitiens ir ļoti mīksts, kluss, gribas pat teikt, ka nomierinošs. Atceroties, cik skaļi pirms desmit gadiem bakalaura darba rakstīšanas laikā klabēja taustiņi no visu kopmītņu istabiņām, šis dators būtu bijis īsta svētība. "Huawei" mājaslapā teikts, ka taustiņi pārklāti ar vairākiem krāsas slāņiem, tādēļ tie būs divtik izturīgi un arī krāsa nenobružāsies. Atzīšos – jo vairāk laika pavadu rakstot, jo vairāk man iepatīkas taustiņu skaņa un sitiena sajūta.

Domāju, ka visi, kas ikdienā kaut nedaudz saskaras ar skaitļiem, novērtēs ciparu tastatūru labajā pusē. Kas var būt ērtāks par šo? Datora ekrāna izmērs ļāvis ietilpināt ne tikai to, bet vēl četras jaunas podziņas tastatūras augšējā labajā malā. Tur atrodas ātrais ceļš uz kalkulatoru un mākslīgā intelekta meklētāju, kā arī ekrāna samazinātājs un kameras izslēgšanas poga. Te jāpiebilst, ka meklētājs ir kas unikāls – tas uzreiz pārlūko visus datora failus, tīmekļvietnes, kā arī mobilā telefona atmiņu, ja to savieno ar datoru. Nedēļas gaitā pārliecinos, ka arī kameras izslēgšanas poga lieti noder – vairs nav jāmeklē "Zoom" vai "MS Teams" programma, lai to izdarītu.

Viegls nesamais un jaudīgs palīgs

Tā kā daudz pārvietojos ar velosipēdu, ķeros pie nākamā testa – stūķēju datoru mugursomā, un tas izdodas! Lai arī korpuss izgatavots no metāla, "Huawei" norāda, ka 16 collu modelis sver tikpat, cik 15,6 collu modelis, – tikai 1,7 kilogramus. Dators ir ne tikai viegls, bet arī plāns, vien 18 milimetri, tāpēc bez raizēm to var ņemt līdzi uz kafejnīcu, vilcienu vai vasarnīcu.

Datora īpašnieki var atvadīties no vadu murskuļiem, jo lādētāja vadu var atvienot no adaptera un tā abos galos ir USB-C spraudņi. Telefona lādētāju droši var atstāt mājās, jo datora 65W lādētāju var izmantot viedtālruņa uzlādei. Turklāt datora lādētājs (vadiņš un adapters) sver tikai 181 gramu, goda vārds, nosvēru uz virtuves svariem. Protams, tas atbalsta "SuperCharge" uzlādi daudziem "Huawei" telefonu modeļiem.

"Kosmosa pelēcis" pielāgojas darbam ārpus biroja telpām, jo ekrāns ir viegli matēts un tiešos saules staros vai gaišās biroja telpās no tā neatspīd gaisma – attēla kvalitāte ir nemainīgi augsta. Testos pārbaudīts, ka dators darbojas pat 40 grādu karstumā, tātad skatīties filmas vai rakstīt e-pastus var kaut vai pludmalē! Garas stundas lūkojoties datora ekrānā, jāpatur prātā, ka "Huawei MateBook D16" ir "TÜV Rheinland Low Blue Light" sertifikāts, kas nozīmē, ka zilā gaisma tiek filtrēta, ekrānā ir ērtāk skatīties ilgu laiku. Izmēģinu dažas stundas darboties bez ierastajām brillēm, kuru stikliņi apstrādāti ar zilās gaismas bloķēšanas pārklājumu. Nekāda vaina, acis tiešām jūtas labi.

Tiem, kam svarīgas datora "iekšiņas", jāzina, ka "MateBook D16" darbina 12. paaudzes "Intel H" sērijas procesors, turklāt var izvēlēties starp 8 GB un 16 GB ietilpības operatīvo atmiņu. Procesors veidots tā, lai paātrinātu datu analīzi, video rediģēšanu un koda veidošanu, ļaujot paralēli darboties vairākās tīmekļa lapās un dokumentos, padarot ikdienas darbus efektīvākus un vieglākus. Datorā ir jau instalēts "Windows 11".

Sapulces jaunā kvalitātē

Viens no uzdevumiem ir apgūt jaunākās kameras iespējas, un solīts tiek daudz, jo tā esot mākslīgā intelekta kamera. Tā pielāgo skata leņķi, lai es vienmēr būtu kadrā, piedāvā dažādus virtuālos fonus un citas "fīčas". To visu atrodu rīkjoslas sadaļā "Huawei Control Panel", kur uzreiz var piekļūt viedajai kamerai. Priecē, ka datorā iebūvēta "camera preview" funkcija – nebūs vairs laicīgi jāpieslēdzas zvanam, lai apskatītos, kā patiesībā izskatos ekrānā.

"Beauty" sadaļa izskatās interesanti. Tā piedāvā "uzfrišināt" manu attēlu gluži kā "Instagram" filtri – izgaismot seju, izcelt acis un nedaudz nogludināt sejas ādu. Daudzsološa ir funkcija, kas garantē, ka manas acis vienmēr lūkosies kamerā, pat ja tajā brīdī skatīšos ekrānā. Pārbaudu to "MS Teams" zvanā – un tiešām, sarunu biedrs apgalvo, ka viss aprakstītais ir piepildījies. Lūk, ko spēj 1080P izšķirtspējas kamera! Tikmēr 88° platleņķa filmēšana ļauj kadrā ietilpt vairākiem cilvēkiem, tas varētu lieti noderēt sapulču vadīšanā.

Ar to labās ziņas nebeidzas. Datorā iebūvēti veseli četri mikrofoni, kas nodrošina visaptverošu skaņu un sola, ka var uztvert skaņu pat piecu metru attālumā. Zvanā pārbaudu arī to – speru garus soļus projām no galda un skaļi tos skaitu, sarunbiedrs apgalvo, ka tīri labi mani dzirdējis pat septiņu metru attālumā.

Citas patīkamas funkcijas

Atverot "Windows" izvēlni, tiek piedāvātas dažādas aplikācijas instalēšanai, piemēram, "Spotify", "Twitter" un "Disney+". Atliek tikai uzklikšķināt uz kādas ikonas, un uzreiz parādās informācija, ka programma tiek instalēta. Nekāds papildu logs neatveras, un instalēšana ir zibenīga. It kā sīkums, bet patīkami!

Īpaši priecājos, ka datorā iebūvētas gan divas USB-C, gan divas vecā USB tipa pieslēgvietas. Arī HDMI un austiņu ports nekur nav pazudis. Datoru var savienot pat ar planšeti, televizoru, austiņām un skaļruni, kā arī telefonu un baudīt zibenīgu failu pārsūtīšanu, izmantojot "Huawei Share" funkciju. Atrodu datorā "koncentrēšanās palīgu", kas ļauj izvēlēties, kurus paziņojumus saņemšu, kamēr strādāju vai skatos filmas. "MateBook D16" kārdina un piedāvā izveidot savienojumu ar "Xbox" konsoli. Klēpjdatora cena ir, sākot no 799 eiro, un, iegādājoties to LMT veikalos, līdz 11. septembrim dāvanā var saņemt " Huawei MateView SE" monitoru.

Atskats uz kopā pavadīto nedēļu

Lielais ekrāns un tā funkcijas noder – gan piedaloties tiešsaistes sapulcēs, gan veidojot tabulas un gatavojot prezentācijas. Turklāt tas nav tikai dators darbam, bet arī izklaidei – 16 collu ekrāns ir ideāli piemērots filmu un seriālu baudīšanai, bet jaudīgais procesors ļauj arī uzspēlēt kādu datorspēli. Dators ir viegls, ērti pārnēsājams, un tastatūra tik stilīga, ka gribas to izmantot vēl un vēl.

Ar vienu uzlādi pietiek līdz pat deviņām stundām, tāpēc "Huawei MateBook D16" ir izcili piemērots aktīviem cilvēkiem, kas bieži ir ceļā. Starp citu, šis raksts tapis, sēžot dārzā, – saules stari tiešām netraucē, taustiņu klabēšana nenomāc sienāžu sisināšanu, varu pilnvērtīgi baudīt vasaru. Un sirdi silda doma – pabeigšu rakstu un savā brīvdabas kinoteātrī paskatīšos seriālu, lai sauļošanās jestrāka.