Eucerin mērķis sasniegt izcilību dermatoloģijā: kvalitāte un jauninājumi ādas kopšanā

Mūsu āda – tā mūs ieskauj, apņem un pasargā, tā ir sargājoša barjera starp mums un ārējo pasauli. Papildus tam āda pilda arī mūsu vizītkartes funkciju, jo tā ir pirmais, ko līdzcilvēki mūsos pamana. Mēdz teikt, ka āda var mirdzēt – tā saka par veselīgu ādu, kuras kopšanā ieguldīts laiks un rūpes, āda kā spogulis atspoguļo mūsu kopējo veselības stāvokli. Kvalitatīva kosmētika ir neatņemama ādas ikdienas kopšanas sastāvdaļa un ir ļoti svarīgi atrast tādus līdzekļus, kas patīk tieši jūsu ādai. Raksta turpinājumā uzziniet, kas ir āda, kāda kopšana tai ir nepieciešama un kā šajā ceļā var palīdzēt zīmola Eucerin ādas kopšanas līdzekļi, kuru iedarbība un kvalitāte ir balstīta ilggadējā pieredzē un zinātnes atklājumos.

Kas ir āda un kādas rūpes tai ir nepieciešamas ik dienu

Foto: Eucerin.lv

Daudziem var būt pārsteigums, ka āda ir cilvēka orgāns, turklāt – lielākais orgāns, kas aptver un aizsargā mūsu ķermeni. Tās galvenā funkcija ir aizsargāt mūs no ārējās vides ietekmes, kā arī regulēt ķermeņa temperatūru un uzturēt mitruma līmeni. Ja atceramies, ka 60% no pieauguša cilvēka kopējās ķermeņa masas sastāda ūdens, tad kļūst skaidrs, cik svarīga ir mitrināšana! Āda veic arī citas svarīgas funkcijas, piemēram, caur to saņemam sensoro informāciju par pieskārieniem, sāpēm un temperatūru. Ādas veselība var ietekmēt kopējo veselības stāvokli vai norādīt uz kādām problēmām organismā, tāpēc rūpes par ādu ir viens no mūsu ikdienas svarīgākajiem pašaprūpes uzdevumiem. Sausums, nieze, apsārtums, ādas iekaisumi un citi traucējumi var norādīt uz to, ka ādai nepieciešamas papildu rūpes. Lai rūpētos par ādu, ir daži svarīgi aspekti, par tiem vairāk turpinājumā.

Regulāra tīrīšana: āda ir jātīra, lai noņemtu netīrumus, taukus, sviedrus un citas piesārņojošas vielas, kas var aizsprostot poras un izraisīt problēmas. Lai ādas tīrīšanu padarītu saudzīgāku, ziepju vietā var lietot eļļas produktus, turklāt jāatceras, ka maiga tīrīšana nepieciešama ne tikai sejai, bet visam ķermenim. Par jomas jauninājumu var uzskatīt līdzekli, kas vienlaikus attīra un mitrina ādu.

Mitrināšana: ir svarīgi nodrošināt ādai pietiekamu mitruma līmeni. Mitrināšana palīdz uzturēt ādas elastību un samazina sausuma risku. Mikroplaisas vai plaisas sausā ādā rodas daudz ātrāk un vieglāk, tāpēc mitrināšana ir vēl jo svarīgāka. Ja gadījumā ādai ir tendence būt sausai un jutīgai, iespējams, ikdienas kosmētikas līdzekļu klāstam jāpievieno ne tikai speciāli sejas krēmi, bet arī mitrinošs serums.

Aizsardzība pret sauli: saules gaismas kaitīgā ietekme var bojāt ādu un izraisīt agrīnu novecošanos, saules apdegumus un arī nopietnas saslimšanas. Lai no tā izvairītos, atrodoties saulē ir jālieto saules aizsarglīdzekļi, aizsargkrēmi un losjoni, kas stiprina ādu šādas pastiprinātas slodzes laikā. Arī pēc sauļošanās vēlams ādu atpūtināt un pabarot to, tam ir paredzēti īpaši losjoni un krēmi, kurus var iegādāties aptiekās.

Rūpes par problemātisku ādu: nevajag uzskatīt, ka pūtītes, ādas plankumi vai pārmērīga ādas taukainība ir nenovēršama problēma. Iespējams, to var risināt konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu un izvēloties zinātnē balstītu kosmētiku.

Kā Eucerin ādas kopšanas līdzekļi tuvojas izcilībai dermatoloģijā

Foto: Eucerin.lv

Eucerin zīmols ir daļa no uzņēmuma Beiersdorf, tā produktu izstrādei tiek izmantoti daudzi zinātniski pētījumi, turklāt izpēte turpinās arī šodien. Zīmola mērķis ir izcilība ādas aprūpē un holistiska pieeja dermokosmētikas izveidē. Tieši tāpēc Eucerin sejas krēmi, serumi, losjoni un citi produkti ir iecienīti visā pasaulē, to pierāda lielais pieprasījums un lietotāju atsauksmes. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka šī zīmola produkti ir veidoti ar aizrautību par ādu, nebaidoties no novitātēm sfērā, piedāvājot arvien jaunus un mūsdienīgus risinājumus ādas kopšanā – mitrinoši serumi ar SPF vai dušas eļļas, kas pastiprināti mitrina ādu tās tīrīšanas laikā – tā ir tikai neliela daļa no Eucerin produktu inovatīvās pieejas kosmētikas izveidē. Ja vēlaties pārliecināties, cik efektīva un kvalitatīva ir šī zīmola ādas kosmētika, ieskatieties InternetAptieka.lv – tur atradīsiet gandrīz simt dažādu Eucerin produktu par labāk cenām, turklāt piegāde visā Latvijā tiek nodrošināta bez maksas neatkarīgi no pasūtījuma vērtības. Sazinieties ar InternetAptieka.lv atsaucīgajiem farmaceitiem un saņemiet bezmaksas padomu, kurš līdzeklis ir labākais jums!