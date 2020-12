Exupery International School – pirmā starptautiskā pansijas skola Baltijā

Amerikāņu pedagogs un filozofs Džons Djūijs reiz teica: "Izglītība nav gatavošanās dzīvei, tā ir pati dzīve". Šī doma kļuva par vienu no Exupery Starptautiskās skolas (EIS) piedāvātās izglītības pamatprincipiem. Šī skola nav sistēma un standarti vien. EIS ir īpašs stāsts un unikāla vide, kur radošums, inovācijas un individualitāte ir vērtības, uz kurām balstās viss izglītības process.

EIS tika dibināta 2016. gadā bērniem un pusaudžiem no 2,5 līdz 19 gadiem un tajā apvienojas bērnudārzs, sākumskola, pamatskola un vidusskola. Bet no 2021. gada 1. septembra durvis vērs vaļā pirmā pansijas tipa skola Baltijā, kas būs domāta audzēkņiem no 14 līdz 19 gadiem.

Pēc EIS dibinātājas Jeļenas Bujanovas vārdiem, viens no šī projekta mērķiem ir padarīt Latviju par bērnu izglītības centru pasaules kartē, piesaistīt ārzemju skolēnus, lai veidotu starptautisku kopienu. Neskatoties uz pandēmiju, mēs turpinām dzīvot globālajā pasaulē, kur ir svarīgi saprast un cienīt citas kultūras, mācīties dzīvot "zem viena jumta". Pansijas tipa skola Exupery ir lieliska iespēja īstenot šo ideju.

Skolas vērtīgākais aktīvs ir cilvēki. Pansijai ir izveidota spēcīga akadēmiskā komanda, pulcējot pedagogus no Lielbritānijas, ASV, Austrālijas, Francijas, Latvijas un citām valstīm. Vai ir vērts sūtīt bērnu mācīties Anglijā vai Šveicē, ja blakus ir starptautiska skola tādā pašā līmenī un par pievilcīgāku cenu?

Izglītības kvalitāte ir atkarīga nevis no atrašanās vietas, bet gan no skolotājiem, no pedagoga un bērna attiecībām. Ir svarīgi, lai bērni kļūtu par novatoriem, izrādītu atjautību gan mācībās, gan dzīvē, būtu spējīgi strādāt komandā un labi pielāgotos straujām izmaiņām apkārtējā pasaulē. EIS praktizē uz personību orientēto pieeju apmācībai. Skolotāji ir pieredzējuši mentori, kas pavada bērnus apmācības procesā un sniedz viņiem vispusīgu atbalstu.

EIS skolas ēku kopējā platība ir vairāk nekā 12 000 kv.m., un visas ēkas ir projektētas un uzceltas Exupery tradicionālajā eko-stilā. Mācību klases, zinātniskās laboratorijas, mākslas studija, teātra zāle, divas bibliotēkas, daudzas zonas patstāvīgajam darbam un atpūtai ir pārdomātas un radītas drošām un komfortablām mācībām. Galvenā pieeja mācību telpas organizācija iekļauj arī kopstrādes koncepciju. Jauniešiem patīk strādāt kopā, kad viņus neierobežo klases sienas un viņi var atrast ērtu vietu nodarbībām.



Pansijā tiek piedāvāti trīs izmitināšanas varianti istabās 2-3 cilvēkiem.

1. Puspansija: skolēns pavada 5 dienas kampusā un nedēļas nogalē dodas mājās – lielisks variants jauniešiem no Latvijas kaimiņvalstīm.

2. Pilna pansija tiem, kas ir gatavi dzīvot rezidencē visa mācību gada laikā.

3. Dienas nodaļas skolēniem EIS piedāvā iespēju pavadīt kampusā dažas dienas, ja ir brīvas vietas.

Iemesli kļūt par EIS pansijas audzēkni

Mācību fokuss

Nopietna attieksme pret mācībām ir daļa no kļūšanas par pieaugušo un no gatavošanās studijām augstskolā. EIS zina, kā uzturēt pareizu mācību, atpūtas un izklaides līdzsvaru.

Mūsdienu pasaulē, kas strauji mainās, investīcijas kvalitatīvajā bērna izglītībā ir, visticamāk, vienīgais ieguldījums, kas garantēti nesīs dividendes. Exupery Starptautiskās skolas pieredze pierāda to ik gadu.

Vispusīgais atbalsts un rūpes

Mācības un dzīve pansijā mācīs skolēnus būt patstāvīgiem, bet viņi saņems arī diennakts atbalstu un uzmanību. Augsti kvalificēti, savam darbam uzticīgi pedagogi sniegs savas zināšanas klasē, bet pieredzējušie mentori atbalstīs jauniešus ārpus mācību procesa – vakaros un brīvdienās.

Patstāvība darbībā

Pusaudzim dzīve tālu no mājām var izrādīties grūts izaicinājums. EIS visi skolēni mācās atbildību un pastāvību, pārvalda savu laiku, viņiem rodas motivācija rūpēties par sevi un iegūt jaunus draugus – tā viņi apgūst dzīves prasmes, kuras parastajā skolā nemāca.

Globālā vide

EIS skolēni ir pasaules pilsoņi un mācās tajā adaptēties. Exupery ir globāla zināšanu, iemaņu, kultūras un pieredzes vide, kas ir nepieciešama, lai iestātos labākajās pasaules universitātēs.

Exupery Starptautiskā skola:

– IB World Schools dalībniece, kas nozīmē visaugstākos starptautiskās izglītības standartus. Mācības pēc IB sistēmas ļaus EIS absolventiem turpināt izglītību labākajās pasaules augstskolās.

– Starptautisku un valsts organizāciju oficiāli atzīta un guvusi ieguvusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditāciju.

– Tiem, kas mācīsies 10.-12. klasē, skolai ir Kembridžas starptautisko eksāmenu (CIE) autorizācija, kas ļauj rīkot IGCSE eksāmenus un īstenot Advanced Levels programmu.

– Starptautisko skolu padomes (CIS), kas apvieno pēc augstākajiem izglītības standartiem strādājošās skolas, biedre.

– Pansiju tipa skolu asociācijas (The Boarding Schools' Association) biedre, kas ļauj EIS cieši sadarboties ar citām pansiju tipa skolām un nodrošināt saviem skolēniem augstus izmitināšanas standartus.

