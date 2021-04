Faktorings – iespēja saņemt apgrozāmo kapitālu ātri un bez saistībām

Iztēlojamies tipisku situāciju: mazs mēbeļu ražošanas uzņēmums iegūst savu pirmo eksporta klientu. Pasūtījums ir izpildīts, mēbeles aizsūtītas, bet klients rēķinu plāno apmaksāt tikai pēc to saņemšanas. Kad tas notiks – grūti prognozēt, jo Covid-19 pandēmija ir ne vien apgrūtinājusi ikdienas darbu, bet arī sagausinājusi transporta pakalpojumus. Lai izpildītu nākamos pasūtījumus, nepieciešami līdzekļi tūlīt, bet banka atsakās izsniegt finansējumu bez ķīlas. Uzņēmums ir nonācis neapskaužamā situācijā: nauda ir nopelnīta, bet nav pieejama! Ko darīt? Vienkāršākais, ātrākais un drošākais risinājums var būt faktorings.

Kāpēc faktorings kļūst īpaši populārs tagad?

Pandēmijas apstākļos daudziem uzņēmumiem ir kļuvis grūtāk strādāt, un vienlaikus maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ir daudz mazāk iespēju gūt finansējumu. Ja kādreiz tipisks risinājums bija bankas aizdevums, tad, saskaņā ar Latvijas Bankas un Eiropas Centrālo banku veikto eirozonas banku kreditēšanas apsekojumu, jau 2020. gada pirmajos divos ceturkšņos Latvijā kredītu standarti aizdevumiem uzņēmumiem kļuva stingrāki un pieauga atteikumu īpatsvars, tādējādi vēl vairāk samazinot finansējuma pieejamību tieši krīzes laikā.

Vienlaikus gan Latvijā, gan citviet Eiropā strauji attīstās dažādi alternatīvi finansējuma risinājumi MVU atbalstam. Viens no perspektīvākajiem ir faktorings. Lai gan faktorings pastāv jau vairākus gadsimtus, tā popularitāte īpaši ir augusi tieši pēdējo 10 gadu laikā. Tā 2017. gadā Amsterdamā tika dibināts "Factris" – starptautisks finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas nu jau divus gadus darbojas arī Latvijā.

Kas ir faktorings un kā tas darbojas?

Faktoringa eksperts Kaspars Barons, "Factris" izpilddirektors Latvijā, skaidro: "Faktorings ir rēķinu finansēšana. Uzņēmums, kas ir izrakstījis rēķinu ar pēcapmaksu, var pārdot to faktoringa kompānijai, iegūstot finansējumu ikdienas darbiem un attīstībai. Savukārt faktoringa kompānija gādā par šo rēķinu apmaksu un apdrošināšanu, ieturot nelielu samaksu no rēķina vērtības."

Kas notiktu ievadā minētā mēbeļu ražošanas uzņēmuma gadījumā? Tas pārdotu rēķinu, kurš tika izrakstīts ārzemju partnerim, faktoringa uzņēmumam, un bez kādām saistībām saņemtu apgrozāmo kapitālu. Iegūtais finansējums ļautu ne vien segt iepriekšējā perioda ražošanas izdevumus un darba algas, bet arī iegādāties izejmateriālus nākamā pasūtījuma veikšanai. Tā uzņēmums iegūtu iespēju strādāt aktīvāk, bez dīkstāvēm materiālu trūkuma dēļ. Turklāt – tā kā rēķinu apmaksai seko faktoringa uzņēmums, ražotājs var par to vairs neraizēties. Līdzīgi faktorings palīdz visdažādāko nozaru uzņēmumiem – transporta, kokapstrādes, ražošanas, būvniecības, pakalpojumu sniedzējiem, vairumtirgotājiem, eksporta un vietējā tirgus uzņēmumiem u.c. Tie var būt gan grūtībās nonākuši, gan strauji augoši. Turklāt faktorings bieži ir izdevīgāks nekā bankas aizdevums, jo nav vajadzīga ķīla un tas ir ārpus bilances.

Tātad faktorings padara pieejamus apgrozāmos līdzekļus tieši tad, kad uzņēmumam tie ir nepieciešami. Turklāt "Factris" gadījumā, pateicoties ērtai tiešsaistes platformai, rēķinu pārdošana ir ātra, vienkārša un saprotama, bet mākslīgā intelekta izmantošana rēķinu apstrādē ļauj "Factris" ātri izlemt par rēķinu pirkšanu un finansējuma sniegšanu. Rezultātā nauda, kas agrāk bija problēma – iesaldēta pie debitoriem –, var atgriezties apritē un tikt izmantota lietderīgi.

Jāuzsver, ka "Factris" nav parādu piedziņas uzņēmums, un faktoringa izmantošana nemet ēnu uz pircēju. Kad pietuvojies rēķinā norādītais apmaksas termiņš, klients apmaksā rēķinu, un "Factris" atgūst naudu, ko sākumā bija izmaksājis MVU.

Ko var iegūt, izmantojot faktoringu?

Ikdienā izmantojot faktoringu, MVU pirmām kārtām iegūst sirdsmieru. Neapmaksātie rēķini tiek uzreiz pārvērsti apgrozāmā kapitālā, un nav nepieciešams ne raizēties par to, kad tiks apmaksāts kurš rēķins, ne arī atgādināt par sevi apmaksas kavētājiem.

Tomēr krīzes laikā priekšplānā parādās citi aspekti. Pirmkārt, apgrozāmie līdzekļi ir pieejami ātri – visu var atrisināt tiešsaistē, vienas dienas laikā –, un bieži tas nozīmē ne tikai uzņēmuma attīstību, bet arī izdzīvošanu. Otrkārt, vairs nav jāraizējas par to, ka preces vai pakalpojuma pircējs varētu rēķinu neapmaksāt. "Factris" gadījumā tad, ja rēķins nav apmaksāts, zaudējumus sedz apdrošināšana. Tādēļ "Factris" piedāvā bezregresa faktoringu: MVU saņemtā nauda nemainās neatkarīgi no tā, vai pircējs rēķinu apmaksā, vai ne.

Izmaksas ir minimālas

Daudzi jautā, vai faktorings ir dārgs vai līdzīgs bankas pakalpojumiem. Tomēr tas tā nav. Faktoringa devēji parasti finansē līdz 90 % no rēķina, atlikušos 10 % sadalot starp faktoringa devēju un ņēmēju. "Factris" nevis gaida atlīdzību uzreiz, bet gan saņems to pēc rēķina apmaksas pat tad, ja pēcapmaksas termiņš ir 60 vai 90 dienas. Tātad faktoringa ņēmējs finansējuma procentus maksā no nākotnes peļņas, kad tā parādīsies. Aizdevuma gadījumā, piemēram, banku kredītlīnijā, procenti ir jāmaksā saskaņā ar grafiku, neatkarīgi no tā, vai tajā brīdī klientam ir nauda; faktoringā šāda problēma nepastāv.

Patiesībā faktoringa izmaksas pēc tam, kad rēķini ir apmaksāti, veido nelielu daļu no izrakstīto rēķinu nominālvērtības – sākot no 0,5 %. Tādējādi tas kļūst par ļoti rentablu risinājumu ne vien krīzes situācijā, bet arī uzņēmuma ikdienā.

Par Factris

"Factris", kas guvis pieredzi faktoringa pakalpojumos Nīderlandē, Lietuvā un Latvijā, un šobrīd strauji aug gan starptautiskajā, gan Latvijas tirgū, uzsver – viņu loma ir kļūt par stabilu sadarbības partneri un finanšu ekspertu, kas palīdz MVU koncentrēties uz savu veiksmes stāstu. Šāds veiksmes stāsts ir arī "Factris" darbība Latvijā: piesaistīti vairāk nekā 50 klienti, finansēto darījumu summa sasniegusi vairāk kā 20 miljonus eiro, bet uzņēmuma izaugsme ik mēnesi ir 15–20 %.

Vairāk par "Factris" un tā sniegtajiem pakalpojumiem uzzini šeit: www.factris.com/lv/faktorings vai noskaties video https://www.youtube.com/watch?v=V9SaqLjHRM4

