'Femto-LASIK': jaunākās paaudzes redzes lāzerkorekcija

Redzes lāzerkorekcija ir ātrākais ceļš uz jaunu dzīves līmeni. Atbrīvojoties no nepieciešamības valkāt brilles un lēcas, jūs iegūstat absolūtu brīvību. Diskomfortu aizstāj pašpārliecinātība, asa redze un komforts jebkurā diennakts laikā. Kā ātri un droši atjaunot redzi? "Femto-LASIK" ir labākā izvēle tiem, kuri ir gatavi kvalitatīvām dzīves pārmaiņām. Profesors Igors Solomatins stāsta par jaunu ēru redzes lāzerkorekcijā un ko tas nozīmē pacientiem.

Kādas jaunākās redzes lāzerkorekcijas metodes jau ir pieejamas Latvijā?

Strauja redzes lāzerkorekcijas tehnoloģiju attīstība paver jaunas iespējas gan ārstiem, gan pacientiem. Vēl pirms 10-15 gadiem mēs nevarējām iedomāties, ka atjaunosim redzi mūsu pacientiem ar plānu radzeni un augstām dioptrijām un ka to darīsim tik precīzi, rūpīgi un ātri – dažu sekunžu laikā.

Šodien šādu iespēju Dr. Solomatina Acu centrā Rīgā nodrošina lielā ķirurgu pieredze un progresīvu tehnoloģiju izmantošana, it īpaši jaunās paaudzes "Carl ZEISS VisuMax" ātrgaitas femtosekundes lāzers. Redzes lāzerkorekcija, izmantojot femtolāzeru, mūsu klīnikā tiek veiksmīgi izmantota kopš 2009. gada.

Pateicoties "VisuMax" femtosekundes lāzeram un tā lieliskajām īpašībām, operācija kļūst paredzamāka, kā arī tiek samazināts pēcoperācijas komplikāciju risks. Interesanti, ka "VisuMax" lāzera sistēmas darbs ir tik precīzs, ka ar to var uzrakstīt savu vārdu uz matiņa.

Inovatīvā vācu tehnoloģija "Femto-LASIK", kuras pamatā ir "VisuMax" femtosekundes lāzers, tika izstrādāta visērtākajai un nesāpīgākajai redzes atjaunošanai, lai pacients justos droši un uzreiz pēc procedūras varētu atgriezties pie ierastā dzīvesveida.

Kas ir "Femto-LASIK" tehnoloģija?

"Femto-LASIK" tehnoloģija ir aizstājusi klasisko redzes lāzerkorekcijas metodi LASIK. "Femto-LASIK" izmanto pasaules vadošie oftalmologi, jo tā ļauj koriģēt nopietnus redzes defektus, tostarp augstu tuvredzību un tālredzību pat plānas radzenes gadījumā un tad, ja ir kontrindikācijas uz citām korekcijas metodēm.

Procedūra ieguvusi savu nosaukumu, pateicoties tās procesa laikā izmantotajam femtosekundes lāzeram. Šāds lāzers ļauj veidot īpaši plānu radzenes audu "vāciņu", kura biezums ir tikai 100 mikroni, impulsa ātrums – dažas femtosekundes (viena miljardā mikrosekundes daļa), bet lāzera iedarbības laiks nepārsniedz 60 sekundes.

Ar ko "Femto-LASIK" atšķiras no citām lāzerkorekcijas metodēm?

"Femto-LASIK" lāzertehnoloģija ir drošāka un precīzāka nekā LASIK metodē izmantotā mehāniskā tehnoloģija. "Femto-LASIK" operācija tiek veikta bez griezumiem un ar vietējas pilienu anestēzijas palīdzību. Lāzera darbības dziļums un virziens tiek kontrolēts maksimāli precīzi. Visa procedūra, lai koriģētu vienu dioptriju, vidēji aizņem 1,5 sekundes.

Bieži vien, izmantojot "Femto-LASIK", ir iespējams atjaunot redzes asumu līdz pat 120% un vairāk. Turklāt šāda operācija pacientam ir ērtāka un saudzīgāka radzenes anatomisko struktūru saglabāšanas ziņā, kas ir svarīgi tūlītējam rezultātam un vieglam atveseļošanās procesam. Redzes atjaunošana pēc procedūras notiek pirmo 2-3 stundu laikā.

Kam ir ieteicamā "Femto-LASIK" redzes lāzerkorekcija?

Lēmumu par konkrētu redzes korekcijas metodi un pašu operāciju ārsts pieņem kopā ar pacientu pēc redzes pārbaudes personīgās konsultācijas laikā. Ārsts izvēlas vispiemērotāko variantu atkarībā no acu struktūru individuālajām īpašībām, redzes asuma un pacienta vēlmēm. Ja nav kontrindikāciju, mēs varam ieteikt "Femto-LASIK" tehnoloģiju kā vienu no pacientam delikātākajām un uzticamākajām. Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, Dr. Solomatina Acu centra ārsti savā darbā izmanto arī vairākas citas modernas tehnoloģijas un augstākās kvalitātes instrumentus no Vācijas, Šveices un Itālijas.

Kā veikt "Femto-LASIK" redzes korekciju Dr. Solomatina Acu centrā?

Lai atrastu ilgi gaidīto brīvību no brillēm un lēcām, jums ir jāveic dažas vienkāršas darbības:

1. Piezvaniet uz klīniku pa tālruni +371 67 217 317 vai reģistrējaties konsultācijai, aizpildot tiešsaistes veidlapu šeit.

2. Izejiet padziļinātu acu pārbaudi, ko veiks viens no pieredzējušiem Dr. Solomatina Acu klīnikas oftalmologiem.

3. Saņemiet ārsta ieteikumus un kopā ar viņu izvēlieties redzes korekcijas procedūras datumu un laiku.

4. Ierodaties procedūrai paredzētajā datumā un jau tajā pašā dienā izbaudiet visu apkārtējās pasaules krāsu spilgtumu.