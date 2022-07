FinTech Latvijā: aktuālā situācija un atbalsts ātrai iekļūšanai tirgū

Par to, ka pandēmija ir izpostījusi vai apgrūtinājusi daudzu nozaru darbību, mums jau apnicis lasīt. Tomēr, pat pārdzīvojot pandēmijas triecienu, daudzas nozares ne tikai ir atguvušās pilnībā, bet arī attīstījušās. Ja runājam par FinTech nozari, tad saskaņā ar analītiskā uzņēmuma CB Insights datiem, 2021. gadā pasaules investīciju apjoms šajā industrijā ir sasniedzis vēsturisku rekordu – 132 miljardus dolāru. Tas un arī digitālo pakalpojumu straujā attīstība padara FinTech par perspektīvu nozari uzņēmējdarbības attīstībai.

Par to, kā FinTech attīstās Latvijā, kā FinTech uzņēmumam ātri iekļūt tirgū un iekarot savu tirgus segmentu, esam aprunājušies ar Staņislavu Siņakoviču, "LPB Bank" Pārdošanas departamenta un reģionālās attīstības vadītāju.

FinTech Latvijā: kas ir interesants?

Latvijas FinTech nozarē – tāpat kā visur – ir labas un sliktas ziņas. 2018. gadā Latvija nonāca uz iekļaušanas "Moneyval" "pelēkajā sarakstā" sliekšņa, kas potenciāli varēja izraisīt valsts finanšu reitinga pazemināšanos. Pateicoties atbildīgo valsts institūciju aktīvai darbībai, Latvija "pelēkajā sarakstā" nenonāca, tomēr tās finanšu prestižs ir ievērojami cietis.

"Bet ir arī labas ziņas. Salīdzinoši īsā laikā Latvijai izdevās pārstrukturēt finanšu sektora regulējumu tā, lai tas atbilstu tām prasībām, kas tiek piemērotas naudas atmazgāšanas apkarošanā citur Eiropā. Ja valstij tika piedēvēta neuzticama reģionālā finanšu centra reputācija, tad to var izskaidrot ar nepietiekamu informētību. Tieši tāpēc mēs aktīvi piedalāmies dažādos nozares pasākumos, tostarp lielākajā Eiropas izstādē "Money20/20", sadarbojamies ar FKTK un ārzemju partneriem, lai uzlabotu Latvijas finanšu un tehnoloģisko reputāciju starptautiskajā tirgū," situāciju nozarē skaidro sadarbības ar FinTech uzņēmumiem attīstības vadītājs Staņislavs Siņakovičs.

Viņš piebilst, ka Lietuva un Igaunija saņem ievērojamu valstiska līmeņa atbalstu, lai demonstrētu un virzītu savas FinTech nozares starptautiskajā arēnā, un šis atbalsts tiek sniegts sistēmiski un centralizēti. Ir vērts pieminēt, ka Lietuva vairākus gadus pēc kārtas bija viens no pasaules līderiem finanšu licenču izsniegšanas jomā – šīs licences ir obligātas kredītiestādēm un maksājumu iestādēm, kā arī elektroniskās naudas emitentiem.

Pagaidām Latvijas FinTech nevar lielīties ar šādu līderību vai ar plašu valsts atbalstu, tomēr, pēc Siņakoviča uzskatiem, nozarei pietiek gan tehnoloģiskas ekspertīzes, gan zināšanu, gan pieredzes, lai sniegtu finanšu tehnoloģiskos pakalpojumus visaugstākajā līmenī.

"Zināmā mērā potenciālais finanšu reputācijas zaudējums nospēlēja pozitīvu lomu, liekot uzlabot finanšu regulējumu – Latvijā tagad ir visstingrākie pretkorupcijas un tiesiskie normatīvi, kā arī iekšējās kontroles sistēma. Tas padara Latvijas finanšu pakalpojumu sniedzējus par uzticamiem partneriem kompānijām un investoriem no visas pasaules. Redzot interesi no tirgus puses, sākām attīstīt pakalpojumu "Banking as a Service (BaaS)", tas ir, banka kā pakalpojums. Kopā ar e-komercijas risinājumiem BaaS ir mūsu stratēģiskā prioritāte. Neskatoties uz to, ka Latvijā ir pieejams plašs finanšu pakalpojumu klāsts, šobrīd "LPB Banka" ir vienīgā banka, kas piedāvā pilnu BaaS pakalpojumu klāstu," uzsver Staņislavs Siņakovičs.

Kā "LPB Bank" palīdz FinTech uzņēmumiem ātri iekļūt tirgū?

Nevienam biznesam nepatīk zaudēt naudu. Bieži vien kavēšanās nozīmē tieši to – zaudēt kādu daļu no finanšu ieguldījumiem vai ieguldīt vairāk, nekā plānots. Pateicoties sadarbībai ar "LPB Bank", FinTech kompānijas vai jaunuzņēmumi var īsā laikā radīt sava zīmola produktus saviem tiešajiem lietotājiem.

"Uzņēmējam vienmēr ir izvēle – veidot savu infrastruktūru no nulles vai izmantot gatavus risinājumus. Katram variantam ir savi plusi un mīnusi, viss ir atkarīgs no uzņēmuma biznesa stratēģijas, pieredzes un mēroga. Ir jāsaprot, ka sava infrastruktūra – tā ir neatkarība, liels elastīgums un brīvība, taču tās izveide prasīs 1-2 gadus un tikpat daudzus miljonus eiro. Ja uzņēmējs izvēlas gatavus risinājumus, tad viņš ietaupa finanšu līdzekļus un var plānot ātrāko iznākšanu tirgū. Tieši tāpēc mēs esam izstrādājuši kompleksu infrastruktūru nebanku finanšu uzņēmumiem – ja tie izvēlas mūsu BaaS risinājumu, tad viņiem nav jāīsteno desmitiem dažādu integrāciju, katru reizi pirms tam izvērtējot pakalpojumu piegādātāju. Tādā veidā mēs nodrošinām ātrāku un ekonomiskāku ienākšanu tirgū maksājumu iestādēm vai elektroniskās naudas emitentiem ar savu finanšu licenci. Tirgū ienākšanas procesa ilgumu var samazināt līdz tikai dažiem mēnešiem," priekšrocības, sadarbojoties ar "LPB Bank", apraksta Staņislavs Siņakovičs.

Kādi pakalpojumi ietilpst "LPB Bank" Banking as a Service risinājumā?

"LPB Bank" risinājuma Banking as a Service ietvaros nodrošina visu nepieciešamo, lai maksājumu sistēmas (PI, EMI, PSP) varētu palaist savu produktu un sākt apkalpot savus klientus. Šim nolūkam banka sniedz tādus pakalpojumus kā, piemēram, segregētie konti, "Visa", "Mastercard" un "Apple Pay" maksājumu pieņemšana, SEPA adresējamā BIC pieslēgšanas nodrošināšana, SEPA Instant, TARGET2, virtuālais IBAN un drīzumā – arī BIN sponsorēšana. Lai pieslēgtos "LPB Bank" maksājumu infrastruktūrai un iepriekš minētajiem pakalpojumiem, maksājumu iestāde saņem piekļuvi bankas API, ātri un droši veicot integrāciju.

Tomēr tas jau ir pēdējais posms sadarbības veidošanas procesā. Līdz šī posma sasniegšanai FinTech uzņēmumam ir nepieciešams izturēt rūpīgu izvērtēšanu un pārbaudi, vai uzņēmums atbilst uz to attiecināmām likumdošanas prasībām.

"Tehniskā puse ir pats vienkāršākais. Visilgākais un darbietilpīgākais process ir tā saucamais "onboarding". Vispirms uzņēmums prezentē mums savu biznesa modeli, stāsta, kas ir tā klienti, kur viņi dzīvo un ar ko nodarbojas, kāds ir plānotais vidējā maksājuma lielums, kur uzņēmums redz riskus un tā tālāk. Mēs pētām uzņēmuma AML un citas procedūras, biznesa procesus un pēc tam izvērtējam video demonstrāciju, kuras laikā uzņēmums "dzīvajā" parāda sava klienta dzīves ciklu – sākot ar to, kā viņš reģistrējas maksājumu sistēmā, un beidzot ar maksājuma nosūtīšanu. Tik dziļas analīzes mērķis ir pārliecināties, ka maksājumu iestāde ne tikai izveidojusi pareizu dokumentāciju, bet patiešām atbilst visam aprakstītajam un spēj veiksmīgi realizēt savu biznesa modeli. Tikai pēc tam mēs varam pieslēgt klientu saviem pakalpojumiem," apraksta sadarbības uzsākšanas procesu Siņakovicš.

Var teikt, ka, veicot "onboarding", "LPB Bank" verificē sava potenciālā klienta biznesa modeļa dzīvotspēju, un, pateicoties uzkrātai pieredzei, var sniegt ieteikumus, kas palīdzēs efektīvāk attīstīt biznesu.

"Viens no svarīgākajiem BaaS pakalpojumiem ir segregētie konti. Saskaņā ar regulatoru prasībām dažādās valstīs klienta kontam jābūt nodalītam no uzņēmuma saimnieciskajiem līdzekļiem. Maksājuma iestāde vienkārši nevarēs saņemt licenci finanšu pakalpojumu sniegšanai, ja tai nebūs segregētu kontu. Otra svarīga lieta, kas attiecas uz kontiem, ir SEPA adresējamā BIC pieslēgšanas nodrošināšana. Šis pakalpojums ļauj maksājumu iestādei kļūt pieejamai starptautiskajās maksājumu sistēmās un īstenot savu klientu maksājumus, izmantojot savu unikālo BIC. Tas arī sniedz iespēju piešķirt saviem klientiem unikālus IBAN.

Vēl viens aktuāls pakalpojums, kas kļuvis pieejams mūsu klientiem šī gada pavasarī – savienojums ar SEPA Instant un Target 2. Zibmaksājumi ļauj maksājumu iestādei veikt pārskaitījumus vien dažās sekundēs. Maksājumu iestādes klienti var veikt zibmaksājumus starp kontiem tajās bankās, kas pievienojušās Eiropas zibmaksājumu shēmām.

Augusta sākumā mēs palaidīsim virtuālo IBAN – tas ir parasta bankas konta apakšveids. Atšķirība ir tajā, ka virtuālais IBAN kalpo kā norādītājs uz citu fizisko kontu. Virtuālā IBAN numuru var piesaistīt vienam reālajam kontam un tas kalpos kā instruments naudas plūsmas sadalīšanai. Virtuālā IBAN numurs noderēs uzņēmumiem, kas pieņem maksājumus par dažādiem pakalpojumiem, kur ir nepieciešams norādīt papildu informāciju (līguma numurs, mēnesis u.tml).

Svarīgs pakalpojums, kas ir nepieciešams maksājumu iestādēm mārketinga un zīmola atpazīstamības veicināšanas nolūkiem, ir BIN sponsorēšana. Drīzumā "LPB Bank" pabeigs sava procesinga centra izveidošanu un palaišanu, kas paplašinās bankas iespējas darbā ar maksājumu kartēm. Attiecīgi, banka prognozē uzsākt BIN sponsorēšanas pakalpojumu nākamā gada pirmajā ceturksnī. Izmantojot šo pakalpojumu, bankas klienti varēs ātri un vienkārši emitēt virtuālās un plastikāta kartes ar pašu zīmolu, kā arī pieslēgties karšu procesinga risinājumam. Klientiem nav nepieciešams pa tiešo sazināties ar "Visa" vai "MasterCard": mēs jau esam šo maksājumu sistēmu locekļi un kā starpnieks varam pieslēgt pie tām arī savus klientus. Tas ietaupa ne tikai laiku, bet arī līdzekļus.

Ir daudz pakalpojumu sniedzēju ar šaurāku specializāciju – karšu emisijas vai valūtu izvēles ziņā un tā tālāk. Ja maksājumu iestāde kļūst par vairāku pakalpojumu sniedzēju klientu, tad tai būs jāmaksā par pieslēgumu un ikmēneša abonements vairāku tūkstošu eiro apmērā katram no pakalpojumu sniedzējiem. Lai segtu šādas izmaksas, ir nepieciešama liela klientu bāze. Nepieciešami arī resursi, lai uzturētu "smago" infrastruktūru ar visiem integrētajiem elementiem. Parasti iet tādu ceļu var atļauties tikai lielie uzņēmumi. Vidējiem un maziem uzņēmumiem, kā arī jaunuzņēmumiem mēs iesakām izvēlēties BaaS. Vienreizējas integrācijas izmaksas ar vienu pakalpojumu sniedzēju ir ievērojami mazākas, un infrastruktūras uzturēšana prasīs mazāk cilvēkresursu un papildu ieguldījumu," stāsta Staņislavs Siņakovičs.

Lai saņemtu konsultāciju par BaaS pakalpojuma pieslēgšanu, aizpildiet kontaktformu "LPB Bank" vietnē vai uzrakstiet e-pastu uz baas@lpb.lv.