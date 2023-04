Ford Trucks Latvijā gada laikā dubultoja pārdošanas apjomus

Ford Trucks Latvia pārdošanas apjoms 2022. gadā sasniedza 13% tirgus daļas kravas automobiļu segmentā virs 16 tonnām, kas ir divreiz vairāk nekā gadu iepriekš. Ražotāja plānotās piegādes prognozes 2023. gada pirmajam pusgadam ir vairāk par 100 vienībām, kas tāpat kā 2022. gada attiecīgajā periodā nodrošinās Ford Trucks stabilus pārdošanas rezultātus Latvijā ar radītāju virs 10% no kopējā tirgus apjoma.

"Ford Trucks Eiropā ieņem aizvien augstākas pozīcijas, pateicoties daudzveidīgam produktu portfelim un inovatīvajām tehnoloģijām. Esam gandarīti, ka arī Latvijā spējam būt konkurētspējīgi un sasniegt augstus pārdošanas rezultātus, piedāvājot klientiem efektīvus kravas transporta risinājumus. Mūsu mērķis ir sadarbībā ar partneriem sniegt kvalitatīvu servisu jaunajiem klientiem, piedāvājot plašu produktu un pakalpojumu klāstu, it īpaši starptautiski godalgoto vilcēju F-MAX. Būtisks solis turpmākajā izaugsmē ir līguma noslēgšana par dīlerpārstāvniecību ar automašīnu servisu AK12 Cēsīs, līdz gada beigām ir iecere piesaistīt vēl vienu partneri Latvijā," stāsta Ingvars Konsts, Ford Trucks Latvia importētāja struktūrvienības vadītājs.

Ford autobūves smago transportlīdzekļu zīmols Ford Trucks jau vairāk nekā 60 gadus darbojas smago kravas automobiļu nozarē ar mērķi būt ceļabiedram, kas rūpējas par klientiem un palīdz viņu uzņēmumiem uzplaukt. Starp Ford Trucks ilgtspējīgajām inovācijām, kas būs pieejamas Latvijā pavisam drīz, ir atjauninātais dzinējs, kas, pateicoties jaunai programmatūrai, augstākai eļļas darba temperatūrai un citām tehnoloģijām, būs par 5,5% ekonomiskāks.

Šobrīd ražotājs uzsācis lielu transformācijas procesu ar bezizmešu, savstarpēji savienojamām un autonomām tehnoloģijām, ieviešot "Generation F movement". Pērn uzņēmums Starptautiskajā komerctransporta izstādē (IAA) Hannoverē prezentēja Ford Trucks inženieru projektētu un ražotu 100% iekšzemes elektrisko kravas automašīnu. Elektriskā kravas automašīna demonstrē Ford Trucks apņemšanos līdz 2040. gadam sasniegt nulles emisiju līmeni smago kravas automobiļu ražošanā. Tā arī sniedz būtisku ieguldījumu, lai sasniegtu mērķi ­– līdz 2030. gadam Eiropā pārdot 50% bezizmešu transportlīdzekļu. Ford Trucks elektriskās kravas automašīnas būs redzamas satiksmē ar 2024. gadu.

No 28. aprīļa līdz 30. aprīlim izstāžu centrā BT1 norisināsies izstāde Auto 2023, kurā apmeklētajiem būs iespēja klātienē apskatīt vienu no jaunākajiem vilcēju piedāvājumiem Latvijas tirgū – "Ford F-MAX", kas ir aprīkots ar Ford Ecotorq 500 ZS un 2500 Nm jaudīgo dzinēju, drošas braukšanas asistentiem un vienu no labākajiem attālinātās pārvaldības rīkiem – ConnecTruck. Izstādes viesi varēs iepazīties ar jau pieejamo tehniku, tuvākajiem plāniem un tehniskajiem risinājumiem no "Ford Trucks".

Par Ford Trucks un "ZK 9":

Ford Trucks ir vienīgais Ford smagā komerctransporta zīmols, kas ražo virkni transportlīdzekļu, tostarp vilcējus, celtniecības kravas automašīnas un kravas automašīnas, kas sver vairāk nekā 16 tonnas. F-MAX, kas ieguva "2019 International Truck of the Year (IToY)" balvu, ir izpelnījies kritiķu atzinību un lielu pieprasījumu visā pasaulē. Ford Trucks apvieno vairāk nekā pusgadsimtu ilgu projektēšanas un ražošanas pieredzi ar speciālām zināšanām tirgus prasībām atbilstošu produktu izstrādē, lai konstruētu transportlīdzekļu galvenās sastāvdaļas, tostarp pilnīgi jaunus dzinējus. Pašlaik Ford Trucks darbojas visā Eiropā, Tuvajos Austrumos, Āfrikā un NVS valstīs un turpina paplašināt savu starptautisko tīklu 3 kontinentos. Aprīlī Ford Trucks ienāca arī Skandināvijas tirgū, atverot pārstāvniecību Dānijā. Šobrīd zīmols ir pārstāvēts 48 valstīs, līdz 2024. gadam ir plānots paplašināties līdz 50 valstīm. Lai iegūtu vairāk informācijas par Ford Trucks, apmeklējiet www.fordtrucks.lv.

Ford Trucks oficiālais pārstāvis Latvijā ir SIA "ZK 9", kas veic komerctransporta tirdzniecību un pēcpārdošanas servisu. Uzņēmuma klienti ir transporta, būvniecības, ražošanas un pārstrādes uzņēmumi, kā arī apdrošināšanas kompānijas. SIA "ZK 9" ir Kreiss grupas uzņēmums, kurš nodarbojas ar komerctransporta servisa pakalpojumu sniegšanu kopš 2008. gada un nodarbina vairāk kā 170 darbiniekus.