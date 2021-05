Foto: lasītāja Liene Lēruma atklāj triku, kā nomest svaru pēc bērniem

Liekais svars pēc bērnu piedzimšanas kļūst par problēmu 92% sieviešu. Tas saistīts ar izmaiņām vielmaiņā, ko neēšana pēc sešiem, sports vai vēl ļaunāk – badošanās – noteikti neatrisinās. Divu bērmu mamma Liene Lēruma no Rīgas ir nejauši atklājusi veidu, kā viegli notievēt mājas apstākļos un tā nometusi 13 liekos kilogramus. Ekskluzīvā intervijā Liene atklāj lielo noslēpumu, kā ikviens ātri un viegli var tikt pie slaida auguma. Lasi tālāk!

Liene, ko esi izmēģinājusi, pirms atklāji šo neparasto metodi?

Iepriekš man šķita, ka liekā svara problēmas mani nekad neskars – vienmēr esmu bijusi slaida, ar labu vielmaiņu, tapēc ēdu, ko gribēju un neapmeklēju sporta zāli. Taču pēc bērniņa piedzimšanas liekais svars nekritās un turpināja pieaugt. Sāku apmeklēt grupu vingrošanas nodarbības un sekot līdzi uzturam, taču rezultātu nebija. Tad arī es sapratu, ka pati saviem spēkiem netikšu galā un laiks meklēt palīdzību pie profesionāļiem.

Ar ko, tavuprāt, "MonacoFit.com" atšķirās no citām notievēšanas metodēm?

Sākot sekot "MonacoFit PRO" plānam, biju ļoti apņēmīga īsā laikā atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, jo, kā jau visiem, arī man gribējās rezultātus redzēt uzreiz un ātri, taču neticēju, ka tas ir iespējams. Kad ātri vien biju zaudējusi jau pāris kilogramu, sapratu, ka šī ir īstā programma un tik īsā laikā sasnegtie rezultāti bija lielākā motivācija turpināt. Neskatoties uz to, ka šobrīd esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā, viegli varēju atrast laiku gan maltīšu pagatavošanai, gan vingrošanai. Tajos retajos brīžos, kad man "paslīdēja kāja" un es izlaidu kādu no vingrojumiem vai apēdu šo to ārpus mana uztura plāna, domāju par to, kā atkal došos uz veikalu un varēšu nopirkt apģērbu, kas man tiešām patīk un kurā jūtos labi, nevis atkal lielos T-kreklus un bezformīgas bikses, kurās paslēpt "riepiņu".

Kā arī – "MonacoFit" ēdieni un vingrojumi ir sastādīti tā, lai atkal "iekustinātu" vielmaiņu, un pat ja man gadījās apēst kaut ko ārpus mana uztura plāna, svars tik un tā turpināja kristies.

Es negaidīju, ka tievēt ar "MonacoFit PRO" būs tik viegli – visas uztura plānā piedāvātās receptes bija viegli pagatavojamas un garšīgas, vingrojumi – efektīgi, taču viegli izpildām un pa spēkam ikvienam. Un kad es uz svariem redzēju, ka ar katru dienu esmu arvien tuvāk un tuvāk savam sapņu augumam un jau pavisam drīz došos pēc savas jaunās garderobes – nekāda papildu motivācija nebija jāmeklē un es ar lielāko prieku turpināju iesākto.

Kas tev bija jauns, sekojot līdzi "MonacoFit.com" ēdienkartei?

"MonacoFit PRO" man palīdzēja ne tikai atbrīvoties no liekā svara, bet arī atklāja pilnīgi jaunu garšu pasauli – manas garšas kārpiņas bija sajūsmā par piedāvātajiem ēdieniem! Biju patīkami pārsteigta, kā pavisam vienkāršus un ierastus produktus var pagatavot tik ātri un tik dažādos veidos. Jaunums bija arī dažādu produktu apvienošana vienā receptē. Tā arī ir "MonacoFit" panākumu atslēga – pareizi kombinējot produktus, mēs varam zaudēt svaru, nevis uzkrāt liekus kilogramus.

Sākumā plānu ievēroju par visiem 100%, taču, kad vielmaiņa jau bija iekustināta un svars sāka kristies, sāku improvizēt un dažreiz aizstāju kādu no receptē minētajiem produktiem. Vislabākais ir tas, ka pēc "MonacoFit" receptēm ēda visa mana ģimene – vīrs un divi mazi bērni.

Kā tu juties, ievērojot tev sastādīto "MonacoFit.com" plānu?

Gan ēšana, gan vingrojumi bija pilnībā saskaņā ar manām vēlmēm un varēšanu. Dažkārt treniņus izlaidu un devu savam ķermenim brīvdienu. Savam plānam sekoju ar gandarījumu – tas, manuprēt, ir svarīgākais tievēšanas procesā. Ar katru dienu jutos arvien enerģiskāka un spēcīgāka, protams, arī tievāka (smejas).

Un kā gāja ar rezultātiem?

Svars samazinājās katru dienu. Metu nost vismaz pa kilogramam nedēļā (smejas). Ļoti izbaudīju arī foršo sajūtu pēc katras ēdienreizes, kad vairs neplīsti pušu no pārēšanās, bet ir laba sāta sajūta.

Mani draugi, redzot manas pārmaiņas, arī ir sākuši lietot "MonacoFit". Es pati ļoti priecājos, ka izvēlējos tieši "MonacoFit", domāju, ka ar citu programmu es nebūtu sasniegusi savu mērķa svaru vai arī būtu pusceļā visu pametusi.

"MonacoFit.com" ielika labus pamatus manā izpratnē par veselīgu ēsanu un tagad tas ir mans dzīvesveids, gluži tāpat kā plakanais vēders un dzīve bez riepas. Es beidzot jūtos harmonijā ar savu ķermeni un man vairs negribas ēst to, ko ēdu pirms "MonacoFit.com". Mūsu ģimenes ēdienkarte jau ir papildināta ar vairākām "MonacoFit" receptēm, kā arī es noteikti vēlos turpināt vingrot. Es noteikti turpināšu aizsākto dzīvesveidu!

Ko tu ieteiktu tiem, kuri grib, bet nevar saņemties, lai sākt veselīgu dzīvesveidu ar "MonacoFit.com"?

Nav tādas labākās dienas, kad sākt tievēt! Ar to es domāju, ka dzīvē nedarbojas labi zināmie piemēri "sākšu pirmdien" vai "no 1. janvāra", vai "pēc šis ballītes..." Jo pienāk nospraustā diena un tad pēkšņi "nav laika" vai ir vienkārši slinkums un atkal jāatliek. Vienkārši ir jāsāk darīt šodien! Svarīgākais, ka dari to ar prieku un patiku pret pašu procesu. Tāpēc es iesaku sākt šodien un pamēģināt "MonacoFit.com" vismaz nedēļu!

