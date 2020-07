Foto: Uzzini, kā diētu skeptiķi Klintsons un Daņiļevičs kopā nometa 30 kg liekā svara

Divi Latvijā zināmi vīrieši – deju skolas "Dzirnas" vadītājs Agris Daņiļevičs un TV personība, mūziķis Ansis Klintsons vairs neslēpj, ka savu labo formu atguvuši pateicoties slavenajai Stokholmas diētai. Pēc tam, kad abi kopā zaudējuši 30 kilogramus liekā svara, viņi gatavi arī pārējiem atklāt, kā ātri iegūt slaidu augumu, atzīstot, ka pirms tam uz diētām skatījušies skeptiski.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ko iepriekš darījāt, lai notievētu?

Ansis: Doma, ka vajadzētu atbrīvoties no liekajiem kilogramiem man bija jau kopš to parādīšanās, taču bija baigais slinkums iet uz fitnesa klubu. Piespiedu sevi un gāju, rezultāti arī it kā bija, taču nelieli.

Agris: Centos ēst mazāk, arī sportot, bet tievāks no tā nepaliku. Tāds haoss vien bija, jo nebija nekādas nojausmas, kā tas ir – ēst pareizi. Sapratu, ka nevar noskriet krosu un tad ēst visu, kas pagadās. Tā tas nestrādā.

Kāpēc nolēmāt sākt notievēt tieši tagad?

Ansis: Es negribēju samierināties ar to, ka daudzi apģērbi vairs neder un "apaļā vēdera prese" – riepa uz vēdera un sāniem – nebūt mani neuzmundrināja. Ejot kadrā, sapratu ka žakete manus tauciņus piesedz, bet seja kļūst apaļāka, un tas lika justies, maigi sakot, neērti.

Agris: Atgriezos no divu nedēļu ilga komandējuma ārzemēs. Pēc sešu deju iestudēšanas paspēju apmeklēt arī piecus, fiziski ļoti smagus riteņbraukšanas treniņus, izskriet krosu un piedalīties boksa treniņā. BET – atgriežoties mājās, uzkāpu uz svariem un ieraudzīju 106 kg (!!!) Tas bija rekords. Biju pamatīgi apvēlies un skats spogulī pavērās ļoti nepatīkams. Sapratu, ka tālāk vairs nav kur... Viss, ir jārīkojas!

Spied šeit – StockholmDiet.com – un atbrīvojies no liekā svara bez treniņiem un badošanās!

Kā uzzinājāt par Stokholmas diētu un kāpēc izvēlējāties tieši to?

Agris: Par Stokholmas diētu biju dzirdējis jau iepriekš. Zināju, ka daudzi Latvijā atpazīstami cilvēki bija notievējuši, pateicoties tieši šai metodei. Kādu laiku nepameta sajūta, ka vajadzētu izmēģināt arī pašam. Un tad vienā radu saietā par to atgādināja mana brālēna meita. Laikam viņai palika manis žēl, redzot, kas notiek!

Par pašu galveno – kā notika diētas ievērošana un kādi bija rezultāti?

Ansis: Pirmie rezultāti bija jau pirmajās dienā. Skan dīvaini – sajutos vieglāks. Tas man kā skeptiķim bija liels pārsteigums. Septītajā dienā uzdrošinājos pielaikot bikses, kas pēdējo reizi bija derējušas pirms pusotra gada. Tas bija pārsteidzoši – biju zaudējis gandrīz piecus kilogramus un bikses derēja kā uzlietas. Turpinājumā rezultāti bija vēl iespaidīgāki un kopumā zaudēju 17 kilogramus.

Agris: Sākšu ar to, ka es to pat nesauktu par diētu, jo visu laiku biju paēdis un ne reizi neizjutu izsalkuma vai bada sajūtu. Ēdienu receptes bija daudzveidīgas un gardas, bet pats svarīgākais – svars kritās diezgan strauji. Ņemot vērā manu diezgan neprognozējamo darba specifiku, visu perfekti neizdarīju un pieļāvu arī atkāpes no plāna. Tomēr rezultāti neizpalika. Jau pavisam drīz kurpes atkal varēju uzvilkt bez aizdusas un smagām nopūtām, bet bikšu siksnu varēju pievilkt par diviem caurumiem ciešāk. Baigais prieks bija brīdī, kad, izņemot no skapja sen nevilktas un glaunas žaketes, atkal varēju tās aizpogāt (smejas)! Tagad īsā laikā esmu atbrīvojies no 13 kg liekā svara un jūtos labākajā formā! Kopumā pēc diētas ne tikai fiziski jūtos daudz labāk, bet būtiski uzlabojusies arī pašsajūta un atgriezies dzīvesprieks!

Ko jūs ieteiktu citiem cilvēkiem, kas arī vēlas notievēt?

Ansis: Tas ir mīts, ka tievēšana vienmēr saistās ar badošanos, atteikšanos no ēdiena vai neizpildāmiem sāpju vingrojumiem. Es ar baudu precīzi pildīju man sastādītu uztura plānu un tagad, kad skatos atpakaļ, saprotu, ka ēdu regulāri, veselīgi un pareizi. Runājot par finansēm, Stokholmas diēta noteikti ir lētāka par konsultāciju pie diētas ārsta un arī iedarbīgāka.

Manuprāt, Stokholmas diēta ir vairāk ēšanas veids nevis diēta klasiskajā izpratnē, un ja ir vēlme atbrīvoties no liekā svara, šis ir nesāpīgākais un patīkamākais veids, kāds man ir gadījies. Visiem, kas vēl domā, vai vajag, es ieteiktu nevilkt garumā un ķerties pie lietas, nemeklēt attaisnojumus, lai to nedarītu! Dzīve bez liekajiem kilogramiem ir daudz vieglāka tiešā un pārnestā nozīmē.

Agris: Būšu vēl tiešāks – Stokholmas diētu noteikti jāpamēģina ikvienam, kas vēlas kļūt vieglāks, veselīgāks un priecīgāks! Tieši tas notika ar mani, un es vairs nekad negribu atgriezties pie vecajiem ieradumiem. Tev nebūs jādzīvo badā un jau dažu dienu laikā pamanīsi pirmos rezultātus!

Spied šeit – StockholmDiet.com – un atbrīvojies no liekā svara bez treniņiem un badošanās!

StockholmDiet.com piedāvā – reģistrējies tagad, bet sāc, kad vēlies, jo notievēšanas plāns būs pieejams tavā Stokholmas diētas profilā