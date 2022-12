Funkcionālie saldumi bez cukura un vērtīgās kalorijas no "EPBAR" ražotāja

Šodien mēs visi sākam īpaši pievērst uzmanību veselīgam dzīvesveidam un pareizam uzturam. Lielākajai daļai no mums došanās uz veikalu ir kļuvusi par pastāvīgu produktu sastāvdaļu, kaloritātes, kaitīgo piedevu satura pārskatīšanu un to visu mēs daram, lai uzturētu sevi labā formā un pēc iespējas veselīgāk. Mēs visi zinām, ka mūsu organisma veselības stāvoklis ir atkarīgs no pārtikas kvalitātes, kuru mēs ēdam vidēji 2-3 reizes dienā. Veselīga pārtika ļauj mums palikt možiem un veseliem, savukārt junk food kumulatīvi kaitē mūsu organismam, kā rezultātā cieš kuņģa-zarnu trakts, parādās dažādas alerģijas, bet lielākā mērā mūs satrauc liekais svars, no kura cieš lielākā daļa mūsdienu sabiedrības.

Būdams veselīga dzīvesveida piekritējs, Lietuvas uzņēmums "EPBAR" sadarbībā ar Uztura institūtiem un vadošajām pārtikas laboratorijām Lietuvā, sāka ražot revolucionārus funkcionālos pārtikas produktus, kuri nesatur kaitīgas piedevas, bet saldā produkcija vairākumā, nesatur pievienoto cukuru (satur tikai dabīgos cukurus, kuri sākotnēji ir atrodami izejvielās – kokosriekstos, riekstos un augļos). Veselīga produkcija, ar vērtīgu kaloriju saturu un dabīgo sastāvu – tas viss izdevīgi atšķir EPBAR produktus, padarot tos īpašus un savas vietas cienīgus jūsu plauktos.

"EPBAR" pārdošanas līderi ir 100% dabīgs kokosriekstu krēms, kas iegūts pēc senas receptes, samaļot kokosriekstus, izmantojot akmens dzirnaviņas, kā arī proteīna kokosriekstu bumbiņas, kas ir ārkārtīgi veselīgs kārums, un jau ir iemīļojies daudziem veselīga dzīvesveida piekritējiem.

"EPBAR" produkciju var atrast un iegādāties interneta vietnē www.epbar.eu, kā arī visos "Livin" veikalos Latvijā. Veikalu adreses var atrast šeit.

Vai ir jāskaita kalorijas?

Kaloriju skaitīšana parasti nav grūta, taču dažiem cilvēkiem šis uzdevums liekas gandrīz neiespējams. Kas nosaka kaloriju skaitu? Faktiski, kopējo kaloriju daudzumu visiem cilvēkiem noteikt nevar. Tas viss ir atkarīgs no katra cilvēka vecuma, svara, hronisku slimību klātbūtnes, dzimuma, profesijas un aktivitātes.

Tātad, kā pareizi aprēķināt kalorijas? Mēģināsim to noskaidrot.

Fiziskā aktivitāte un cilvēka bazālā vielmaiņa ir galvenās lietas, kam ir jāpievērš uzmanība aprēķinot uzņemto kaloriju daudzumu. Metabolisms un tā ātrums atspoguļo enerģiju, kas nepieciešama cilvēka organisma svarīgāko funkciju un sistēmu pareizai darbībai. Lai gremošanas sistēma neciestu, nebūtu problēmu ar asinsspiedienu, elpošanu un c., ir nepieciešams barot savu organismu pareizi.

Ja tu esi jauns un enerģijas pilns, tad tavs vielmaiņas ātrums (vielmaiņas procesi) būs ļoti augsts. Vīriešiem tas ir dabiski augstāks nekā sievietēm. Tiem cilvēkiem, kas ir aktīvi dzīvē, nepieciešamība pēc enerģijas arī ir daudz lielāka.

Uztura speciālistu viedoklis

Pēdējā laikā uztura eksperti neatbalsta uzskatu, ka kaloriju samazināšana veicina efektīvu svara zudumu. Gadījumā, ja jūs patērējat nepietiekamu kaloriju skaitu, cietīs jūsu imūnsistēma.

Organisms saņem maz pārtikas, vielmaiņa palēninās un organisms sāk izjaukt savus muskuļus. Kad organismam trūkst kaloriju, iestājas bada sajūta. Jūs izjutīsiet enerģijas trūkumu uz kā fona viegli var rasties depresija, neiroze, galvassāpes u.c.

Pārmērīgs kaloriju patēriņš arī negatīvi ietekmē organisma darbību. Sāk pieaugt cilvēka svars, uzkrājas tauki – notiek pakāpeniska taukaudu augšana, kas var izraisīt aptaukošanos. Īpaši bīstama ir viscerālā aptaukošanās, kad tauku nogulsnes lokalizējas galvenokārt vēdera dobuma orgānos. Bieži var rasties arī problēmas ar kunģi. Smaguma sajūta kuņģī, grēmas, aizcietējumi – tie ir tikai daži no traucējumiem, kas var rasties uz pārmērīga kaloriju uzņemšanas fona.

Kā aprēķināt kaloriju daudzumu pamatojoties uz aktivitāti?

Lai aprēķinātu ideālo kaloriju skaitu, ir jāņem vērā cilvēka fiziskā aktivitāte un vielmaiņas ātrums .

Ja katru dienu jūs veicat vismaz 60 minūtes aktīvas fiziskās darbības, vai arī smagu fizisku darbu – šajā gadījumā sievietei dienā ir nepieciešamas aptuveni 2600 kalorijas, bet vīrietim ap 3000 kaloriju.

Sievietēm par mērenu aktivitāti tiek uzskatītas vidēji 30 minūtes ilgas fiziskās darbības, un šajā gadījumā daiļajam dzimumam būs nepieciešamas aptuveni 1800 kalorijas dienā. Vīriešiem tas jau ir aptuveni 2600 kalorijas.

Ja vīrietis vai sieviete noiet aptuveni 10 000 soļu dienā, šajā gadījumā būs attiecīgi nepieciešamas aptuveni 2300 un 1700 kalorijas dienā.

Ja dienā jūs veicat mazāk par 6000 soļiem, tad nepieciešamība pēc kalorijām manāmi samazinās līdz 1500 sievietēm un 1900 vīriešiem.

Gadījumā, ja jūs koncentrējaties tikai uz kaloriju skaitīšanu, tad nevar izvairīties no depresijas un nervozitātes viļņa. Mēģiniet aizņemt savas smadzenes ar darbu vai savām iecienītākajām lietām nevis ar pastāvīgiem aprēķiniem.

Kā jūs jau sapratāt, lai aprēķinātu kalorijas, jums ir jāpievērš uzmanība daudziem faktoriem. Nosakiet mērķi, kāpēc jūs to darāt? Jums nav jāseko tikai modes tendencēm. Dažreiz kaloriju skaitīšanas vietā labāk ir pievērst uzmanību pārtikas produktu kvalitātei, palielināt olbaltumvielu uzņemšanu un iekļaut uzturā augu pārtiku un graudaugus - visi šie komponenti ir atrodami EPBAR produktos.

Der arī atcerēties veselīga uztura pamatnoteikumu – galvenais ir nevis patērēto kaloriju daudzums, bet gan to produktu kvalitāte, kas atrodas uz tava galda.

Vērtīgās kalorijas funkcionālajos pārtikas produktos un saldumos bez pievienotā cukura vietnē www.epbar.eu – Jūsu veselība sākas šeit!