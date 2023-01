Futūristisks gaismas festivāls atklās Viļņas 700 gadu jubilejas svinības

2023. gada 25. - 28. janvārī atgriežas ilgi gaidītais Viļņas gaismas festivāls ar satriecošiem gaismas mākslas darbiem. Šogad tas oficiāli atklās pilsētas 700 gadu jubilejas svinības un skatītājiem piedāvās iespēju apskatīt instalācijas, ko veidojuši dažādu pasaules valstu mākslinieki. Īpašs pārsteigums paredzēts viesiem no Latvijas — 700 bezmaksas autobusu biļetes, lai atbrauktu uz festivālu.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

2023. gada 2. janvāris. 2023. gada 25.-28. janvārī jau piekto reizi Lietuvas galvaspilsētu Viļņu skaisti izgaismos ikgadējais Viļņas gaismas festivāls. Šoreiz festivālam ir īpašs uzdevums, jo ar to aizsāksies grandiozās pilsētas 700 gadu jubilejas svinības. Svētku sākums tiks atzīmēts ar unikālu mūzikas un gaismu šovu Katedrāles laukumā, kur apmeklētāji varēs iegrimt ezotēriska apgaismojuma futūristiskajā pasaulē.

Viļņas gaismas festivāls ik gadu pulcē arī daudz viesus no Latvijas. Lai dotu iespēju pagarināt pēcsvētku sajūtu, Viļņa Latvijas viesiem ir sagādājusi VIP dāvanu — 700 bezmaksas autobusa biļetes no Rīgas uz Viļņu svētku norises laikā. No 11. janvāra līdz 17. janvārim organizatori Lux Express mājas lapā izsniegs 700 biļetes visiem, kas Viļņā vēlas izbaudīt gaismas spēku maģiju. Visi, kas reģistrēsies saņems atgādinājumu par šo akciju.

Šogad festivāls kļūs par Eiropas galvaspilsētu pasaulslaveniem māksliniekiem un gaismas instalācijām, ļaujot skatītājiem piedzīvot satriecošu gaismas šovu. Piemēram, itāļu mākslinieks Kristians Rizuti prezentēs lāzerinstalāciju Amnesia, kas ir atmiņu interpretācija — simbolizējot to atdzimšanu, dzīvotspēju un impulsu.

Tāpat kā katru gadu, negaidītākajās pilsētas vietās tiks radītas dažādas gaismas instalācijas, arhitektūras objektos tiks veidoti radošā apgaismojuma risinājumi un digitālās mākslas objekti: izgaismosies 14. gadsimta Franciskāņu klosteris vecpilsētā, Svētās Katrīnas baroka stila baznīca, 326 metrus garais TV tornis, kā arī apslēptie pilsētas pagalmi, skvēri un parki. Skatītāji iegūs unikālu iespēju iepazīt Viļņu nakts laikā — 700 gadus jaunu, drosmīgu un dzīvespriecīgu.

PAR GO VILNIUS

Go Vilnius ir Viļņas pilsētas pašvaldības tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības aģentūra. Aģentūra nodrošina informāciju par Lietuvas galvaspilsētu tās apmeklētājiem, investoriem un uzņēmumiem.

VILŅAS 700 GADU JUBILEJA

Laikā no 2022. līdz 2023. gadam, atzīmējot Viļņas 700. gadadienu, visā pilsētā notiks dažādi kultūras, izglītības un mākslas pasākumi. Lietuvas lielkņazs Ģedimins 1323. gadā pirmo reizi pieminēja pilsētu savās vēstulēs ārvalstu tirgotājiem un amatniekiem, un 25. janvāris tiek uzskatīts par Viļņas kā pilsētas oficiālo izcelsmes dienu. 700 gadu jubileja nākamgad atklās galvaspilsētas kolorīto vēsturi un aicinās ikvienu tās apmeklētāju svinēt kopā ar moderno un jauneklīgo pilsētu, kas nemitīgi aug un pilnveidojas.