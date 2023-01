Futūristisks gaismas festivāls Viļņā piedāvā starptautiskus mākslinieciskus notikumus

No 2023. gada 25. līdz 28. janvārim ar satriecošiem gaismas mākslas darbiem atgriezīsies ilgi gaidītais Viļņas gaismas festivāls, kas oficiāli aizsāks 700 gadu jubilejas svinības. Tas hipnotizēs skatītājus ar starptautisku mākslinieku instalācijām no Francijas, Kanādas, Apvienotās Karalistes, Nīderlandes, Spānijas, Itālijas un Lietuvas.

Ikgadējais Viļņas gaismas festivāls jau piekto reizi atgriezīsies Lietuvas galvaspilsētā, un šogad tas būs veltīts pilsētas 700 gadu jubilejai, oficiāli atklājot svētkus 25. janvārī. Svētku gada sākumu iezīmēs unikāls mūzikas un gaismu šovs Katedrāles laukumā, kur apmeklētāji tiks aicināti iegremdēties ēteriskās iluminācijas pasaulē.

Viļņas TV tornis, kas ar 326 metriem ir viena no augstākajām ēkām pasaulē, kļūs par festivāla vizuālās identitātes reprezentāciju. Tornis tiks pārvērsts par lidojošu šķīvīti, kas paceļas debesīs, simbolizējot vēlmi iepazīt nezināmus apvāršņus un iemiesojot šī gada tēmu – futūrismu. Gaismas mākslas darbi atklās laika, objektīvās realitātes, tehnoloģiju, matērijas un telpas jēdzienus.

Viļņas Gaismas festivāls pēdējo četru gadu laikā jau ir prezentējis 77 projektus no 16 pasaules valstīm. Šomēnes tas kļūs par Eiropas galvaspilsētu, kurā piedalīsies pasaulē atzīti mākslinieki no Lietuvas, Francijas, Kanādas, Spānijas, Apvienotās Karalistes, Nīderlandes, Nīderlandes un Itālijas, demonstrējot izcilu gaismas māksliniecisko meistarību, kas skatītājiem radīs sajūsmu.

Piemēram, itāļu radītājs Kristians Rizzuti (Cristian Rizzuti) prezentēs lāzerinstalāciju "Amnēzija", kas ir atmiņas – tās atdzimšanas, dzīvotspējas un pulsa – interpretācija. Kanādas digitālās mākslas studija "Iregular" izstādīs instalāciju "Control No Control", kas jau apceļojusi pasauli – minimālistiskā ģeometriskā gaismas instalācija 35 reizes izrādīta citās valstīs, beidzot nonākot Lietuvā Viļņas gaismas festivālā. Franču mākslinieks Olivjē Ratsi (Olivier Ratsi) uz Viļņas gleznu galeriju atvedīs savu darbu "Sīpola āda". Radošais grafiskais risinājums attēlo laika un telpas rekompozīciju.

Kā jau katru gadu – gaismas instalācijas, radoši arhitektūras objektu izgaismošanas risinājumi un digitālā māksla būs skatāma negaidītākajās pilsētas vietās: 14. gadsimta franciskāņu klosterī vecpilsētā, baroka stila Sv.Katrīnas baznīcā, TV tornī, kā arī slēptajos autentiskajos pilsētas pagalmos, skvēros un parkos, kurus apmeklē vietējie iedzīvotāji un pilsētas viesi. Skatītājiem būs unikāla iespēja ieraudzīt citādo nakts Viļņu – 700 gadus jauno, drosmīgo un dinamisko. Atjauninātā festivāla lietotnē, kas pieejama "App Store" un "Google Play", būs redzams maršruts ar visiem objektiem, kas izvietoti pastaigas attālumā.

Viļņa arī dāvinās VIP dāvanu viesiem no Latvijas – 700 bezmaksas autobusa biļetes no Rīgas uz Viļņu festivāla laikā. Pirmie laimīgie varēs izmantot īpašu kodu, lai no 11. līdz 17. janvārim iegādātos biļetes "Lux Express" mājaslapā.

Viļņas 700 gadu jubileja

2022.-2023. gadā Viļņā notiks vairāki pilsētas mēroga kultūras, izglītības un mākslas pasākumi, lai 2023. gadā atzīmētu tās 700. gadadienu. 1323. gadā Lietuvas dižkunigaitis Ģedimins pirmo reizi pieminēja pilsētu savās vēstulēs ārvalstu tirgotājiem un amatniekiem, un šis datums – 25. janvāris – tiek attiecināts uz Viļņas kā pilsētas oficiālo pirmsākumu. Nākamgad 700. gadadiena izcels galvaspilsētas kolorīto vēsturi un aicinās ikvienu svinēt šo moderno un jaunības pilno pilsētu, kas ik dienu nepārtraukti aug un attīstās.

Par "Go Vilnius"

"Go Vilnius" ir Viļņas oficiālā tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības aģentūra. Aģentūra sniedz apmeklētājiem, investoriem un uzņēmumiem visu svarīgāko informāciju par Lietuvas galvaspilsētu.