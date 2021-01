Gaisa attīrītājs kā palīgs cīņā ar vīrusiem

Iesnas, gripa, vējbakas, Covid-19 – aiz gandrīz visām labi zināmajām infekcijām vai saslimšanām slēpjas kāds vīruss. Tomēr, lai arī vīrusi ir plaši izplatīti, mēs par tiem vēl daudz ko nezinām. Philips apkopojis informāciju – kas ir vīrusi, kā tie izplatās, un izpētīts, kā ar tiem cīnīties var palīdzēt Philips gaisa attīrītāji.

Kas atrodas gaisā?

Gaisā, ko mēs elpojam, ir aptuveni 21% skābekļa, 78% slāpekļa un 1% citu gāzu, piemēram, argona, oglekļa dioksīda un metāna. Tomēr ar gaisu tiek pārnēsāti arī vīrusi, kas reizēm pat stundām ilgi var uzkavēties mājas, biroja un citu iekštelpu atmosfērā.

Vienkārši runājot, vīruss ir sīks parazīts, kas spēj strauji vairoties un izplatīties blakus šūnās un jaunos saimniekos. Ir sastopami dažādu formu un izmēru vīrusi, tomēr visvienkāršāk ir iedalīt tos pēc ģenētiskās uzbūves – DNS vīrusi un RNS vīrusi. RNS vīrusi ir daudzveidīgāki un ietver koronavīrusus, gripas vīrusus, HIV, masalu un cūciņu vīrusus – lielāko daļa to vīrusu saimju, kuri spēj inficēt cilvēku. Tie ir daudz nestabilāki, jo replikācijas nepilnību dēļ tiem piemīt daudz lielāks mutācijas ātrums.

Vīruss var sīkās, šķidrās daļiņās izplatīties no inficētā cilvēka mutes vai deguna klepojot, šķaudot, runājot, dziedot vai smagi elpojot. Tās ir dažāda lieluma šķidrās daļiņas – no lielākiem elpceļu pilieniem līdz sīkākiem aerosolveida pilieniņiem. Citi cilvēki var inficēties ar vīrusu, piemēram, Covid-19, ja vīruss nokļūst viņu mutē, degunā vai acīs, kas, visticamāk, notiek, ja cilvēki atrodas tiešā vai tuvā kontaktā (mazāk nekā viena metra atstatumā) no inficētās personas.[1] Ir zināms, ka slikti vēdinātās iekštelpās atsevišķi vīrusi var uzkavēties vairākas stundas, reizēm laika gaitā pat paaugstinoties to koncentrācijai.

Kā attīrīt gaisu telpās?

Lai uzlabotu iekštelpu gaisa kvalitāti, viens no svarīgākajiem faktoriem ir ventilācija. Ar ventilāciju jāpanāk iekštelpu gaisa nomaiņa vismaz sešas reizes stundā, izmantojot āra gaisu vai pienācīgi filtrētu atgriezes gaisu. Ja nepietiekamu ventilācijas sistēmu dēļ tas nav iespējams vai ja aukstos laika apstākļos vai ļoti piesārņota āra gaisa dēļ dabiskā vēdināšana ir ierobežota, pētījums apliecina, ka gaisa attīrītāji ir svarīgs papildu piesardzības pasākums.[2]

Gaisa filtrēšana, ja to izmanto kopā ar pārējiem labas prakses piemēriem - sociālo distancēšanos, biežu roku mazgāšanu un virsmu dezinficēšanu – var būt daļa no kopējā aizsardzības pasākumu plāna cīņā pret vīrusiem. Neatkarīgā pētījumā, ko veica Gētes universitātē Vācijā, Frankfurtē, tika konstatēts, ka pārvietojamo gaisa attīrītāju lietošana var palīdzēt samazināt aerosolveida pilieniņu līmeni cilvēku pārpildītās, slikti vēdināmās telpās. Pamatojoties uz eksperimentāli iegūtiem rezultātiem, pētnieki konstatēja, ka "Philips" gaisa attīrītāji ir labi piemēroti, lai būtiski samazinātu aerosolveida pilieniņu radītu SARSCoV-2 pārnešanu. [3]

"Philips" gaisa attīrītāja gudrais gaisa kvalitātes sensors nepārtraukti skenē iekštelpu gaisu un rāda reāllaika iekštelpu gaisa kvalitātes līmeņus, savukārt trīs slāņu filtrs efektīvi aiztur 99,97 % īpaši smalku daļiņu, tostarp vīrusus, kaitīgu piesārņojumu, aerosolus, iekštelpu alergēnus, piemēram, putekļu ērcītes, mājdzīvnieku blaugznas vai putekšņus, pelējuma sporas, kaitīgas gāzes un smakas. "Philips" gaisa attīrītāju "NanoProtect HEPA" filtrs nodrošina augstu gaisa attīrīšanas pakāpi, ko mēra, izmantojot tīra gaisa piegādes koeficientu (CADR). Tas ir īpaši izveidots, lai efektīvi darbotos ikdienas situācijās – no mājām līdz skolu telpām un birojiem.

[1] PVO, Koronavīrusa slimība (COVID-19): Kā tā tiek pārnesta? Atjaunināts 2020. gada 20. oktobrī. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted

[2] Mobilo gaisa attīrītāju testēšana skolas klases telpā: pa gaisu pārnesta SARSCoV-2 riska mazināšana Joachim Curtius, Manuel Granzin, Jann Schrod medRxiv 2020.10.02.20205633; doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.02.20205633

