'Galerija Centrs' uzsāk labdarības kampaņu sadarbībā ar 'Eņģeļa pasts'

"Galerija Centrs" šogad savā Ziemassvētku labdarības kampaņā ir nolēmusi sadarboties ar "Eņģeļa pasts", lai projektā "Arī Seniori mācās" sniegtu materiālu un emocionālu atbalstu Latvijas aprūpes namos mītošiem senioriem, kam nepieciešami palīgrīki savu prasmju, spēju, zināšanu un prāta asuma noturēšanai un uzlabošanai.

"Galerija Centrs" vadītāja Iveta Priedīte stāsta: ""Galerija centrs" šogad ir daļa no labdarības programmas, tādējādi apliecinot savu atbalstu arī mājīgumam un tam, ka rūpes par katru cilvēku ir svarīgas, neatkarīgi no tā, kāds ir mūsu vecums, kādā situācijā mūs dzīve ir ielikusi vai kur mēs dzīvojam. Šajos svētkos vēlamies aicināt savus apmeklētājus būt siltās domās ne tikai par saviem mīļajiem, bet arī līdzcilvēkiem. Tādējādi kopā veidojot atbalstošu un saprotošu sabiedrību, kas šajā mums visiem izaicinošajā laikā ir īpaši svarīgi."

"Eņģeļa pasts" ideja dzima pirms pieciem gadiem kā viena no NSUS (No sirds uz sirdi) labdarības biedrības sociālajiem projektiem, kura ietvaros sākās vēstuļu sūtīšana sociālās aprūpes centriem, vēl pēc gada projekta ietvaros tika uzsākta dāvanu sūtīšana senioriem aprūpes namos. Un projekts uzsāka aktīvu dzīvi! Šodien "Eņģeļa pasts" jau ir sociālais uzņēmums, kura mērķis ir sociālās un emocionālās labklājības veicināšana sociāli mazaizsargāto personu grupām visā Latvijā.

"Dzīvē ir jāmāk lasīt ceļazīmes, un es to lēnā garā esmu iemācījusies. Mani vada intuīcija, manas iekšējās sajūtas visu pasaka priekšā, un es tām uzticos," saka "Eņģeļa pasts" idejas autore un vadītāja Līga Uzulniece. Daudzi Līgu apbrīno par to enerģiju un jaudu, ar kādu Līga darbojas. "Galerija Centrs" tieši tāpēc šogad savā Ziemassvētku labdarības kampaņa izvēlējās strādāt un palīdzēt tieši Līgas idejai – mēs ticam, ka labas domas, laba enerģija un labi darbi vairo labo mūsu ikdienas dzīvē un nes mūs uz priekšu.

Šī gada programmas centrā ir akcija "Arī Seniori mācās", kas ir turpinājums labi iesāktajam darbam pirms pāris gadiem. Latvijas aprūpes centros cilvēki nonāk ar dažādām veselības problēmām, kas viņiem liek apgūt jaunas ikdienā nepieciešamas iemaņas – roku, kāju kustība, arī prāta spējas ir jāatjauno vai vismaz jāuztur pietiekami labā līmenī, lai aprūpes centra iemītnieks varētu par sevi rūpēties, domāt. Protams, ar aprūpes centra personāla atbalstu. "Arī Seniori mācās" programmā uz to ir galvenais uzsvars – iegādājamies sporta inventāru, grāmatas, attīstošās spēles – jebko, kas palīdz roku vai kāju motorikas attīstībai un palīdz cilvēkam atveseļoties pēc pārciestām slimībām.

"Galerija Centrs" šī atbalsta ietvaros no katriem 50 EUR ziedos 0,10 EUR centus šai programmai. Labdarības kampaņa norisinās no 6. decembra līdz 31. decembrim – šajā laika periodā katrs tavs pirkums palīdzēs realizēt kāda cita cilvēka sapni. Izbaudi visu, ko Ziemassvētki piedāvā, bet neaizmirsti svētkos apsveikt arī citus, kuri vēl nav noķēruši Ziemassvētku radītās priekpilnās sajūtas.

Līga Uzulniece mūs iedrošina: "Viens jutīs prieku, nopērkot individuālu dāvaniņu akcijas ietvaros, cits - pārskaitot piecus eiro. Tā mēs kopā katrs savā veidā radīsim prieku citiem cilvēkiem, liksim manīt, ka seniori aprūpes centros nav aizmirsti! Mana pārliecība ir tāda - radi to, kas tev ir pa spēkam, radi prieku! To mēs arī darām – radām prieku cilvēkiem." Arī "Galerija Centrs" viens no mērķiem ir radīt pozitīvas emocijas centra apmeklētājiem. Šogad aicinām kopīgiem spēkiem piepildīt ne tikai savus sapņus, bet arī to cilvēku sapņus, kam to piepildīšanai trūkst "spārnu".

Piepildīsim sapņus un celsim spārnos! Vairāk par pieejamajiem veikaliem un labdarības kampaņas nosacījumiem lasi galerijacentrs.lv.