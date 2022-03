'Garmin' jaunais superviedpulkstenis – stāsta tas pulsometru čalis

"Garmin" viedpulksteņu piedāvājums ir ļoti plašs – šeit savu viedo draugu atradīs gan nopietni sportisti, gan iesācēji, gan militāristi, gan cilvēki, kas dodas uz darbu ofisā un vēlas atbilstoša dizaina pulksteni. Un "Garmin Venu 2 Plus" būs vispiemērotākais tieši tiem pēdējiem, bet... tas nav tikai glīts viedpulkstenītis, tas spēj tiešām daudz!

Šajā rakstā par "Garmin Venu 2 Plus" viedpulksteni tev stāsta pulsometrs.lv īpašnieks Māris Berķis.

"Garmin Venu 2 Plus" pieejams trīs krāsās dažādām gaumēm

Dizains un baterija

Baterija – deviņas dienas

Sāksim ar to, ka šim viedpulkstenim ir deviņu dienu baterijas izturība. Jā, deviņas dienas! Protams, reālajā dzīvē tā var mazliet atšķirties, jo baterijas izturība ir atkarīga no pulksteņa lietošanas paradumiem, bet liela nobīde nebūs.

Sportistiem – ar ieslēgtu GPS tā var izturēt līdz 24h, bet, ja klausās mūziku, tad 8h. Arī tas ir ļoti daudz pulkstenim, kas nebūt nav paredzēts ultramaratonistiem.

"Garmin Venu 2 Plus" – lielisks pulkstenis gan ikdienā, gan sportā.

Dizains un lietojamība

Pulksteņa ekrāns ir skārienjutīgs, bet tam ir arī trīs podziņas. Lietošana ir vienkārša un intuitīva – ar augšējo podziņu mēs apstiprinām izvēli, ar apakšējo ejam atpakaļ, ar vidējo izsaucam balss palīgu ("Siri", "Google Assistant"), bet pārējo – uz augšu, uz leju, visa kustība caur izvēlēm – ar skārienjutīgu ekrānu!

Izsauc balss palīgu – "Google Assistant" vai "Siri".

Pats pulksteņa izskats, jāatzīst, ir ļoti elegants un pievilcīgs. Pulksteņa korpuss ir veidots no nerūsējošā tērauda, kas tam piedod "premium" sajūtu un, protams, spilgtais "Amoled" ekrāns ir acij ļoti patīkams.

Ikdienas viedās funkcijas

Runā caur telefonu

Protams, ka pulkstenis spēj parādīt ziņas no telefona, bet tas spēj arī daudz vairāk. Šis ir pirmais "Garmin" pulkstenis caur kuru tu vari runāt pa telefonu. Būtībā pulkstenis pilda skaļruņa funkciju (līdzīgi kā bezvadu austiņas) un daudzās situācijās tas ir tiešām ērti, piemēram, ja telefons ir pie lādētāja, mēs varam to tur atstāt, un mierīgi runāt pulkstenī.

Ar "Garmin Venu 2 Plus" tu vari piekļūt balss palīgiem – "Siri" vai "Google Assistant". Vari, piemēram, pajautāt pulkstenim, kāds ārā laiks. Forši!

"Garmin Venu 2 Plus" tu vari izmantot kā skaļruni, caur kuru runāt pa telefonu

Maksājumi

Tu vari pievienot maksājuma karti pulkstenim un atstāt maku mājās! Jā, šo pulksteni tu vari izmantot norēķiniem. Ņem gan vērā, ka Latvijā tas šobrīd strādā ar "Swedbank", "Citadeles" bankas un "Revolut" kartēm.

Nesen veicām "Garmin" klientu aptauju un noskaidroājm, ka šo funkciju cilvēki vērtē ar 4.84 zvaigznītēm no 5. Vairums "Garmin" lietotāju karti ir pievienojuši pulkstenim "katram gadījumam" – un dzīvē sanāk tā, ka gadījumi gadās un tad šī funkcija ļoti noder, piemēram, karstā laikā esot skrējienā var piestāt un nopirkt ūdeni.

Mūzika

Ja tu sportojot klausies mūziku, Tev vairs nebūs jāņem līdzi telefons. Ielādē savu mp3 vai "Spotify" plejlisti pulkstenī, savieno pulksteni ar bezvadu "Bluetooth" austiņām un aiziet! Ērti un forši!

Sporta lietas

Lai arī šis neizskatās pēc sporta pulksteņa un mēs to par tādu nesaucam – tas ir ļoti spējīgs pulkstenis sporta lauciņā!

Protams, tam ir GPS! Skrējēji, soļotāji, velobraucēji un visi pārējie, kas sporto ārā – redzēsim ātrumu, veikto distanci un atgriežoties no sporta varēsim kartē apskatīt, kur esam bijuši, kā arī dažādus mūsu datus visos šķērsgriezumos.

"Venu 2 Plus" mēra pulsu ar optisko pulsa mērītāju (no rokas), bet tie, kuri sporto tā nopietnāk, noteikti gribēs labākas precizitātes pulsa mērījumus un Tu varēsi pievienot arī pulsa jostiņu (noskaties video par "Garmin" pulsa jostiņām).

Šis nav nopietnu sportistu pulkstenis, taču, ja Tu sporto 3-4 reizes nedēļā, ar mērķi uzlabot savu veselību un labi justies – šis "Garmin Venu 2 Plus" būs ļoti atbilstošs tavām vajadzībām.

Ja vēlies vingrot, bet nezini, ko tieši darīt – "Garmin Venu 2 Plus" tev nodemostrēs vingrojumus!

Sporta veidi

Jau pieminējām skriešanu, iešanu, velobraukšanu, kas jau uzskatāmas par tādām kā pamata lietām, bet šis pulkstenis spēj vēl daudz vairāk.

Šim pulkstenim ir barometriakais altimetrs, kas nozīmē, ka tas spēj adekvāti noteikti augstuma izmaiņas. Un tas savukārt nozīmē – mums būs interesanti dati kalnu slēpošanā un snovbordā - nobrucienu skaits, maksimālais un vidējais ātrums katrā nobraucienā, citi kopējie dati un atsevišķi dati par katru nobraucienu.

Protams, tiem, kas skrien kalnos vai brauc ar velo – arī ļoti noderēs augstuma izmaiņu dati.

Vingrošanā (spēka vingrošanā, jogā un pilatēs) tev būs pieejami vingrojumu paraugdemonstrējumi. Ja vēlies vingrot, bet nezini, ko tieši darīt – šis pulkstenis būs ļoti noderīgs!

Lai arī šo nesaucam par sporta pulksteni – šeit ir ļoti daudz funkciju dažādu sporta aktivitāšu cienītājiem

Ikdienas aktivitātes

Pulkstenis, protams, mēra mūsu ikdienas soļus, uzkāptos stāvus, patērētās kalorijas, kā ari tam ir interesati mērījumi, kā stress un ikdienas ķermeņa baterijas līmenis.

Mūsu klienti ir stāstījuši, ka saslimstot ar Covid-19, ķermeņa baterijas līmeņa rādītāji nokrīt kritiski zemu vēl pirms jūtami pirmie simptomi. Pulkstenis uztver nianses un tos spēj interpretēt ātrāk nekā mēs paši spējam sajust, ka kaut kas nav labi! Forši, varbūt to redzot, varam palikt mājās un izplatīt vīrusu mazāk!

Interesanti, ka šim modelim ir arī tests ko sauc "Health Snapshot". Mēs varam veikt šo testu ar zināmu regularitāti (piemēram, katru rītu pēc pamošanās) un novērtot vai mūsu dati mainās, no kā izdarīt secinājumus, vai tiekam galā ar mentālu vai fizisku slodzi, vai esam izgulējušies un vai esam gatavi intensīvai dienai.

Ar "Garmin Venu 2 Plus" mēs varam iegūt daudz datu par sevi, jāmācās tikai tos interpretēt, un pats galvenais – jāpamaina sava uzvedība, lai tie dati uzlabojas! Un kā saka – varam uzlabot to, ko varam izmērīt!

Aplikācija

Visi dati ir pieejami aplikācijā, kā arī mājaslapā. Aplikācijā mēs varam redzēt šīs dienas datus, vēsturiskos datus, novērot izmaiņas, apskatīt savu treniņu vēsturi un novērtēt, vai mūsu fiziskā forma uzlabojas.

Kādas vēl ir funkcijas un vai tu to visu izmantosi?

Vai mēs šeit aprakstījām visas funkcijas? Nebūt ne, "Garmin" pulksteņos to tiešām ir daudz. Un dažreiz cilvēki jautā: "Bet vai es to visu izmantošu?" Uz ko pareizā atbilde ir: "Protams, ka nē!" Bet – šo pulksteņu pašais funkciju klāsts ļaus tev pielāgot pulksteni savām vajadzībām un izmantot tieši to, ko vēlies tu.

Lūk dažas lietas, ko izmantoju es:

Ikdienas soļi. Arī dienās, kad nav treniņu ir svarīgi būt aktīviem. Un katru dienu cenšos sasniegt vismaz 7000 soļu. Tas nozīmē, ka arī neaktīvā dienā jābūt kādai pastaigai, un tas ir veselīgi gan ķermenim, gan prātam. Skriešana ir mans galvenais sporta veids, tādēļ "starts" skriešanā tiek spiests visbiežāk. Ķermeņa baterijas līmenis. Šie ir ļoti interesanti dati, un ļoti patīk tos pavērot. Esmu ievērojis interesantu lietu – dažreiz ir kašķīgs noskaņojums un ir vēlme burkšķēt un strīdēties ar sievu vai citiem tuviem cilvēkiem. Bet, tad es paskatos, ka ķermeņa baterijas līmenis ir zems un es saprotu – es vienkārši neesmu atpūties, izgulējies. To apzinoties, es saprotu arī, no kuries nāk vēlme kašķēties un ka tas ir muļķīgi. Kalnu slēpošana / snovbords. Uz kalnu aizbraucu reti, bet kad aizbraucu ir ļoti intersanti apskatīties datus – cik daudz nobraucienu, kādi ātrumi un pulss katrā nobraucienā. Vingrošana. No rītiem mēdzu vingrot un ieslēdzu pulksteni ne tik daudz saviem datiem, bet gan, lai kalendārā varētu redzēt cik rītus esmu vingrojis un cik bieži esmu noslinkojis. Tas liek saņemties. Mūzika. Parasti gan ņemu līdzi telefonu savos skrējienos, bet dažreiz ir vēlme to atstāt mājās. It īpaši vasarā, kad nav tik daudz kabatu plānajās drēbēs. Tad savu podkāstu vai kādu mūziku ielādēju pulkstenī! Forši! "Garmin Pay" neizmantoju ikdienā, bet ir ļoti labi apzināties, ka maksājumu karte ir pieejama uz plaukstas locītavas. Gan ikdienā, ja maks nav līdzi, gan skrējienos un veloizbraucienos tas ir bijis noderīgi. Modinātājs. Jā, šīs ir tāda vienkārša funkcija, par kuru lielus virsrakstus neraksta, bet – izmantoju to katru dienu. Ļoti patīk, ka "Garmin" pulkstenī var salikt daudz dažādu modinātāju. Var modinātāju likt ar skaņu vai tikai ar vibrāciju, lai nepamodinātu sievu, ja pašam jāceļas agri. Ļoti forši! "Atrast telefonu". Ir tāda neliela funkcija – no pulksteņa uzpīkstināt telefonam. Ja tev gadās telefonu kaut kur nozaudēt – tev arī patiks šī iespēja. Telefona sarunas caur pulksteni. Ja telefons kaut kur ir "labi nolikts", bet uz rokas var redzēt, ka tas zvana – ir ļoti forši, ka var pacelt telefonu uz rokas un arī runāt caur to. Šī nav funkcija, kuru izmantoju katru dienu, bet šad un tad ir ļoti noderīgi. Viedie paziņojumi. Protams, pulkstenis ir pievienots telefonam un ziņas, paziņojumi redzami pulksteņa ekrānā. Esmu novērojis, ka, braucot pie stūres, tas attur no telefona aiztikšanas – ātri uzmetu acis pulkstenim un nav jādomā par to, kas "ļoti steidzams un neatliekams" notiek telefonā, varu mierīgi koncentrēties uz braukšanu. Svara analīze. Šis nav tieši saistīts ar "Garmin" pulksteni, bet izmantoju " Garmin Index S2"

