Gatava svētkiem! Krāšņi tērpi un aksesuāri 'Stockmann' svētku 'pop-up'

Ikdienas skrējienā arī restorāna vai teātra izrādes apmeklējums ir īsti svētki. Tas ir lielisks iemesls uzvilkt augstpapēžu kurpes, izvēlēties drosmīgākus aksesuārus un priecāties par savu atspulgu spogulī. Lai atrastu īsto tērpu ilgi gaidītam notikumam – izlaidumam, dzimšanas dienas svinībām vai kāzām –, nereti jāpavada pat vairāki mēneši. Tādēļ universālveikala "Stockmann" trešajā stāvā izveidots "pop-up" stends, kur atrodama īpaša svētku tērpu un aksesuāru izlase.

Sekojot šī gada modes tendencēm, apģērbi un aksesuāri izvēlēti no vairāku zīmolu kolekcijām – "Marella", "Kocca", "Vila", "Silvian Heach", "Bruuns Bazaar", "Nobody's Child" un "Ida Sjöstedt". Jāizceļ "Just Cavalli", kas "Stockmann" pieejams no šī gada marta, kā arī brīnišķīgās "By Malina" zīmola vasaras kleitas.

Šī pavasara–vasaras kolekciju piedāvātais svētku apģērbs ir izteikti sievišķīgs. To izceļ mežģīnes, caurspīdīgi audumi un gaišie toņi. "Stockmann" piedāvājumā ir kvalitatīvi apģērbi, kas piemēroti jebkurai dzīves situācijai – gan vēlajām brokastīm uz restorāna terases, gan kāzām kādā greznā muižā. Tērpu izlasē atrodami gaisīgi tilla svārki, elegantas žaketes, kā arī plīvojošas kleitas. Katrs izšūtais zieds, iestrādātais kristāls vai podziņa ir pārdomāts dizainera lēmums, tādēļ rodas sajūta – šis tērps nupat pabijis uz modes skates mēles.

Svētku tērpu "pop-up" stends būs pieejams līdz pat jūlija beigām gan universālveikalā, gan interneta veikalā stockmann.lv. Turklāt "MyStockmann" klientiem stilista konsultācija ir bez maksas. Stilists palīdzēs izvēlēties auguma aprisēm piemērotāko tērpu, pieskaņos aksesuārus un sniegs vērtīgus padomus, kā ilgtspējīgos apģērbus pēc tam kombinēt ar mājās esošajām lietām.

Aksesuāru spēks

"Stockmann" stiliste Rita Erdmane iedrošina izmantot stilista konsultāciju, kas pieejama "MyStockmann" lojalitātes programmas dalībniekiem. Uz individuālo iepirkšanos var nākt ar saviem aksesuāriem vai iecienītāko apģērbu, lai "Stockmann" jaunumus pārliecinoši varētu iekļaut jau esošajā garderobē.

Mīļāko kleitu var papildināt ar košiem aksesuāriem, piemēram, spilgtu rokassomu, apjomīgiem auskariem vai saulesbrillēm izteiksmīgos krāsainos ietvaros. Iegādājoties dažādus aksesuārus, vienu un to pašu kleitu var pielāgot dažādiem pasākumiem.

Ar zaigojošiem kristāliem dekorētas sandales lieliski papildinās kādu jau skapī esošu tērpu, bet ērtās "HÖGL" kurpes var viegli kombinēt gan ar biksēm, gan svārkiem un valkāt arī ikdienā.

Zelta un kristālu mirdzums

Kvalitatīva somiņa var uzlabot pat pavisam vienkāršu tērpu – sudraba spīgulīšiem klātā "Steve Madden" somiņa ir ļoti efektīga. Zeltīti pavedieni uzmirdz blūzēs, zelts zaigo uz augstpapēžu kurpēm un, neapšaubāmi, pievērsīs uzmanību, bet meistarīgus otas triepienus atgādina "Bruuns Bazaar" kleitas zeltītie spīguļi. Vasarā iedegumu izcels zeltītas rokassprādzes un kurpju sprādzes.

Maigi pasteļtoņi un ziedu spirgtums

Klasika, kas neiziet no modes un piestāv pavasarim un vasarai, ir pasteļtoņi un ziedu motīvi. "Stockmann" svētku tērpu izlasē atrodams arī maigs piparmētru zaļais tonis, debesu zilais un medus zeltainais tonis. Minimālisma stila "Ida Sjöstedt" kleita ar 3D ziedu aplikāciju izcels katras dāmas sievišķo pusi.

Līdz potītēm vijas krāšņiem īrisa ziediem rotātā "By Malina" kleita aktuālajā violetajā krāsā, bet drosmīgākus leoparda un tropu ziedu rakstus piedāvā "Just Cavalli" kolekcija. Vienkrāsainas auduma bikses var papildināt ar izteiksmīgu blūzi vai mežģīņu topu. Lieliska izvēle ir brīvi krītoša piegriezuma lina auduma kleita ar ziedu apdruku. Atliek vien izvēlēties un doties svinēt svētkus!