'Getliņu' veikalā un Latvijas lielākajos pārtikas veikalu tīklos jau šoruden būs pieejama jauna tomātu šķirne

Pircēju iecienīti, mazāki un lielāki, sulīgāki un miltaināki – tādi ir "Getliņu" tomāti. 19. oktobrī "Getliņu" veikals vērs vaļā durvis pircējiem, atklājot jauno "Getliņu" tomātu un gurķu sezonu. Šajā sezonā klienti tiks iepriecināti ar īpašu jaunumu – "Getliņu" sortiments papildināts ar jaunu un sevišķi gardu tomātu šķirni – 'Fujimaru'.

Jau pagājušā gada sezonā "Getliņu" agronomi uzsāka jaunas garšas meklējumus, lai pēc tam dotu iespēju tās izmēģināt darbiniekiem un vēlāk arī "Getliņu" veikala apmeklētājiem. Izvērtējot klientu vēlmes – "garšas kārpiņas" – un pieprasījumu, "Getliņu" komanda pieņēma lēmumu paplašināt jaunās 'Fujimaru' šķirnes platību siltumnīcās. Tādējādi līdz pircējiem drīzumā nonāks 'Fujimaru' – lielaugļu aveņu krāsas tomātu šķirne, kas, kā atzīst pircēji, ir patiess garšas baudījums – mazāka koksnainā serde un lielāks pieejamā mīkstuma daudzums ir patiesi būtiski faktori, iegādājoties lielaugļu tomātus.

Aveņsārtā šķirne apvieno visiem garšas baudītājiem un kulināriem 5 zināmās garšas: sāļumu, skābumu, saldumu, rūgtumu un umami garšu. Iespējams, ka mazāk zināmā, no Japānas tradīcijām nākusī, umami garša vēl nav plaši pazīstama – bet īsumā to varētu raksturot kā īpašu sāta, garduma, kā arī patīkamas pēcgaršas sajūtu. Umami, izbaudot kādu ēdienu, liek spriest, ka tas ir patiesi garšīgs un ka no tā esi paēdis. Tādējādi 'Fujimaru' tomāts būs gan lielisks garšas pastiprinātājs, gan pašpietiekams kā pamatēdiens gaspačo, salsas un citās tomātu maltītēs.

Visticamāk, šobrīd un pagaidām vārdu savienojums ""Getliņu" tomāti" asociējas ar ļoti pieprasītajiem lielaugļu dzeltenajiem tomātiem 'Beorange', kurus tomātu cienītāji atpazīs jebkurā lielveikalā, kur vien tie ir pieejami. "Getliņu" siltumnīcu eksperti ir pārliecināti un apgalvo, ka jaunā 'Fujimaru' šķirne ir līdzvērtīgs konkurents iecienītajiem dzeltenajiem "Getliņu" tomātiem, jo šie tomāti ir īpaši garšīgi un sulīgi – tādi, kas varētu garšot ikvienam.

Jaunie 'Fujimaru' šķirnes tomāti kļūs pieejami pircējiem, sākot ar 19. oktobri, līdz ar "Getliņu" veikala jaunās tomātu un gurķu sezonas atklāšanu. Tos būs iespējams iegādāties "Getliņu" veikalā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, kur prasmīgie pārdevēji un speciālisti izstāstīs par tomātiem vairāk.

Tāpat jau ierastās, kā arī jauno tomātu šķirni 'Fujimaru' varēs iegādāties tādos Latvijas lielākajos veikalu tīklos kā "Maxima", "Mego", "TOP", "Sky" un "Stockmann"!

Aicinām sekot līdzi aktuālajām "Getliņu" veikala tomātu un gurķu cenām uzņēmuma Facebook lapā! Lai labi garšo!