Ģimenes atpūta Tallinā, vai ir tā vērts?

Mūsu ģimenē ir divi bērni, meitai 13 un dēlam 8 gadi un katram no viņiem ir dažādas intereses, tāpat arī mums ar sievu, Leldi, intereses dažreiz atšķirās un izpatikt visiem, ne vienmēr tas izdodas.

Lai mūsu ģimenes brīvdienas būtu izdevušās un visi, braucot mājās, varētu teikt, tās gan bija lieliskas, mums ir daži būtiski nosacījumi, kas jāievēro.

Protams, sākam ar jaunākā ģimenes locekļa vēlmēm un vajadzībām un šeit laikam šis nosacījums ir pavisam vienkāršs, galvenais lai viesnīcā ir akvaparks vai vismaz kādas ūdens izklaides.

Un Tallinā mums ar šo paveicās un trāpījām desmitniekā, jo viesnīca, kurā palikām, Kalev Spa & Waterpark, nopelnīja plusiņu no katra mūsu ģimes locekļa. No dēla plusiņš par akvaparku, no meitas plusiņš par Spa, no mums ar sievu plusiņš par Spa pieaugušajiem, gardo restorānu, Allee un viesnīcas atrašanās vietu, pašā vecpilsētas centrā.

Ja ar viesnīcas izvēli esam tikuši galā, varam ķerties klāt pilsētas apskatei un to vislabāk ir darīt, ja kāds par to vēl arī pastāsta. Esam izvēlējušies gidu no Tales of Reval un viņš mūs sagaida pie viesnīcas durvīm, ģērbies vecā Igaunijas tirgotāja tērpā un vairāk kā stundu stāsta gan teikas un pasakas, gan vēstures notikumus. Šis laiks mums paskrien nemanot un pat aizmirstam ka ārā līst lietus. Rīts ir sācies pozitīvi un mēs neļausim Igauņu lietum šo dienas turpinājumu mums sabojāt, tādēļ turpinām Tallinas iepazīšanu ar Bastiona un cietokšņa Kiek in de Kok muzeja apskati.

Tallina un restorāni, par šo varētu stāstīt un stāstīt, jo ja Jums patīk garšīgi paēst, tad Tallina noteikti būs tā pilsēta, kur Jūs nepaliksiet vienaldzīgs un katrs šeit atradīs ko savām garšu kārpiņām piemērotu.

Mūsu, 4 dienu ceļojumā, izmēģinājām daudz un dažādus restorānus, sākot no Itāļu picērijas un beidzot ar ēdienu halli, kur ir daudz mazu restorānu un kur ēdiena piedāvājumā var apmaldīties.

Daži no šiem restorāniem pat iekļauti Michelin ceļvedī, noteikti iesakām: La Prima Pizza restaurant, Olde Hansa restaurant, Lore Bistro, Viru Food Hall, Mon Repos restaurant.

Lielisks un ļoti salds piedzīvojums ir šokolādes fabrikas apciemojums, Chocolala, kur bija iespēja piedalīties meistarklasē un izgatavot savu šokolādi. Šeit ne tikai bērni bija sajūsmā, šeit arī vecāki varēja atcerēties bērnību un visam tam pa vidu, varēja sadzerties karstu šokolādi.

Kā jau kārtīgai jūras ostas pilsētai pienākas, Tallinā ir vairāki Jūras muzeji, gan ar veciem kuģu vrakiem, gan ar īstām zemūdenēm. Muzejos ir tik daudz ko redzēt, ka viena diena tā vien paiet, skatoties, pētot, izzinot un uzklausot gida stāstījumu. Ja jūs dodaties uz muzeju un domājat, ņemt gidu vai neņemt, tad padomājat vai jūs spēsiet atbildēt uz visiem bērnu uzdotajiem jautājumiem? Un tad jau labāk laikam paņemt gidu! :)

Protams, bērni paliek bērni un ik pa laikam saņemam jautājumu no dēla, kad brauksim uz viesnīcu vai meitas jautājums, cik mēs šeit vēl ilgi? Bet kad mēs ieradāmies Porto Invention Factory, šie visi jautājumi pazuda, jo šī ir bērnu un jauniešu zinātnes un tehnoloģiju paradīze, kur bērni var lidot, šaut, braukt ar riteņiem un darīt daudz citas lietas, izmantojot 3D brilles un iegrimt virtuālajā realitātē!

Kad esam bērnus izklaidējuši virtuālajā vidē, laiks tos iepazīstināt ar reālo vidi un aizvedam viņus uz art galeriju, PoCo, pašā Tallinas centrā, kur ir izliktas Pasaules slavenu Pop art mākslinieku gleznas, zīmējumi un bildes.

Pēc Art galerijas dodamies uz Kadriorga parku, kur nesteidzīgi varam pastaigāties pa sakopto dārzu un dienu noslēdzam ar Igaunijas Vēstures muzeju un Igaunijas Filmu muzeju, kur par lielu pārsteigumu, arī mūsu bērniem bija ļoti interesanti un beigās Lote šos 2 muzejus nosauca par sava Tallinas Top 3 apskates vietām.

Kopsavilkums mūsu ģimenei ir šāds:

1. Tallina ir ļoti piemērota ģimenēm ar bērniem, šeit tos varēs gan izklaidēt, gan izglītot un jautri pavadīt laiku kopā.

2. Tallina ir gurmānu pilsēta, ja jums patīk garšīgi paēst, tad jums ir jābrauc uz šejieni.

3. Tallina ļoti strauji attīstās, tādēļ ja esat šeit bijis pirms gada vai diviem, varat noteikti braukt atkal, noteikti atradīsiet sev ko neredzētu un vēl nepiedzīvotu.

4. Tallinas vecpilsēta ir burvīga, pa to pastaigāties ir tīrā bauda un pat Rodrigo, savā kopsavilkumā uzsvēra vecpilsētas burvību.

Un kas ir pats svarīgākais, jūsu ģimenes kopā pavadītais laiks, ko bērni, iespējams, novērtēs tikai izaugot, bet jūs būsiet par viņiem lepni un gandarīti, jo būsiet spējuši izaudzināt kārtīgus un godīgus cilvēkus!

Tiekamies jaunos piedzīvojumos!