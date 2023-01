Ginekoloģe skaidro, kas tev jāzina par menstruācijām un atbilstošu higiēnu

Menstruācijas ir notikums, ar kuru sievietēm un jaunietēm jārēķinās katru mēnesi no aptuveni 12-13 gadu vecuma līdz pat 55 gadiem. No vienas puses – regulāras menstruācijas ir norāde, ka sievietes reproduktīvā jeb dzimumsistēma funkcionē pareizi, no otras puses – šī normālā un fizioloģiskā asiņošana var radīt neērtības, it īpaši, ja netiek izvēlētas pareizas higiēnas preces menstruāciju laikā.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

"Menstruāciju regularitāte, apjoms, ilgums un biežums – šie rādītāji ir individuāli un atšķirīgi katrai sievietei. Ļoti bieži sievietes jūtas neērti par asins noplūdēm naktī, savukārt dienas gaišajā laikā sūdzas par diskomfortu sportošanas laikā un citiem ikdienas aktivitāšu ierobežojumiem, taču patiesībā pareizi piemeklētas higiēnas preces ļauj izvairīties no šīm nepatīkamajām situācijām," skaidro sertificēta ginekoloģe Elizabete Pumpure, kura ikdienā konsultē pacientes ambulatori "Veselības centrā 4", Dinsberga klīnikā, un sniedz neatliekamu palīdzību Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, kā arī ir vairāku vietēja un starptautiska mēroga publikāciju autore, un savā darbā konsultē pacientes ar menstruāla cikla traucējumiem.

Kā saprast, ka ar tavu menstruālo ciklu viss ir kārtībā?

Visbiežāk spēcīgāku menstruālo asiņošanu var novērot pirmajās mēnešreižu dienās, reizēm novēro arī sāpes vēdera lejasdaļā, kas vairumā gadījumu mazinās ar pretsāpju līdzekļiem. Vidēji starp menstruācijām ir 28 dienas, taču tas ir normāli, ja cikls ir īsāks vai garāks (no 21 līdz 35 dienām), savukārt asiņošanai nevajadzētu būt ilgākai par septiņām dienām.

"Būtiski, ka neregulārs menstruālais cikls var tikt novērots pirmajos divos līdz trīs gados pēc menstruāciju sākšanās. Ja tev šķiet, ka kaut kas ar tavām mēnešreizēm nav kārtībā, vai tu izlieto vairāk nekā sešas pilnas higiēniskās paketes dienā – droši vērsies pie ginekologa un uzdod visus interesējošos jautājumus," aicina Dr. Pumpure.

Interesanti, ka ar menstruācijām saistītos higiēnas jautājumus ar veselības aprūpes speciālistu apspriež tikai neliela daļa sieviešu (ap 14%), kaut vairāk informācijas vēlētos uzzināt vairāk nekā 90%.

"Es ieteiktu nekautrēties un interesēties par higiēnu menstruāciju laikā, jo piemērotas higiēnas preces noteikti ir ceļš uz komfortu un labāku dzīves kvalitāti. Neaizmirsti, ka teju 1/4 līdz 1/5 daļu laika ik mēnesi sievietei ir menstruācijas, tāpēc ir svarīgi, kāda šajā pietiekami ilgajā periodā ir sievietes labsajūta un komforts," uzsver Dr. Pumpure.

Piemeklē sev atbilstošāko, lai ikdienas aktivitātes neciestu!

Mūsdienās par menstruācijām runā aizvien atklātāk, bet agrāk tas bija sieviešu rūpīgi slēpts noslēpums, un šis jautājums vienmēr izsauca kautrēšanos un izvairīšanos. Sieviešu ikdiena menstruāciju laikā un dzīves kvalitāte bija pasliktināta, jo higiēnas preces ne vienmēr bija pieejamas. Šodien katra sieviete var piemeklēt sev piemērotāko higiēniskās paketes veidu, atbilstoši ikdienas aktivitātēm, menstruāciju apjomam un komfortam arī naktī.

Izvēloties higiēniskās paketes, būtiska ir to uzsūkšanas spēja, lai pie spēcīgākas asiņošanas nebūtu noplūdes, kā arī lai neciestu no diskomforta, ko rada mitra pakete.

Uz pakešu, tai skaitā "Always", iepakojuma vienmēr varēsi atrast simbolu "pilīti", kas raksturo, cik liela uzsūkšanas spēja ir konkrētajam higiēniskās paketes veidam,

Piemēram, Nr. 1 jeb Normal ar mazāko pilīšu skaitu būs piemērotas vidējas jeb mērenas menstruālas asiņošanas gadījumā

spēcīgākas asiņošanas gadījumā vai tad, ja Normal veida higiēnisko pakešu lietošanas laikā tomēr ir noplūdes, var lietot paketes ar labāku uzsūkšanās spēju – Nr.2 vai Nr.3. Šīs ir tā saucamās dienas paketes, un tās tiek lietotas nomoda periodā, tās paredzēts mainīt ik 4 – 6 stundas

Ja visuzsūcošākās dienas paketes Nr.3 lietošanas laikā ir noplūdes pēc 2-3 stundām, ir vērts apsvērt ginekologa apmeklējumu – iespējams, spēcīgas menstruālas asiņošanas iemesls ir kāda saslimšana, ko sekmīgi var ārstēt ginekologa uzraudzībā.

Drošībai arī nakts laikā

"Always Platinum" nakts paketes (Nr.4) ir īpaši piemērotas lietošanai gulēšanas laikā:

Tās ir uzsūcošākas, un to lietošana ir pieļaujama līdz pat 12 stundām;

Īpaši izstrādāta ir to forma un izmērs, lai naktī, grozoties miegā, tu nepiedzīvotu noplūdes un nepatīkamu rīta pārsteigumu.

Sievietēm ar mazāku asiņošanu un ne tik raksturīgām noplūdēm naktīs piemērotākas varētu būt mazākas higiēniskās paketes (Nr.3), kuras var lietot gan naktī, gan dienā.

"Tas, protams, ir lieliski, ja izdodas atrast savu ideālo higiēniskās paketes veidu ar pirmo piegājienu, taču reizēm nepieciešams izmēģināt ko citu, tāpat es ieteiktu izmēģināt paketes ar labāku uzsūkšanas spēju mēnešreižu pirmajās dienās, ko pēc tam nomainīt uz mazākas uzsūkšanās spējas higiēniskām paketēm," aicina Dr. Elizabete Pumpure.

.

Sertificēta ginekoloģe Elizabete Pumpure. (Foto: Dinsberga klīnikas arhīvs.)