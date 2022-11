Gremošanas traucējumi var liecināt par NET audzēju. Ārstu ieteikumi sirdsmieram

Katram trešajam pacientam, kam tiek atklāts neiroendokrīnais audzējs (NET), nav acīmredzamu simptomu, un gandrīz katrs piektais tiek uzņemts slimnīcā citu iemeslu dēļ. Visbiežāk pacienti sūdzas par sāpēm vēderā. Ārstu un farmācijas uzņēmuma IPSEN izveidotajā platformā mediķiem Zebratest.eu ikviens iedzīvotājs var vairāk uzzināt par simptomiem, ārstēšanu un ieteikumiem vēža risku mazināšanai.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

NET pacientiem izplatītākie ir kuņģa-zarnu trakta traucējumi – caureja (diareja), diskomforts vēderā, sāpes un uzpūšanās, kā arī krišanās svarā. Tāpat par NET klātbūtni var liecināt izmaiņas ādā – sejas un kakla pietvīkums vai sarkšana, asinsspiediena svārstības, kā arī trokšņi elpojot, apgrūtināta elpošana, paātrināta sirdsdarbība. Ņemot vērā NET simptomu daudzveidību un specifitātes trūkumu, pacientiem ar šo audzēju dažkārt sākotnēji tiek uzstādīta nepareiza diagnoze, norakstot simptomus uz trauksmi, veģetatīvo distoniju vai kairināto zarnu sindromu.

Jebkuru simptomu un sliktas pašsajūtas gadījumā ieteicams sazināties ar savu ģimenes ārstu. Ja cilvēks ir bijis aktīvs un pēkšņi kaut kas šajā aktivitātē ir mainījies, piemēram, parādījies neskaidrs nogurums, arī šādā gadījumā jādodas pie ģimenes ārsta. Profilaksei arī veseliem cilvēkiem rekomendējams veikt regulāras pārbaudes – reizi gadā uztaisīt plaušu rentgenu, ultrasonogrāfiju vēdera dobuma orgāniem, pilnu asinsanalīzi, asins bioķīmisko analīzi, sievietēm – ginekoloģisko ultrasonogrāfiju, un, atkarībā no tā, vai ir citas sūdzības, arī citus izmeklējumus.

"Būtiskākais NET identificēšanā ir savlaicīgums, proti, ātra un precīza diagnostika, lai savlaicīgi uzsāktu ārstēšanu. Svarīgi slimību ir atklāt pēc iespējas lokālā stadijā, lai novērstu metastāžu izplatību citos orgānos. Salīdzinot ar citām onkoloģiskām slimībām, NET audzējus saista ar lielāku izārstēšanās iespēju," stāsta Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas valdes priekšsēdētāja Dr. med. Aija Geriņa-Bērziņa.

Lai gan NET ir reta audzēja forma, tam ir tendence kļūt izplatītākam. Vidējais pacientu vecums ir 61 gads, taču slimības risks pastāv vecumā no 18 līdz 90 gadiem, galvenokārt sievietēm. Tieši sarežģītās diagnostikas dēļ NET var būt dzīvībai bīstami. Apmēram 50% gadījumu audzēji tiek atklāti III stadijā, atsevišķos gadījumos tos konstatē pat IV stadijā, kad tie jau ir attīstījušies.

Ārsti iesaka pievērst uzmanību savam dzīvesveidam – vairāk kustēties, ēst veselīgāk, ievērot pareizu darba un atpūtas režīmu, kārtīgi atpūsties, izvairīties no stresa. Veselīgākam uzturam rekomendējams ēdienkartē iekļaut pietiekami daudz dārzeņu, augļu un pilngraudu produktu, izvairīties no pārstrādātiem pārtikas produktiem, ierobežot sarkanās gaļas un gaļas pārstrādes produktu patēriņu, izvairīties no pievienotajiem cukuriem un saldinātiem dzērieniem un mazināt alkohola apjomu. Uzzini vairāk ZebraTest.eu.

ZebraTest.eu būs noderīgs resurss ne tikai ģimenes ārstiem un veselības aprūpes profesionāļiem kopumā, bet arī ikvienam, kurš vēlas uzzināt vairāk par NET, tostarp par iespējamiem risinājumiem un aspektiem veselības saglabāšanā. Katrs NET pacienta gadījums ir unikāls tāpat kā zebras – visām ir svītras, bet nav divu vienādu rakstu. Tāpēc zebra ir starptautiskais NET simbols un iekļauts arī izglītojošās platformas nosaukumā.

Faktu atsauces:

Ptasnuka M., Ozolins A., Narbuts Z., Truskovs A., Sperga M., Plaudis H. (2019) Epidemiological Data and Treatment of Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Neoplasms: Insights From Tertiary Referral Hospitals in Latvia. World Journal of Surgery / Official Journal of the International Society of Surgery (Société Internationale de Chirurgie).

Massironi S., Conte D., Rossi R. et al (2015) Somatostatin analogues in functioning gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours: literature review, clinical recommendations and schedules. Scand J Gastroenterol 51(5):513–523.

SOM-LV-000157 Sagatavots 11/2022