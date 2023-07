Grindeks veicina farmācijas nozares attīstību

Pēdējo gadu laikā Latvijā ir novērojams nepietiekams absolventu skaits dažādās eksakto zinātņu jomās. Statistika liecina, ka jaunieši reti izvēlas kārtot valsts pārbaudījumus ķīmijā, kas liecina, ka jāmeklē kopīgi risinājumi, lai šo dinamiku mainītu.

Katru gadu Grindeks piedāvā prakses iespējas un darba vietas studentiem no dažādām universitātēm, arodizglītības iestādēm un koledžām Latvijā (Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Valsts Tehnikums, RTU Olaines Tehnoloģiju koledža). Kopumā pēdējos 2 gados nodrošinātas vairāk nekā 50 apmaksātas prakses vietas un vairāk nekā 10 darba vietas pēc prakses beigām. Gaidāmajā mācību gadā sniegsim prakses iespējas, uzņemot līdz pat 30 studentiem, lai veicinātu viņu profesionālo izaugsmi nozarē, kas ir tik ļoti nozīmīga ikkatram pasaules iedzīvotājam.

Grindeks padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans: "Studentu un skolēnu atbalsts ir būtisks faktors mūsu valsts nākotnes veidošanā. Grindeks mērķis ir veicināt izglītību un interesi zinātnē, it īpaši ķīmijā, farmācijā un medicīnā. Mēs ticam, ka, sniedzot atbalstu un piedāvājot arvien vairāk izaugsmes iespēju mūsu jauniešiem, mēs palīdzēsim jaunajai paaudzei attīstīties, sasniegt savu potenciālu un būt būtiskai daļai no zinātnes un veselības nozares."

Lai veicinātu arī pusaudžu interesi un izpratni par to, cik nozīmīga ir ķīmija un farmācija mūsdienās, Baltijas vadošais zāļu ražotājs Grindeks veido dažādas aktivitātes arī skolēniem. Tiek organizēta erudīcijas spēle "Grindeks Gudrinieku čempionāts". Tajā piedalās skolēni no visas Latvijas, tā ir viena no iniciatīvām, kas akcentē nepieciešamību motivēt jauniešus apgūt ar ķīmiju un farmāciju saistītas profesijas. Lai atbalstītu talantīgus jauniešus un veicinātu skolēnu interesi par ķīmiju, farmāciju un medicīnu, Grindeks kļuva arī par Baltijas valstu ķīmijas 29. olimpiādes atbalstītāju.

Grindeks turpina paplašināties dažādos reģionos Eiropā un ārpus tās, tādējādi radot iespēju nākotnē strādāt koncerna ietvaros arī ārpus Latvijas. Tas atvērs jaunas perspektīvas vietējiem talantiem, kuri vēlas izaugt un attīstīties starptautiskā mērogā, turpinot stiprināt Latvijas ekonomiku. Uzņēmums tādā veidā nodrošinās profesionālās izaugsmes iespējas tiem, kuri vēlas darboties pasaules mērogā, bet Latvijas uzņēmumā.

