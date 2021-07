Hipotekārais kredīts bez atteikuma

Ar hipotekārā kredīta palīdzību iespējams iegādāties mājokli, uzsākt tā celtniecību vai veikt remontu, un šo finanšu pakalpojumu piedāvā gan bankas, gan nebanku kredītdevēji. Tomēr, lai hipotekāro kredītu saņemtu, jāņem vērā vairāki būtiski faktori, par kuriem uzzināsiet šajā rakstā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ar ko hipotekārais kredīts atšķiras no citiem aizdevumiem?

Ņemot vērā hipotekārā kredīta mērķi, ir pašsaprotami, ka ar tā palīdzību iespējams saņemt ievērojami lielāku naudas summu (pat līdz 2,5 miljoniem eiro) ar zemāku gada procentu likmi (lielākoties 1,8-3% apmērā + sešu mēnešu EURIBOR), salīdzinot ar tādiem aizdevumiem kā patēriņa kredīts, auto līzings, un citiem. Vēl viens būtisks aspekts – piesakoties hipotekārajam kredītam, nepieciešama īpašuma ķīla.

Kādi ir nosacījumi, lai saņemtu hipotekāro kredītu?

Lēmumu par to, vai saņemsiet hipotekāro kredītu, galu galā pieņem konkrētais kredītdevējs, biežāk – banka. Tomēr ir vairāki aspekti, kas vienmēr ietekmēs jūsu iespēju saņemt nepieciešamo naudas summu.

Pirmā iemaksa

Atšķirībā no, piemēram, patēriņa kredīta, hipotekārā kredīta saņemšanai nepieciešama pirmā iemaksa, kas parasti sastāda 15 līdz 20% no kopējās īpašuma summas. Atbalstu pirmās iemaksas samazināšanai var meklēt dažādās atbalsta programmās gan jaunajiem speciālistiem, gan daudzbērnu ģimenēm. Jāņem vērā, ka pirmā iemaksa jebkurā gadījumā būs nepieciešama – parasti no 5% līdz 15%, tāpēc jau laicīgi ieteicams uzsākt iekrājumu veidošanu.

Pierādāmi un regulāri ienākumi

Tā dēvētās aplokšņu algas dažkārt ļauj nopelnīt vairāk īstermiņā, taču ilgtermiņā šāda prakse ir ļoti nepareiza. Pirmkārt, tā kā netiek veikti nodokļu maksājumi, tiek zaudēta iespēja saņemt dažāda veida palīdzību no valsts, piemēram, bezdarbnieka pabalstu vai apmaksātu slimības lapu. Otrkārt, jūs nevarēsiet pierādīt bankai savus ienākumus, līdz ar to gan hipotekārais kredīts, gan citi aizdevuma veidi nebūs pieejami, jo aizdevējs nespēs pārliecināties par to, ka kredītu varēsiet atmaksāt. Svarīgi, lai ienākumi būtu ne tikai oficiāli, bet arī pietiekami lieli jau ilgāku laiku, jo kredītdevēji parasti ņem vērā pēdējo sešu mēnešu ienākumus, kā arī pārbauda, vai pēdējo divu gadu laikā esat regulāri strādājis. Pašnodarbinātai personai šāds "pārbaudes laiks" veido vienu gadu, lai banka var izvērtēt gada ienākumu deklarāciju.

Pozitīva kredītvēsture

Kredītvēsturi ietekmē ne vien esošo un bijušo kredītu maksājumi, bet arī rēķinu apmaksa, tāpēc vienmēr visus maksājumus veiciet laicīgi. Ja tas nav iespējams, nekavējoties sazinieties ar kredītdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, lai vienotos par izdevīgu risinājumu abām pusēm, jo pat dažas dienas kavēts maksājums par, piemēram, interneta pakalpojumiem vai auto līzingu var sabojāt jūsu kredītvēsturi.

Sabalansēta ienākumu un kredītsaistību attiecība

Kredītdevēji nosaka maksimālo kredītsaistību īpatsvaru no visiem ienākumiem, un lielākoties tie ir 30-40%. Vērā jāņem svarīgs aspekts, proti, šie procenti attiecas uz visiem jūsu kredītiem, saskaitītiem kopā. Iespējas aizņemties, protams, ietekmē arī jūsu ienākumu līmenis. Piemēram, pelnot salīdzinoši nelielu naudas summu, pastāv visai liela iespēja, ka kredītsaistību īpatsvars tiks noteikts mazāks.

Pirms aizņemšanās salīdziniet piedāvājumus

Hipotekāros kredītus piedāvā vairākas bankas un nebanku kredītdevēji, tāpēc ir svarīgi iepazīties ar visiem piedāvājumiem, veicot kredītu salīdzināšanu – pat pavisam nelielas izmaiņas procentu likmē vai komisijas maksā var radīt ievērojamu ietaupījumu ilgtermiņā. Šādu iespēju piedāvā kredītu salīdzināšanas platforma "Sortter", kurā atradīsiet gan hipotekārā kredīta un citu aizdevumu veidu kalkulatorus, gan noderīgus padomus bloga rakstu sadaļā.