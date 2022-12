Ideālā Ziemassvētku dāvana – LEGO spēļu komplekti gan maziem, gan lieliem!

Kas gan var būt labāks par priecīgu bērnu Ziemassvētku rītā, kuram Salavecis zem eglītes atstājis sen kārojamu dāvanu? LEGO ir viens no iecienītākajiem rotaļlietu zīmoliem pasaulē, un tā daudzveidīgie spēļu komplekti ir ideāla dāvana Ziemassvētkos un citos īpašos notikumos neatkarīgi no tā, vai bērnam interesē transportlīdzekļi, dzīvnieki, princeses, mājas vai, piemēram, supervaroņi. LEGO spēks ir spējā saliedēt ģimeni, aicinot pavadīt brīvos brīžus kopā. Laiks, ko bērni pavada kopā ar vecākiem, ir ļoti svarīgs, īpaši mūsdienu ikdienas steigā, kad nereti uzmanības centrā izvirzās tehnoloģijas. Īstenojiet dažādas lomu spēles, ļaujiet vaļu iztēlei, asiniet prātu un uzziniet vairāk par savu jaunāko paaudzi caur jautrām rotaļām ar dažādajiem LEGO komplektiem puikām un meitenēm!

Rotaļas, kas palīdz attīstīt sociālās un kognitīvās prasmes

Teju katra bērna sapnis ir koka namiņš mājas pagalmā. Taču ne visiem ir iespēja to piedzīvot realitātē, tādēļ lieliska un ne mazāk aizraujoša alternatīva ir LEGO Friends sērijas Draudzības mājas koks (Friendship Tree House 41703). 4 stāvu mājas kokā ir ierīkots birojs, virtuve, guļamistaba, viesistaba, kā arī vairākas rotaļu zonas un tās iemītnieki ir 5 draugi. Šis komplekts mācīs bērniem strādāt komandā, sākot ar kopīgu mājas būvi un beidzot ar kopīgām rotaļām uz slidkalniņa, šūpolēm vai kādā no rotaļu istabām.

Topošajiem astronautiem un zinātniekiem interesants savukārt būs Olīvijas kosmosa akadēmijas (Olivia's Space Academy 41713) komplekts, kas paredzēts bērniem no 8 gadu vecuma. Komplektā ir iekļautas autentiskas funkcijas, sākot no atkārtoti lietojamiem kosmosa kuģu paātrinātājiem līdz virtuālās realitātes simulatoram. Bērni ne tikai spēlējas, bet arī jautri mācās – visi akadēmijā izmantotie būvelementi ir reālistiski, savukārt attēlos izmantotās formulas ir zinātniski pareizas un atbilst patiesajām kosmosa formulām.

Jaunos Disneja princešu fanus Ziemassvētku rītā iepriecinās aizraujoši piedzīvojumi apburošajā LEGO Friends sērijas Piedzīvojumu pilī (Ultimate Adventure Castle 43205). Šajā 698 daļu komplektā ir atverama un slēdzama pils ar 4 stāviem un 5 guļamistabām, svētku torte, dzīvnieku rotaļu laukums un atslēga, kā arī piederumi nebeidzamiem piedzīvojumiem. Komplekta galvenās varones ir 5 visiem zināmas Disneja princeses – Ariela, Moana, Rapuncele, Sniegbaltīte un Tiānas, kas pārsteigs ikvienu Disneja princeses fanu un ļaus izspēlēt visdažādākos to ikdienas scenāriju.

Mazajiem adrenalīna mīļiem noteikti patiks LEGO City sērijas Kaskadieru šova arēna (Stunt Show Arena 60295). Komplektā ir iekļauts motocikls ar spararata piedziņu un piederumi iespaidīgiem kaskadieru piedzīvojumiem. Bērni var kaskadieru motociklam likt lēkt cauri uguns riņķim, veikt salto un citus trikus ar 2 jaudīgiem monstru vāģiem, kā arī izgudrot pašiem savus triku moduļus, lai jau atkal priecētu arēnas skatītājus ar jaunu un nebijušu šovu. Komplektā iekļautas 6 minifigūras, tostarp 3 TV seriāla "LEGO City" tēli. Savukārt vēl spraigākiem piedzīvojumiem šo komplektu var savienot ar citiem LEGO City Stuntz komplektiem, paplašinot arēnu ar citiem atribūtiem un tehniku.

Savukārt Policijas sākuma komplekts (Police Starter Set 60136), kas paredzēts bērniem vecumā no 6 gadiem, ir izveidots jautrai un elpu aizraujošai piedzīvojumu stāstu atainošanai, un ietver policistu un blēžu minifiguras, kā arī reālistiskus transportlīdzekļus. Tas ļauj izpētīt policijas automašīnas iekšieni, likt lietā sirēnu, braukt ar motociklu vai ļaut dronam izsekot noziedzniekus, palīdzot bērniem pilnveidot fiziskās prasmes un gūt pārliecību par sevi. Lielisks sabiedrotais piedzīvojumu kāriem likumsargiem, kuriem patīk spraigi notikumi un cīņa par labo varoņu uzvaru.

LEGO Super Mario sērijas klucīšu komplekti, kas reizē apvieno digitālo un reālo pasauli, ir lieliski piemēroti rotaļām vienatnē vai sacensībām grupā. Ar Princeses Persikas Piedzīvojumu sākuma komplektu (Adventures with Peach Starter Course 71403) bērni vecumā no 6 gadiem var doties elpu aizraujošos piedzīvojumos ar savu iecienīto videospēles tēlu. Interaktīvā Persika kolekcionē monētas reālās dzīves līmeņos, kas izveidoti ar LEGO klučiem. Tādējādi bērni apgūst mākslu plūstoši pārvietoties no vienas spēles vides uz citu. Turklāt LEGO Persikas figūrai acīs, mutē un vēderā ir integrēti LCD ekrāni, lai parādītu virkni dažādu tūlītēju reakciju uz kustību, krāsu un darbību klučiem. Komplektā ir iekļauts arī skaļrunis, kas atskaņo leģendāro ikonu skaņas un mūziku no videospēļu sērijas.

Bērni no 10 gadu vecuma var iedzīvināt spraigos notikumus no TV seriāla "NINJAGO: Crystallized" ar komplektu Nya samurajs (Nya's Samurai X MECH 71775). Rotaļu komplektā ir iekļauts iespaidīgs robots, kuram ir lokāmi savienojumi ceļgalos, rokās, kājās un gūžās, kā arī 2 zobeni, 2 šautenes ar atsperes mehānismu un kabīne, kurā ievietot pašu robotu. Rotaļu komplektam ir arī interaktīvas digitālās būvēšanas instrukcijas, kas padarīs šo procesu vēl interesantāku.

Vai jūsumājās ir mazs Avatara fans vecumā no 9 gadiem, kam ilgi un dikti ņemties ar mazām detaļām? Tad šis LEGO Džeika un Neitiri pirmā Banšī lidojuma (Jake & Neytiri's First Banshee Flight 75572) komplekts būs īstā dāvana, ko likt zem eglītes. Rotaļu komplektā ir iekļauti Džeika Sallija un Neitiri minifigūras, 2 izliekamas Banšī figūras, kā arī daļa no Alelujas kalniem ar tumsā mirdzošām detaļām. Veiciniet bērna radošumu ar komplektu, kas atspoguļo Pandoras vidi, bērniem un ģimenēm izspēlējot iecienītākās ainas vai veidojot jaunus stāstus, kā arī savienojiet dažādus komplektus, lai paplašinātu spēles iespējas un izveidotu savu Pandora versiju.

Dzelzs vīra faniem no 9 gadu vecuma nepārspējamu dāvana būs Dzelzs vīra figūras (Iron Man Figure 76206) komplekts. Šis reālistiskais modelis ir veidots, iedvesmojoties no Marvel Studios filmā "Atriebēji: Ultrona laikmets" redzētā Dzelzs vīra. Dzelzs vīram ir kustīgas locītavas, lai bērni, dodoties aizraujošās misijās, šo LEGO Marvel figūru varētu kustināt un novietot dažādās pozās. Vēl reālistiskāku to padara gaismas klucītis ar pogu, jo tas izgaismo elektriskā loka reaktoru uz Dzelzs vīra krūtīm. Savukārt kad Dzelzs vīrs neglābj pasauli, modelis lieliski izskatās, izlikts apskatei kādā no istabas plauktiem.

Mazajiem Harija Potera faniem aizraujošas spēles nodrošinās Burvestību ministrija (The Ministry of Magic 76403). Šajā vairākstāvu komplektā atveidots Burvestību ministrijas vērienīgums un iekļauti visiem pazīstamie tēli – Harijs Poters, Hermione Grendžera un Rons Vīzlijs, bet pagriežot viņu galvas un nomainot matu elementu, viņi maģiski pārtop par Albertu Rankornu, Mafaldu Hopkērku un Redžu Ketermolu. Savukāt ari fasādes slēpjas vairākas detalizētas telpas, ko izpētīt: Doloresas Ambrāžas kabinets, Artūra Vīzlija kabinets, Pareģojumu zāle un tiesas zāle. Bērniem ir jāatrod Slīdeņa medaljons un jāizglābjas, pirms viņus notver Jekslijs, Pijs un atprātotājs.

Auto faniem izcila dāvana būs kolekcionējamais LEGO Speed Champions komplekts "Ātrs un Bez Žēlastības" 1970 Dodge (Fast & Furious 1970 Dodge Charger R/T 76912). Komplekts ir piemērots bērniem no 8 gadu vecuma, auto entuziastiem un spraigās filmas sērijas faniem – tas piedāvā aizraujošu būvēšanas procesu un ir lieliski piemērots gan kolekcionēšanai un novietošanai plauktā, lai priecētu acis, gan kolosālām, jaudīgām sacīkstēm un pakaļdzīšanās piedzīvojumiem. Šim kolekcionējamajam jaudīgā auto modelim ir daudz autentisku elementu, tostarp sudraba krāsas riteņu disku uzlikas un gaisa padeves sistēma. Komplektā ir iekļauta arī Dominika Toretto minifigūra, kas sniegs daudz iedvesmas iztēli rosinošām rotaļām.

Plašāka informācija par LEGO komplektu sērijām dažāda vecuma bērniem pieejama zīmola mājas lapā.