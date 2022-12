Idejas praktiskām dāvanām no RYOBI un INSERV.LV

Ziemassvētki tuvojas straujiem soļiem un arvien aktuālāks kļūst jautājums par dāvanām svētkos, ar kurām iepriecināt savus tuvākos cilvēkus. Ir vērtīgi, ja izdodas atrast dāvanu, par kuru cilvēks tiešām priecājas.

Šeit atradīsiet padomus, kā izvēlēties dāvanu cilvēkiem, kuriem patīk praktiski darboties dārzā, garāžā, darbnīcā vai citur, kā arī sniegsim dažas konkrētas idejas no zīmola RYOBI.

Dāvanu idejas profesionāļiem, amatniekiem un citiem hobiju meistariem

Praktiskam cilvēkam, kurš dažādus darbus veic paša spēkiem vai mācās to darīt, ne vienmēr ir viegli atrast piemērotu dāvanu, reizēm tas var būt īsts izaicinājums. Garāžas, darbnīcas vai darba istabas īpašniekiem bieži vien jau ir vairāki instrumenti, taču nereti visi, kuri strādā ar rokām noteikti kā dāvanu novērtēs jaunu instrumentu, piederumu vai glabāšanas kasti. Šo lietu klāsts ir ļoti plašs, tādēļ ir viegli apjukt piedāvājumā. Tālāk atradīsiet 5 idejas, ar kurām svētkos varat pasteigt tos, kas dara.

1. Urbjmašīna

Akumulatora urbjmašīna jau ir kļuvusi par nepieciešamību gandrīz katram. Tas ir noderīgs instruments dažādos darbos mājā vai dzīvoklī, kā arī daudzi meistari to izmanto savā ikdienas darbā. Kā variantu dāvanai iesakām aplūkot instrumentu, kurā ir apvienots gan urbšanas, gan skrūvēšanas funkcija. Šīs īpašības padara instrumentu daudzfunkcionālāku un biežāk lietojamu. Nelieliem darbiem kā dāvanas variantu varat aplūkot RYOBI R12DD-220S 12V urbjmašīnu – skrūvgriezi, savukārt regulārai un jaudīgai lietošanai labs variants ir triecienurbjmašīna RYOBI R18PD7-0.

2. Elektroinstrumentu komplekts

Ja dāvanai ir atvēlēts lielāks budžets un zini, kas dāvanas saņēmējam ir nepieciešams, tad instrumentu komplekts ir lielisks variants, par kuru saņēmējs noteikti būs sajūsmā. Piemēram, RYOBI R18DDJSCSP-242S 18V instrumentu komplektā ietilpst urbjmašīna/skrūvgriezis, ripzāģis, figūrzāģis, divi akumulatori 4,0 Ah un 2,0 Ah, kā arī lādētājs. Šī ir laba dāvanas izvēle gan profesionālim, kuram nepieciešams atjaunot savu instrumentu klāstu, gan kādam, kurš nesen ir sācis iepazīt instrumentu pasauli.

3. Daudzfunkcionālais instruments

Izvēloties multiinstrumentu kā dāvanu, noteikti nekļūdīsieties, jo šis instruments ir ļoti daudzpusīgs un noder dažādu darbu veikšanai, piemēram, dažādos kokapstrādes darbos. RYOBI piedāvājumā atradīsiet daudzfunkcionālos instrumentus gan ar akumulatoru, gan tādu, kuram nepieciešams pieslēgums pie elektrotīkla. Iespējams iegādāties arī instrumentu, kuram komplektā ir iekļauti papildus piederumi vai soma glabāšanai.

4. Darba galds

Salokāms darba galds noder gan jau labi aprīkotā darbnīcā, gan nelielā darbistabā. Vairāki šie daudzfunkcionālie galdu modeļi var kalpot ne tikai kā darba virsma, bet arī kā zāģa statīvs, tādēļ tā ir lieliska dāvana ikvienam kurš veic vai tuvākajā laikā plāno uzsākt remonta vai apkopes darbus. Šādi darba galdi parasti nesver vairāk par 25 kg, tādēļ pēc nepieciešamības tos bez problēmām ir iespējams pārvietot no vienas vietas uz citu. Vēl viens plus ir tāds, ka tos ir iespējams salocīt, tādēļ tos ir viegli uzglabāt. RYOBI piedāvājumā ir vairāki parocīgi darba galdi, kuri ir piemēroti pat tiem, kuri dzīvo dzīvoklī, jo salocītā veidā tie neaizņem daudz vietas.

5. Instrumentu soma

RYOBI piedāvājumā atradīsiet gan parocīgas instrumentu somas, gan kastes piederumu un instrumentu uzglabāšanai. Lai saprastu, kuru labāk izvēlēties kā dāvanu ir jāuzdod viens ļoti svarīgs jautājums – vai cilvēks, kurš saņems dāvanu vienmēr strādā vienā vietā vai mēdz mainīt darba vietas? Ja cilvēkam ir vairākas vietas, kur strādāt, tad ieteicams iegādāties somu, kurā varēs paņemt līdzi visus nepieciešamos instrumentus.

Tomēr, ja instrumenti nav tas, ko vēlies pasniegt dāvanā svētkos, RYOBI sortimentā atradīsi arī citas noderīgas lietas ikdienai. Kā vienu no piemēriem noteikti jāmin jaunais RYOBI putekļu sūcējs RSV18, kurš būs jaudīgs palīgs ikdienas uzkopšanas darbos.





Dāvanas dārza entuziastiem

Ikviens īstens dārznieks domā par savu dārzu, neatkarīgi no gadalaika, tādēļ arī ziemas sezonā dāvana, kuru būs iespējams izmantot rūpēs par dārzu, ir fantastiska izvēle. Mums ir daži ieteikumi, ko iespējams uzdāvināt dārzkopim. Te redzēsiet idejas dāvanām, kuras iepriecinās un liks pasmaidīt jebkuram, kura hobijs ir darbošanās dārzā.

1. Parocīgs zaru zāģis

Ikviens, kurš rūpējas par dārzu un ainavas sakopšanas darbus veic saviem spēkiem noteikti priecāsies par zaru zāģi. Ja zini, ka katru pavasari tiek veikta koka un krūmu formas atjaunošanu un nokaltušo zaru apgriešana, tad pietiks ar nelielu, bet efektīvu zaru zāģi. Šajā ziņā no RYOBI preču klāstā ir pieejami dažādi zaru zāģi. Kā labs variants dāvanai ir teleskopiskais zaru zāģis, ar kura palīdzību bez grūtībām ir iespējams piekļūt augšējiem zariem.

2. Augstspiediena mazgātājs

Lai dārzs būtu ideāli sakopts, noder augstspiediena mazgātājs. Ar tā palīdzību iespējams mazgāt taciņas, ēku sienas, dārza mēbeles un citus priekšmetus, kam nepieciešama uzkopšana vismaz reizi gadā. RYOBI sortimentā atradīsiet ne tikai lielus augstspiediena mazgātājus ar dažādiem uzgaļiem nopietniem darbiem, bet arī nelielas ierīces, kuras darbojas ar akumulatora palīdzību. Vēl viens lielisks instruments RYOBI sortimentā ir teleskopiskais mazgātājs.

3. Trimmeris

Trimmeris noder gan lielu gan mazu dārzu īpašniekiem. Šī ir lieliska dāvana, ja zini, ka esošā ierīce dāvanas saņēmējam savu laiku jau ir nokalpojusi. Ja plāno iegādāties trimmeri kā dāvanu, vai esi apsvēris iespēju iegādāties ar akumulatoru darbināmu ierīci? Akumulatora instruments ir vieglāks nekā ar benzīnu darbināms, kā arī tas ir videi draudzīgāks. RYOBI klāstā ir pieejami vairāki funkcionāli modeļi ar 36V akumulatoriem, kā arī mazāki modeļi ar 18V akumulatoriem.

Ja plāno iegādāties akumulatora dārza tehniku, tad iesakām izvēlēties RYOBI 36V MAX POWER sērijas instrumentus, jo tie ir pietiekami jaudīgi arī lielu dārzu sakopšanai un uzturēšanai.





Kādēļ izvēlēties RYOBI instrumentus?

RYOBI ir viens no lielākajiem un inovatīvākajiem elektroinstrumentu un dārza tehnikas ražotājiem, kura galvenais mērķis ir nodrošināt labus elektroinstrumentus par tiešām pieejamu cenu. Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ šo zīmolu izvēlas tik daudzi mājražotāji, amatnieki, dārza darbu entuziasti, DIY (do it yourself jeb dari pats) meistari un pat profesionāļi.

Galvenie iemesli, kādēļ dot priekšroku RYOBI instrumentiem:

Plašs klāsts ar vairāk kā 260 akumulatora instrumentiem – nav noslēpums, ka ar akumulatora instrumentiem ir parocīgāk strādāt nekā ar vada instrumentiem, jo nav jāpielāgojas iespējai pieslēgties pie elektrotīkla.

Viens akumulators viena sistēma – RYOBI ONE+ instrumentu sērijas akumulatoriem ir izmantota litija jonu tehnoloģija. Liels pluss RYOBI akumulatora instrumentiem ir, ka ar viena akumulatora palīdzību iespējams darbināt visus vienas sērijas instrumentus. Zīmols ir palicis uzticīgs saviem 18V akumulatoriem, tādēļ jaunie akumulatori derēs arī vecākiem instrumentiem un otrādi.

Instrumenti visiem darbiem - RYOBI piedāvā vairāk kā 260 dažādus akumulatora instrumentus, tādēļ piedāvājumā noteikti ir iespējams atrast īstos instrumentus dažādu darbu veikšanai.

DIY instrumentu līderis – ir grūti iedomāties vēl kādu zīmolu, kurš tik daudz zinātu par DIY jeb Dari Pats instrumentiem kā RYOBI. Atšķirībā no citiem zīmoliem, RYOBI fokusējas uz to, lai instrumenti būtu ne tikai kvalitatīvi, bet arī viegli lietojami gan profesionālim, gan iesācējam.

Cenas un kvalitātes attiecība – lai gan RYOBI instrumenti ir nepērkami par pieejamu cenu, tas nesamazina instrumentu kvalitāti. Bieži vien ir sastopams viedoklis, ka dārgāka tehnika ir kvalitatīvāka, bet tas ne vienmēr atbilst patiesībai. RYOBI apzinās, ka kvalitatīvi instrumenti ir nepieciešami ne tikai profesionāļiem, bet arī tiem, kuri vēlas darbus veikt paša spēkiem, piemēram, izremontēt dzīvokli vai sakopt dārzu.

Sekot līdzi informācijai par RYOBI jaunumiem un aktualitātēm varat interneta vietnēs Facebook un Instagram, piesekojot profilam @RYOBI LATVIJA.

Kur pirkt RYOBI instrumentus?

RYOBI instrumentus un dārza tehniku ir iespējams iegādāties dažādos Latvijas būvniecības veikalos, pilnu tirdzniecības vietu sarakstu ir iespējams apskatīt "RYOBI TOOLS" mājaslapā, tomēr plašāko preču klāstu atradīsiet INSERV.LV piedāvājumā. Ja vēlaties apskatīt RYOBI instrumentus dzīvē, tad varat doties uz INSERV.LV veikalu Remtes ielā 21. INSERV.LV un RYOBI vieno kopīga koncepcija – instrumenti tiem, kas dara paši.