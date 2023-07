Iegūsti papildu ienākumus ar savu 'Teslu'! Kā nopelnīt ar auto koplietošanu

Ir pagājuši tie laiki, kad automašīna bija saistīta tikai ar paša ērtībām. Aizvien biežāk cilvēki izvēlas transportlīdzekli īrēt, nevis iegādāties, tāpēc arvien populārākas kļūst automašīnu koplietošanas platformas. Koplietošana ir izdevīga gan īpašniekam, kurš gūst papildu ienākumus, gan nomniekam, kurš ietaupa izmaksas, kas saistītas ar personīgā automobiļa turēšanu, kā arī laiku, ko prasa dažādi apkopes un remonta darbi. Turklāt vairums transportlīdzekļu lielāko dienas daļu ir novietoti stāvvietās.

"Beast Partners" ir pirmā "premium" klases transportlīdzekļu koplietošanas platforma, kas paredzēta tikai automašīnām "Tesla"

"Beast Partners" ir pilnībā bezkontakta platforma, kas ļauj "Teslu" īpašniekiem gūt papildu ienākumus, pašiem neparko neuztraucoties. "Beast" atbild par KASKO apdrošināšanu, nomas pārvaldību, transportlīdzekļa tīrīšanu un uzlādēšanu, nodrošinot partnerim patiesu augstākās klases pieredzi. Viss, kas automašīnas īpašniekam jādara, – jāpievieno savs transportlīdzeklis vai transportlīdzekļi "Beast Rent" lietotnei.

Pieprasījums pēc "Beast Rent" pakalpojumiem pieaug visā pasaulē, tāpēc tagad ir īstais brīdis pievienoties un pārvērst savu transportlīdzekli par papildu ienākumu avotu.

"Beast" misija ir palīdzēt automašīnām "Tesla" pilnībā izmantot savu potenciālu, padarot iespēju braukt ar "Teslu" pieejamāku ikvienam bez nepieciešamības to iegādāties. Iesaistot "Teslu" īpašniekus koplietošanas ekonomikā, "Beast Partners" sniedz iespēju gūt papildu ienākumus ar savu "Teslu" un veicina globālo pāreju uz elektrisko automašīnu izmantošanu.





Par visu parūpēsies "Beast", "Teslu" īpašnieki iegūs daļu no peļņas

"Beast Partners" platformā gūstamie ienākumi ir atkarīgi no paketes, kas izvēlēta, pievienojoties platformai, no transportlīdzekļa modeļa, kā arī "Beast Rent" lietotājiem.

"Beast" lielāko daļu peļņas, kas gūta no konkrētā transportlīdzekļa, izmaksā partnerim, turklāt sedzot lielāko daļu izmaksu (piemēram, par tīrīšanu, stāvvietu, uzlādēšanu, KASKO apdrošināšanu un palīdzību uz ceļa), kā arī rūpējoties par procesiem, kas saistīti ar transportlīdzekļa nomu.

Līdztekus tam transportlīdzeklis tiek pārvietots atkarībā no vajadzības, lai tas tiktu pēc iespējas vairāk lietots un lai tādējādi tiktu palielināti partnera ienākumi.

Pirmo partneru pieredze ir pārspējusi cerības

Kaisa, viena no pirmajām partnerēm, ir ļoti apmierināta ar rezultātiem un saskatīja šajā platformā labu iespēju gūt pasīvus ienākumus. Viņa nolēma iegādāties vēl divus automobiļus "Tesla", kļūstot par Igaunijas rekorda īpašnieci.

Pēc Kaisas teiktā, "Beast Partners" ir kā "Teslas" automašīnu "Airbnb", kur ienākumi ir atkarīgi no sezonalitātes, kā arī tā, kāda izskata un kāda modeļa "Tesla" tiek lietotājiem piedāvāta. Šī iemesla dēļ viņa divas no savām automašīnām ir likusi aplīmēt.

"Ik pa laikam es prātoju par to, kādu "Teslu" iegādāšos nākamreiz, kādā krāsā to aplīmēšu un kā to nosaukšu "Beast" platformā, – mani tas ļoti aizrauj, un es jau domāju par savu jauno "Beast Partners" transportlīdzekli!"

Uzzini vairāk par Kaisas kā "Beast" partneres pieredzi ŠEIT.

Viss, kas jāzina par "Beast Partners" platformu, ir atrodams šeit.