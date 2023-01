Iekļaujoša un mūsdienīga darba vide - DNB servisa centra ikdiena jau 10 gadus

Jau desmit gadus DNB Servisa centrs ir klātesošs spēlētājs Latvijas darba vidē, piedāvājot mūsdienīgu, nemitīgi augošu, Norvēģijas tradīcijās balstītu daba vidi.

2012. gadā DNB Bank ASA izvērtēja Baltijas valstu potenciālu, lai atvērtu šeit servisa centru un, ņemot vērā Latvijas ekonomiku, kultūru, darba tirgu, konkurentus un potenciālu, Rīga kļuva par gala lēmumu. Šoruden DNB Servisa centrs nosvinēja savu 10. jubileju, ļaujot izvērtēt paveikto, izvērtēt centra izaugsmi un atskatīties uz sasniegtajām virsotnēm.

Seškārtīga izaugsme

Šo gadu laikā esam izauguši no 55 cilvēku komandas līdz pat 300 šobrīd mūsu kolektīvā esošiem, jaudīgiem speciālistiem. Balansējot starp Latvijas kultūru un Norvēģijas darba vidi, esam spējuši uzbūvēt Lean darba vidi un kultūru, kas nodrošina psiholoģiski drošu un atvērtu darba mikroklimatu. Šo vidi novērtē mūsu darbinieki, ņemot vērā to, ka komandā strādā daudzi ilgtermiņa darbinieki, kuri turpina strādāt sešus un vairāk gadus.

Ilggadīga darba vieta

Mūsu kolektīvs šobrīd ir gados jauns un dinamisks – vidējais vecums tikai nedaudz pārsniedz 30 gadu robežu. Lai gan esam jauni, jāņem vērā mūsu darbinieku izaugsmi – aptuveni 80% no vadošos amatos esošajiem komandas biedriem servisa centrā ir ilggadēji uzņēmuma darbinieki, kuri savu izaugsmi piedzīvojuši tieši mūsu organizācijā. Tieši tikpat daudz - 80% darbinieku pie mums strādā piecus un vairāk gadus. Ņemot vērā to, ka mūsu vadītāji un eksperti ir auguši no speciālistu amatiem, mūsu prioritātes ir skaidras - esošo darbinieku attīstība, labbūtība un izaugsme.

Ko visvairāk novērtē mūsu darbinieki?

Mēs maksimāli iesaistām darbiniekus lēmumu pieņemšanā un projektos, kas skart tādas tēmas kā tradīcijas un darba vide, kas palīdz sajust piederību organizācijai. Mūsu prioritāte ir laba darbinieku veselības apdrošināšana, kas tiks uzturēta, neatkarīgi no apdrošināšanas cenu pieauguma. Šoziem, izprotot inflācijas un apkures sezonas ietekmi, izlēmām piešķirt pabalstu visiem darbiniekiem. Aktīvi strādājam ar dažādību un iekļaušanu, kas ir nozīmīga daļa no uzņēmuma stratēģijas. Mūsu fokuss ir mentālā veselība, dzimumu vienlīdzība un LGBTQ+ kopienas līdzvērtīga iekļaušana.

Mūsu lepnums – vienlīdzība un ekspertīze

DNB Servisa centrs lepojas ar savu pieredzi un ekspertīzi, daloties ar to augstskolu studiju vidē, dodot iespēju ar praktiskiem piemēriem iepazīt mūsu labo praksi. 2022. gadā saņēmām balvu par vienlīdzīgu (godīgu) atalgojumu starp dzimumiem, iegūstot godpilno 1. vietu uzņēmumu kategorijā līdz 250 darbiniekiem. Mēs patiesi ticam, ka sniedzot vienlīdzīgas iespējas, iespējams sasniegt visaugstākos rezultātus.

DNB Servisa centrs saka paldies savai komandai par paveikto šo desmit gadu laikā un iesācis jauno gadu, gatavojoties tālākajiem izaicinājumiem!