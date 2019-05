Iepazīsti kolēģus citā gaismā! Aktīvā atpūta, kas šajā vasarā jāpiedzīvo ikvienam

Tu ik dienas sēdi blakus kolēģiem birojā, bet nemaz nenojaut uz ko īsti viņi ir spējīgi? Tā var būt, bet to iespējams pavisam viegli mainīt! Lai iepazītu kolēģus un stiprinātu komandas garu ir nepieciešams mainīt vidi, kas nozīmē - izkāpt ārpus komforta zonas un ierastajiem darba uzdevumiem! Izaicinājumi darīt kaut ko pirmo reizi, kur jāliek lietā radošums, atjautība un veiklība - tā ir kopīga laika pavadīšana piedaloties kolektīva sporta spēlēs.

Kā uzsver pasākuma aģentūras "EventAgency.lv" vadītājs Ilmārs Šukjurovs, pēdējo 3 gadu laikā novērojama jauna tendence – uzņēmumu izvēle sporta spēļu formātam ir mainījusies. Ja agrāk sporta spēlēs bija tikai sports un tajās iekļāvās vairāk klasiskas sporta spēles - volejbols, futbols, klasiskās stafetes un individuālās disciplīnas, tad tagad pēdējo gadu laikā uzņēmumi arvien vairāk izvēlas "festivāla tipa sporta spēles", iekļaujot gan dažāda veida sporta aktivitātes, gan radošās darbnīcas un meistarklases, apmācības un lekcijas.

Varētu teikt, ka šādi pasākumi palikuši "demokrātiskāki". Vēl viena tendence, kas novērota - pēdējos gados uzņēmumi pāriet no sporta spēlēm nedēļas nogalēs kopā ar darbinieku ģimenēm uz pasākumiem darba dienās tikai darbiniekiem. Uzņēmumi arvien vairāk apzinās sporta spēļu nozīmi kolektīva saliedēšanā, darbinieku motivācijā un kopīgu mērķu sasniegšanā kā vienotai komandai. Katras sporta spēles tiek izstrādātas īpaši konkrētajam uzņēmumam – atbilstošs saturs, vērtības, un komunikācija, kas ir svarīgas uzņēmumam darba devēja tēla veidošanā, personāla plānošanā un publiskā tēla veidošanā.

Lielā uzņēmumā, kurā puse darbinieku strādā birojā Rīgā un puse 21 pilsētā kopā 39 centros, "Tele2" personāldaļas vadītāja Aija Bite-Ozere stāsta, ka paši darbinieki par laimi katru gadu ļoti vēlās un gaida mūsu ikgadējos pasākumus un viņi jūt vērtību un ieguvumu sev. "Darba devēja stāsts veidojas no divām daļām - no iekšējās un ārējās komunikācijas. Iekšējā komunikācija veido to, ko pats darbinieks stāsta par uzņēmumu, kas vislabāk stiprina uzņēmuma ārējo tēlu. Tā ir liela vērtība, ja darbinieki ir uzņēmuma vērtību un kultūras vēstneši. Tādēļ ir virkne dažādu pasākumu, jeb darbību, ko mēs veicam, lai mūsu darbinieki būtu apmierināti un justos labi savā darba vietā kā rezultātā uzņēmums izpilda vai pārpilda nospraustos mērķus."

Kā vienu no šādām darbībām Aija Bite-Ozere min saliedēšanās spēles, kur zemāka prioritāte ir būt pirmajam kādās sportiskās sacensībās, bet lielāks uzsvars ir uz sadarbību un kopā būšanu. Lai visi var piedalīties un būtu vienlīdzīgi izaicinājumos. Cilvēki iepazīst labāk viens otru, tādējādi veidojot savstarpējo komunikāciju, un cilvēciskas attiecības. Tas atspoguļojās turpmāk ikdienas komunikācijā un tā jau ir citā līmenī, jo kolēģi jau viens otru ir iepazinuši un viņiem kopā sanāk produktīvāk sastrādāties.

"Otrais mērķis ir vest darbiniekus pa uzņēmuma vērtību ceļu, lai tās darbiniekiem ir tuvas un saprotamas un tālāk caur darbiniekiem vērtības nonāk arī ģimenēs un plašākā sabiedrībā. Trešais mērķis ir iepīt katrā pasākumā uzņēmuma vīziju un stratēģiju kuru mēs īstenojam, lai katru reizi to no jauna aktualizētu. Lai rastos pārliecība par to, ka mēs dzīvojam un strādājam balstoties uz mūsu vērtībām un tās nav tikai izkārtne uz sienām. Šādi pasākumi arī kalpo kā iekšējā komunikācija, kā piemēram, mēs savus jaunākos produktus arī integrējam mūsu pasākumos, lai darbinieki gūtu pieredzi un iespaidus par to, ko mēs piedāvājam mūsu klientiem," uzsver "Tele2" personāldaļas vadītāja Aija Bite-Ozere.

Arī pasākuma aģentūras "EventAgency.lv" vadītājs Ilmārs Šukjurovs uzskata un savā ikdienas darbībā piekopj, ka katras sporta spēles tiek izstrādātas īpaši konkrētajam uzņēmumam – atbilstošs saturs un komunikācija, kas ir svarīgas uzņēmumam darba devēja tēla veidošanā, personāla plānošanā un publiskā tēla veidošanā.

Par lielāko gandarījumu organizējot uzņēmuma saliedēšanās pasākumus "Tele2" personāldaļas vadītāja Aija Bite-Ozere uzskata, ka tieši jaunie darbinieki pēc piedalīšanās tajos saka: "Es jau otrajā darba nedēļā aizbraucu uz sporta spēlēm, tik forši kolēģi, visi draudzīgi, atvērti un pieņem uzreiz." Darbinieki gūst sajūtu, ka visi ir savējie un strādā viena mērķa vārdā, kopā mēs varam izdarīt jeb ko - ar šādu komandu var kalnus gāzt.

"Rīkojot saliedēšanās spēles cilvēki iepazīst viens otru, iegūst pozitīvu enerģiju, un mums kā darba devējam ir ļoti liels prieks dzirdēt labas atsauksmes, ka ar prieku dodas satikt kolēģus, kā labākos draugus un ģimeni. Viņi sajūt saikni ar uzņēmumu un viens ar otru. Aizbraucot mājās var droši teikt - "Jā, šodien es daudz ko uzzināju, iemācījos, ieguvu un sapazinos ar jauniem cilvēkiem.""

Izjūtot tendenci ierastajam sporta spēļu formātam un tam mainoties uz "festivāla tipa" pasākumiem Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone stāsta: "Esam gandarīti, ka sporta spēles ir kļuvušas par gaidītu Latvijas uzņēmējdarbības vides tradīciju un ik gadu pulcē arvien lielāku dalībnieku skaitu. Tieši tādēļ šogad nolēmām atklāt sporta festivālu "Bizfests", kur pozitīvā gaisotnē izmantot iespēju saliedēt un motivēt kolektīvu. Darba vidē mēs visi pavadām ļoti nozīmīgu daļu savas dzīves, tādēļ svarīgi veidot labas attiecības, kas stiprina komandas garu. Aktualitātes darba tirgū liecina par to, ka darbinieki arvien vairāk novērtē mikroklimata apstākļus darba vietā."

Radošā pasākumu aģentūra "EventAgency.lv" rīko saliedējošās sporta spēles jau astoņus gadus!

