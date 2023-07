Iesaka profesionāls sportists: 3 iemesli sportošanai ārā

Latvijas siltās vasaras ir kā radītas aktīvai laika pavadīšanai ārpus mājas, jo ikviens var atrast sev tīkamāko izkustēšanās veidu, sākot no garām pastaigām pa meža takām līdz riteņbraukšanai vai vienkāršiem vingrinājumiem pilsētas vingrošanas laukumā. Ieteikumos, kā izbaudīt sportošanu brīvā dabā, izmantojot viedpulksteņa funkcijas savu sportisko mērķu sasniegšanai un veselības mērījumu pārraudzībai, dalās profesionāls sportists un ielu vingrošanas kustības pārstāvis Pauls Jemeļjanovs.

1. Iesācējiem draudzīga nodarbe

Vēl aizvien daļa cilvēku baidās uzsākt sportot, jo jūtas neērti, nezinot, kā darbojas no skata sarežģītie sporta zāļu trenažieri, un nevēlas prasīt padomu, lai neizskatītos pēc iesācēja. Taču sportošana dabā ir viens no iesācējiem draudzīgākajiem izkustēšanās veidiem, turklāt vasara ir laiks, kad uz ielām un takām var sastapt arī citus aktīvā dzīvesveida entuziastus. "Ikdienišķa pastaiga pēc garas, sēdošas darba dienas pie datora ir labs veids, kā sākt ceļu pie veselīga ķermeņa un prāta. Nākamais solis ir skriešana vai piemājas vingrošanas laukums, kurā var izpildīt savam sagatavotības līmenim atbilstošus vingrinājumus visai ķermeņa muskulatūrai, iedvesmojoties no sociālo mediju piedāvātā plašā treniņu video klāsta," iesaka P. Jemeļjanovs, kas ir apkopojis vienkāršākos vingrinājumus iesācējiem šeit.

Papildus jau gataviem vingrinājumiem lieti noderēs arī tehnoloģiju atbalsts, piemēram, Huawei Watch 4 Pro viedpulkstenis, kas palīdzēs sekot līdzi veselīgam sirdsritmam visas dienas garumā un brīdinās par pārslodzi, kas nav retums, sākot iepazīt sporta sniegtās iespējas. Ja kāds no mērījumiem ir ārpus normas, Pauls iesaka ievērot pareizu atpūtas laiku starp vingrinājumiem, padzerties ūdeni, apsēsties un sagaidīt mirkli, kad pašsajūta uzlabojas un viedpulkstenis apliecina, ka sirds ritms atgriezies normas robežās.

2. Iespēja izrauties no ikdienas rutīnas

Šodienas dzīvesveids paredz daudz laika pavadīt, sēžot iekštelpās, kas bieži vien pat nogurdina vairāk nekā fizisks darbs. Tāpēc ir vērtīgi laiku pa laikam ierastās četras sienas nomainīt pret dabas skatiem un, kaut gan tas nav viegls uzdevums pēc garas darba dienas, izkustināt ķermeni, lai rūpētos par savu veselību ilgtermiņā. "Veselīga dzīvesveida atslēga slēpjas kustībā – jo vairāk brīvā laika pavadīsiet staigājot, skrienot vai veicot jebkādas citas sportiskas aktivitātes, jo vairāk laba sniegsit gan savai fiziskajai, gan garīgajai veselībai," stāsta sportists. Arī šajā jomā Huawei Watch 4 Pro viedpulkstenis nāk talkā, jo tajā var uzstādīt atgādinājumu izkustēties un sasniegt nosprausto soļu mērķi.

Savukārt, lai pārliecinātos par dažādu veselības rādītāju stāvokli, jaunais Huawei viedpulkstenis piedāvā unikālu vienas minūtes septiņu soļu veselības pārskatu, kas 60 sekunžu laikā ierīces valkātājam veic elektrokardiogrammu (EKG), fiksē sirdsdarbības ātrumu un skābekļa līmeni asinīs (SpO2), mēra stresa līmeni, ādas temperatūru, artēriju stīvumu un arī veic ļoti būtisku elpošanas pārbaudi, kas palīdz noteikt plaušu tilpumu. Tādā veidā ierīces valkātājs var salīdzināt, kā viņa ķermenis jūtas pastaigas laikā pie dabas un, atrodoties biroja telpās pie galda, kā arī ilgtermiņā sekot līdzi, vai fiziskās aktivitātes uzlabo kādu no konkrētajiem veselības rādītājiem.

3. Ātrākās zāles dzīvespriekam

Sportiskas aktivitātes, ja tiek darītas ar mēru un saudzējot sevi, nenoliedzami uzlabo pašsajūtu. Turklāt apvienojumā ar svaigu gaisu sports vairs nešķiet kā "zobu sāpes" vai pienākums, bet gan nepieciešama ikdienas sastāvdaļa. "Kopš sāku sportot, šķiet, ka visi manas dzīves aspekti ir uzlabojušies. Tagad pēc katra treniņa ir sajūta, ka esmu pienācīgi parūpējies par sevi, un varu teikt, ka sports mani padarījis par labāku cilvēku. Uzsākot savu ceļu aktīvā dzīvesveidā, iesaku vai nu vērsties pie profesionāļiem un šīs jomas pratējiem, vai arī ieguldīt laiku, izglītojoties par sev tuvāko aktivitāti. Tādā veidā rezultāti būtu redzami ilgtermiņā, kā arī būs vieglāk izvairīties no nepatīkamām traumām. Mēs visi sākam ar mazumiņu, bet, turpinot iesākto, ar laiku būsiet gandarīti par sasniegtajiem rezultātiem," iedrošina Jemeļjanovs.

Lai vieglāk sekotu līdzi saviem aktīvā dzīvesveida mērķiem, kā arī rūpētos par savu labsajūtu treniņos un ārpus tiem, arī Pauls Jemeļjanovs savā profesionālajā karjerā izmanto viepulksteņa atbalstu, piemēram, lai pilnvērtīgi sagatavotos sacensībām, kā arī nepalaistu garām ķermeņa signālus, kad pienācis laiks atpūtai.

"Gatavošanās sacensībām ir balstīta uz izturības trenēšanu, lai ķermenis spētu izturēt sacensību slodzi. Tāpēc gan ikdienas treniņos, gan sacensību laikā mans palīgs ir Huawei Watch 4 Pro viedpulkstenis, kas veic ne tikai jau minētās sirdsdarbības, bet arī miega kvalitātes mērījumus, lai es spētu atjaunoties pēc intensīvas slodzes. Turklāt ierīces ilgais darbības laiks līdz pat 21 dienai ļauj man brīvi koncentrēties uz treniņa norisi, jo zinu, ka mani veselības mērījumi būs vienmēr analizēti un pieejami apskatei turpat ierīces ekrānā. Jebkuram iesācējam vai neregulāram sportistam, piekopojot aktīvu dzīvesveidu ikdienā, iesaku sekot līdzi saviem sirds veselības un elpošanas mērījumiem, lai nepārpūlētu sevi un treniņa ritms atbilstu katra cilvēka individuālajām fiziskajām spējām," rekomendē sportists.