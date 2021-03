Ietaupīta nauda un laiks. Kādēļ uzlabot video sapulču kvalitāti

Darbs no mājām, kā arī saziņa ar kolēģiem sarakstes vai video zvanu formātā pandēmijas dēļ kļuvusi par ikdienu. Kā norāda "Logitech" videokonferenču risinājumu biznesa attīstības menedžeris Baltijas valstīs Kaspars Pētersons, daudzi uzņēmumi iepriekš nebija nopietni apsvēruši video komunikācijas platformu lietošanas iespēju, tādēļ attālinātais darbs bija liels izaicinājums. Viņš pats jau septiņus gadus veiksmīgi strādā no mājām un katru dienu satiek kolēģus un klientus video formātā: "Covid-19 laiks atstās pēdas darba organizēšanā, un nākotnē video formāta tikšanās cilvēki noteikti izmantos tikpat aktīvi. Šādām pārmaiņām ir arī priekšrocības – videokonferenču risinājumi var atvieglot saziņu un veicināt uzņēmuma attīstību."

Vērtīgas priekšrocības

Lai veiktu videozvanu, nepieciešama ne tikai saziņas platforma, bet arī kvalitatīvs aprīkojums, un "Logitech" piedāvā "web" kameras gan darbam ar datoru mājās, gan biznesa klases aprīkojumu sapulču telpām un lielām konferenču zālēm. Turklāt visi "Logitech" produkti ir savienojami ar populārākajām platformām, piemēram, "MS Teams", "Zoom", "Google Meet" un citām.

"Neverbālā komunikācija veido divas trešdaļas savstarpējās sarunas. Lai to veiksmīgi nodotu ar video starpniecību, nepieciešams augstas kvalitātes attēls un skaņa, tātad jāsāk ar pareizu aprīkojumu. Jā, portatīvajos datoros ir iebūvēta gan kamera, gan mikrofons, bet ar to ir par maz, lai sarunu pietuvinātu reālajai dzīvei, "web" kameras audio un video kvalitāte ir krietni augstāka," skaidro Kaspars. Pateicoties tehnoloģiju attīstībai "Logitech" kameru izšķirtspēja nodrošina, ka sarunbiedrus var redzēt tikpat skaidri kā klātienē, turklāt pilnīgi visās "web" kamerās iebūvēts jaudīgs mikrofons.

Viens no lielākajiem ieguvumiem, pārejot uz komunikāciju tiešsaistē, ir samazinātas ceļošanas izmaksas un ietaupīts laiks: "Ar pāris klikšķu palīdzību var sazināties ar cilvēkiem, kas atrodas otrā pasaules malā. Turklāt, strādājot no mājām, videokonferences uzlabo savstarpējo sadarbību un palielina produktivitāti, visu izrunāt aci pret aci ir efektīvāk nekā čatā vai e-pasta sarakstē," stāsta Kaspars. "Tā kā strādāju no mājām, visērtāk ar kolēģiem un klientiem komunicēt video formātā, liels pluss ir tas, ka zvanus varu ierakstīt un arhivēt. Ja nu kaut kas aizmirstas, varu noskatīties ierakstu, kā arī pārsūtīt to citiem."

Organizējot darbu attālināti, uzņēmumi var paplašināt savu biznesu un startēt starptautiskos tirgos, video saziņa ļauj arī rekrutēt cilvēkus, kas dzīvo citā pilsētā vai valstī. Liela daļa uzņēmumu jau ir izmēģinājusi, kā ir strādāt no mājām, un Kaspars uzskata, ka šādu praksi daļēji vai pilnībā piekops arī pēc pandēmijas – 2020. gadā videokonferenču risinājumu lietošana pieaugusi par 275%, salīdzinot ar 2019. gadu, ar pētījuma datiem iepazīstina Kaspars: "Arī klienti norāda, ka tas ir veiksmīgs risinājums, domāju, ka daudzi turpmāk ļaus vismaz pāris dienas nedēļā strādāt no mājām, tāpēc video sapulces būs neatņemama ikdienas sastāvdaļa arī tad, kad dzīve atgriezīsies normālā ritmā. Šobrīd 71% no ofisa darbiniekiem vismaz reizi dienā izmanto videokonferences saziņai, tādēļ vērts investēt arī biroja sapulču telpu labiekārtošanā, lai nodrošinātu komunikāciju starp tiem, kas atrodas birojā, un tiem, kas strādā no mājām."

Mūsdienīgas biroja sapulču telpas

Ja sazvanīšanās notiek starp diviem trim cilvēkiem, pietiks ar "web" kameru, kas pieslēgta pie personīgā datora, šāds risinājums ir ērts, strādājot no mājām. Tā kā "Logitech" mērķis ir padarīt datora lietošanu ērtāku, "web" kameras uzstādīšana nesagādās grūtības, mājās datora USB portā vienkārši jāiesprauž kameras vads.

Tomēr, ja sarunā piedalās vairāki cilvēki, kas atrodas birojā, ērtāk visiem sapulcēties kādā telpā. Vienkāršākais variants, kā šo sapulču zāli aprīkot, ir uzstādīt televizora ekrānu un kameru, ko pirms videozvana savieno ar datoru. "Tā kā "Logitech" koncentrējas uz to, ka visi piedāvātie risinājumi darbojas pēc vienāda principa, lietotājam nebūs jālauza galva par to, kā rīkoties lielākā sapulču zālē. Lai sāktu videozvanu sanāksmju zālē, jāveic tās pašas darbības, kas mājās no klēpjdatora, – jānosūta uzaicinājums pārējiem viesiem un jāatver saite, tas arī viss!" skaidro Kaspars.

Iekārtojot sapulču telpas birojā, jāzina, ka "Logitech" izmanto RightSight "auto framing" jeb "gudrās kadrēšanas" tehnoloģiju – videozvana laikā visi telpā esošie cilvēki atrodas kadrā. Kaspars paskaidro: "Agrāk, lai redzētu cilvēku otrā sapulču zāles galā, kamera bija "jāpiezūmo", un tad nevarēja redzēt pārējo reakciju. Lielākā daļa "Logitech" risinājumu piedāvā "Ultra HD" jeb 4K izšķirtspēju, kas garantē, ka lieliski varam redzēt katra cilvēka sejas izteiksmi, pat ja telpā atrodas vairāki runātāji. Tas palielina klātbūtnes efektu."

Turklāt kameras veic gaismas korekciju: "Bieži vien lielākā problēma ir tā, ka aiz muguras ir logs un runātājs izskatās tumšs, "web" kameras spēj izlīdzināt gaismu, un cilvēku varēs saskatīt," norāda Kaspars. Toties mikrofoni spēj koncentrēties tieši uz runātāju, ierakstā apslāpējot fona trokšņus. Piemēram, ja kāds sapulču zālē klikšķina pildspalvu vai klabina datora taustiņus, otrā pusē klausītājs to nedzirdēs, jo mikrofons atstās tikai runātāja balsi. Ja kāds runātājs ir par skaļu, arī to "web" kamera spēj labot un pieklusināt viņa balsi.

"Logitech" piedāvā biznesa klases "web" kameras privātiem lietotājiem, videokonferenču iekārtas uzņēmumiem, kā arī augstas klases konferenču zāļu aprīkojumu. Pēdējo piecu gadu laikā "Logitech" sevi pierādījis kā visstraujāk augošo uzņēmumu videokonferenču aprīkojuma tirgū un veiksmīgi startējis biznesa klases tirgū.

Lai uzzinātu vairāk par "Logitech" piedāvātajiem videokonferenču risinājumiem, sazinieties ar ASBIS Baltics – oficiālo "Logitech" pārstāvi Baltijas valstīs.