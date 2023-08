Ietekme uz vidi sākas tavā ledusskapī

Lai gan reti kurš bēdājas par sauli un siltu vasaru, ziņās izskan informācija, ka aprīlis, maijs un jūnijs Latvijā bijis sausākais periods visā novērojumu vēsturē, un tā ir skumja ziņa mums visiem. Sausuma ietekmē Latvijas lauksaimnieki cieš zaudējumus, izdegot labībai, pļavām un ražai, tādēļ aktualizējas jautājums par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Zemkopības ministrija pauž bažas, ka graudaugu raža varētu būt par 30% līdz 50% mazāka par prognozēto, un tas ir ļoti nopietns signāls, ka tikai runāšana šajos apstākļos vairs nelīdzēs – rūpīgi jārealizē pārdomāta saimniekošana.

Bet ko iesākt parastam pilsētniekam, kam ar lauksaimniecību un ietekmi uz vidi ir visai maz kopīga? Patiesībā ikviena zemes iedzīvotāja darbības atstāj lielāku vai mazāku nospiedumu. Arī tad, ja šķiet, ka esi gana pārdomājis savas darbības, vienmēr atrodas vēl kāds veids, kā vari videi palīdzēt vairāk.

Par izmestās pārtikas ietekmi uz vidi aizvadītajos gados arī dzirdēts gana bieži. Neizmantota un atkritumos izsviesta pārtika ir ne vien ekonomisks zaudējums – tas ietekmē arī vidi un klimatu. Tā kā pašreiz augļu un dārzeņu raža ir plaši pieejama un rokas stiepiena attālumā esošie dārza labumi sniedz gan tik iepriecinošo garšu virpuli, gan vitamīnu devu, ir labi saprotama vēlme paildzināt šo vērtīgo velšu saglabāšanos. Lai veselīgie labumi uzglabātos pēc iespējas ilgāk, būtiski izvēlēties kvalitatīvu un jaunām, ikdienā noderīgām tehnoloģijām pilnveidotu ledusskapji.

Vai zini, ka ir radīts ledusskapis, kas spēj nodrošināt to, ka tavi mīļākie produkti uzglabājas par 30% ilgāk? Tajā sulīgās zemenes un ķirši, kraukšķīgie jaunie burkāni un tikko plūktās salātlapas, kā arī iecienītie zaļumi ne vien saglabā A un C vitamīnu ilgāk, bet pat palielina tā daudzumu! Tas nav tikai mārketinga triks – tā ir reāla, jauna tehnoloģija, ko piedāvā Beko ledusskapju ražotāji.

HarvestFresh tehnoloģiju pārbaudījusi britu kompānija Intertek, kas specializējas produktu testēšanā. Pētījumā analizēja burkānus, spinātus, zemenes, tomātus, kāpostus, puķkāpostus, zaļos piparus, selerijas, koriandru un pētersīļus. Vienu daļu dabas velšu pētnieki uzglabāja parastajā ledusskapja nodalījumā, bet otru – jaunās tehnoloģijas HarvestFresh plauktā, kas apgaismojot atdarina diennakts ritmu. Rīta stundās dārzeņu un augļu nodalījumā ir zilā gaisma, kas imitē rītausmu un mudina uzsākt fotosintēzi, pa dienu spīd zaļā gaisma, kas atdarina visspožāko saules gaismu, vakarā produktus apspīd sarkanā gaisma, kas redzama arī saulrieta laikā, bet diennakts cikla noslēgumā gaisma nodziest pavisam – gluži kā nakts laikā. Pētnieki atklāja, ka pēc dārzeņu un augļu atrašanās parastajā nodalījumā piecas līdz septiņas dienas, minētajos produktos ievērojami samazinājās A un C vitamīna daudzums. Savukārt tie produkti, kas bija novietoti īpašajā nodalījumā, kurā apgaismojums mainījās saskaņā ar dabas ritmu, ne tikai vizuāli izskatījās svaigāki, bet arī uzrādīja augstāku vitamīnu daudzumu nekā iepriekš!

Beko ledusskapjos izceļamas arī citas tehnoloģijas, kas padara produktu uzglabāšanu ne vien labāku, bet arī ilgtspējīgu. Piemēram, ar ProSmartTM Inverter Compressor tehnoloģijas palīdzību var parūpēties par vidi un ietaupīt enerģiju. Izvēloties pareizās ierīces, kaut ar nelieliem soļiem tu vari palīdzēt videi. Kā? Patērējot mazāk enerģijas un samazinot oglekļa pēdas nospiedumu – Beko ledusskapji ir līdz pat 70% energoefektīvi. Vēl Beko ledusskapjos ir augsto tehnoloģiju motori, energoefektīvas detaļas un īpaši BLDC ventilatori ar lēnu rotācijas ātrumu, kas tos padara četras reizes klusākus. Enerģiju taupošās tehnoloģijas nodrošina augstu veiktspēju un uzticamību, tāpēc ieguvumu izjutīsi gan elektrības rēķinos, gan patīkami klusā virtuvē.

Turpinot tēmu par katra cilvēka ietekmi uz vidi, Beko ražotāji uzsver, ka tāda tehnoloģija kā AeroFlow ir viena no būtiskākajiem instrumentiem, kā cīnīties pret pārtikas izšķērdēšanu, nodrošinot tās ilgstošu svaigumu. Jau atkal, iedvesmojoties no dabas, Beko radīja jaunu veidu, kā saglabāt pārtiku svaigu ilgāk nekā ierasts. Novatoriskā AeroFlow tehnoloģija

nodrošina maigu aukstā gaisa sadali – tā saglabājot pārtikas svaigumu un sulīgumu ilgāk. Vienmērīgi sadalot temperatūru un samazinot temperatūras svārstības visu līmeņu dzesēšanas nodalījumos, samazinās arī svaigas pārtikas dehidratācija. Tas ir iemesls, kādēļ pārtika uzglabājas labāk un tā nav jāizsviež nepievilcīga izskata vai mitruma zuduma dēļ.

Par ilgtspēju rūpīgi tiek domāts arī Beko iekārtu ražošanas procesā. No pārstrādātām olu čaumalām un ilgtspējīgas bioplastmasas tiek ražotas dažādas ledusskapju sastāvdaļas. Piemēram, no olu čaumalu (20%) un bioloģiskās plastmasas (80%) savienojuma top olu uzglabāšanas trauki, savukārt no bioloģiski ražotas plastmasas, kas ilgtspējīgi iegūta, piemēram, no cukurniedrēm un kukurūzas cietes, tiek veidotas ledusskapju durvju blīves un ventilatoru pārsegi. Beko BioCycle ledusskapjos apvienoti gan dabas resursi, gan jaunās tehnoloģijas, tādējādi radot ilgtspējīgas ierīces un samazinātu siltumnīcas efekta gāzu emisiju.

Izrādās, ka šāda veida tehnoloģijas nav nekāds maģisks brīnums, bet gan visiem pieejama iespēja, kā sevi un savu ģimeni nodrošināt ar iespējami daudz vitamīniem, kas stiprina veselību. Izvēloties Beko ledusskapi, vari būt drošs, ka būsi izvēlējies mūsdienīgu un ilgtspējīgu viedo ledusskapi.