Igaunijas apslēptās pērles ceļotāji visātrāk var atrast, ierodoties tieši no Latvijas

Igaunijas galējā dienvidu daļa - Valgamā, ir kā neatklāts dārgakmens ceļojuma galamērķim. Ja braucat no Rīgas, tad tur nokļūsiet ātrāk nekā braucot no Tallinas. Aktīvie ziemas sporta veidu cienītaji, kultūras gardēži un ūdens prieku baudītāji, katrs atradīs tur dažus no valsts labākajiem piedāvājumiem.

Daba šeit aizrauj jau no pirmā mirkļa, kupolveida ainava mijas ar mežiem un skaistām ūdenstilpnēm un sagādā aizraujošu pieredzi ikvienam. Izvēle ir jūsu ziņā, vai vēlaties izpētīt dabu pastaigājoties, ar velosipēdu, slēpēm vai pat ar sniega kurpēm - Valgamā tam ir bezgalīgas iespējas, jo novadā ir daudz pārgājienu taku un dabas ceļvežu, kas jūs izvadās pa gleznainākajām vietām.

Ziemas sporta veidu meka

Labākās iespējas nodoties ziemas sporta veidiem noteikti ir Valgamā. Otepē, Pühajärve un Kääriku apkārtni var saukt par Igaunijas ziemas sporta veidu meku.Visur jau ir sagatavotas apgaismotas distanču slēpošanas trases. Tāpat jau ir sākusies sagatavošanās kalnu slēpošanas trasēs, lai jūs varētu baudīt aktīvu atpūtu gan Kuutsemäi, gan Väikesel-Munamäi, kuras atrodas blakus Otepē. Ja mērķis nav sportiskā sagatavotība, varat vienkārši izbaudīt atpūtu kopā ar ģimeni vai draugiem Otepää Winterplace piepūšamo kameru trasē.

Pārgājienu un slēpošanas takas aizvedīs jūs daudz tālāk par Tehvandi stadionu. Mes iesakām apmeklēt Tõrvas pārgājienu takas, kas atzītas par labāko sporta objektu Igaunijā un ir ārkārtīgi daudzpusīgas. Apgaismotas slēpošanas trases izveidotas gan stadionā, gan dabiskajā apkaimē. Savukārt centrā jūs atradīsiet smilšu skulptūras, kuras pārcieš arī ziemas aukstumu.

Pedel upes dabas taka atrodas tieši Valgas pilsētā. Noteikti ir vērts veltīt laiku un to izstaigāt pilnībā, jo taka ved cauri bērnu rotaļu un vingrošanas laukumiem. Pedelijärne ir labākā vieta pastaigām un slēpošanai.

Pēc aktīvi pavadītas dienas slēpojot vai pārgājienu takā Jūs ērti varat doties uz Sangastes muižu ar visu ģimeni vai draugu kompāniju. Autors: Vanaisa

Pēc slēpošanas iepazīstieties ar vēsturi

Ziemas brīvdienas nevajadzētu veltīt tikai sportiskai atpūtai. Pēc aktīvi pavadītas dienas slēpojot vai pārgājienu takā Jūs ērti varat doties uz Sangastes muižu ar visu ģimeni vai draugu kompāniju. Sangastes muižā varēsiet doties īstā ceļojumā laikā, kas aizved apmeklētājus vairāk simtu gadu senā pagātnē, lai iepazīstinātu ar pils vēsturi un Frīdriha Georga Magnusa Berga dzīvi un viņa brīnišķīgajiem izgudrojumiem tehnoloģiju pasaulē. Savukārt ar pirmo automašīnu Livonijā virtuāli var izvizināties pa lielpilsētas ielām.

Otepes tūrisma informācijas centrā var iepazīties ar Igaunijas valstiskuma simboliem, jo ​​tieši šajā baznīcā 1884. gadā tika svētīta trīskrāsa, sākotnēji kā Igaunijas Studentu biedrības karogs. Centrā atrodas Igaunijas zili-melnbaltajam valsts karogam veltīta telpa, kurā var apskatīt pirmā karoga kopiju tā oriģinālajā izmērā un uzzināt vairāk par karoga vēsturi.

Valgamā atrodas arī Igaunijas vienīgais mauzolejs. Pasaules armijā nav neviena cita tik slavena cilvēka, kas ir asociēts ar vēsturisko Livoniju, kā feldmaršals princis Barklajs de Tolli (1761-1818). Mihaela Andreasa Barklaja de Tolli militārās karjeras virsotne bija karaspēka vadīšana Parīzes ieņemšanā 1814. gada martā.

Kapela ir viena no Igaunijas klasiskās arhitektūras paraugiem. Ēkā ir pazemes kapenes, kurās uz ķieģeļu grīdas novietoti prinča un viņa sievas sarkofāgi ar metāla vainagiem. Virs kapavietas atrodas kapliča, kas veidota kā altāra telpa, kuras vidū ir kāpnes, kas ved uz kapenēm.

Lomu Igaunijas vēstures iepazīšanā pilda arī Valgas Militārais muzejs - tematiskais parks, kurā var izpētīt aizraujošus eksponātus un aktīvi pavadīt laiku ar dažādām militārām aktivitātēm, piemēram, lomu spēlēm ar lāzerieročiem, pārbaudīt savas prasmes uz kāpšanas sienas vai šķēršļu joslā, veikt virtuālu pieredzes lidojumu ar helikopteru virs Valgamas vai izpētīt mežabrāļu bunkuru.

Valgas muzeja pastāvīgā ekspozīcija ir veltīta Valgas apriņķa un pilsētas dabas un kultūras vēsturei no seniem laikiem līdz mūsdienām. Taču muzeja galerijā pastāvīgi norisinās aizraujošas izstādes, kā arī darbnīcas, kurās varat iegūt jaunas zināšanas mākslā un pilnveidot prasmes.

Šovasar Holdres muižā tika atklāts Igaunijā unikāls Klavieru muzejs. Tā mērķis ir bijis savākt pēc iespējas pilnīgāku igauņu klavieru kolekciju. Jūs varat apmeklēt pastāvīgo ekspozīciju un apskatīt, kā arī sadzirdēt, slaveniem cilvēkiem piederošas klavieres, caur kurām tiek pārstāvēta arī citu valstu klavieru ražošanas meistarība. Vēstures pilni mirkļi un brīnišķīga klaviermūzika uzmundrina dvēseli un garu.

Vēsturiskā pils kompleksā celtais Wagenküll Spa piedāvā baudīt āra ūdens priekus neatkarīgi no gadalaika, kā arī Jūs varat izbaudīt unikālu iespēju peldēties zem vēsturiskās ēkas arkām.

Uz spa ar ģimeni - uz pirts rituāliem un modernāko ūdens centru

Ja jau esat devušies atvaļinājumā, noteikti ir vērts apmeklēt kādu no ūdens centriem reģionā, jo ūdens un pirts procedūras noteikti ir labākais veids, kā atpūsties pēc emocijām piepildīta ceļojuma. Dienvidigaunijā pirts tradīcijas tiek turētas godā gadsimtiem ilgi, un laipni vietējie tās piedāvā ceļotājiem, kas ierodas no tuvākām un tālākām vietām.

Dienvidigaunijas lielākais ūdens un pirts centrs atrodas Pihajervi, kur var noslēpot tieši līdz centra kāpnēm. Nesen arī Tõrvā tika atvērts ūdens un pirts centrs. Vēsturiskā pils kompleksā celtais Wagenküll Spa piedāvā baudīt āra ūdens priekus neatkarīgi no gadalaika, kā arī Jūs varat izbaudīt unikālu iespēju peldēties zem vēsturiskās ēkas arkām.

Ar savu skaisto, tīro dabu un aizraujošajiem pieredzes centriem, Valgamā Jums piedāvā emocijas, kas kavēsies ilgāk par gaidāmajām brīvdienām. Braukšanai ietaupīto laiku ir vērts ieguldīt kopābūšanā ar ģimeni un draugiem. Varbūt tieši šāds atvaļinājums ir tas, kas palīdz iesākt jauno gadu ar pavisam citu pozitīvu enerģiju?

