Igaunijas piedzīvojumu meka Austrumviru apriņķis – neatklāta pērle

Patīkamas brīvdienas, interesanta un daudzveidīga daba, pārgājienu takas, kultūras mantojums, vietējie ēdieni un aizraujošas tūrisma atrakcijas ir tikai daži no iemesliem, kāpēc Igaunija ir viens no iecienītākajiem latviešu vasaras nedēļas nogales galamērķiem. Tartu, Pērnava un Tallina jau ir labi iepazītas vietas, bet Austrumviru apriņķis daudziem joprojām ir neatklāta Igaunijas pērle – mistiskais Austrumviru apriņķis ir vieta, kur var atrast piedzīvojumus jebkurai gaumei. Austrumviru ir piedzīvojumu zeme ar dēkām zem zemes, uz ūdens, kalna virsotnē, uz robežas un ārpus tās. Pēdējos gados šī apvidus popularitāte ir ievērojami augusi, un tas nav nekāds brīnums – to ir vērts apmeklēt!

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Piedzīvojumiem bagātā brūnā zelta zeme. Brūnais zelts jeb degslāneklis ir iezis, kas galvenokārt sastāv no organiskām vielām, piemēram, atmirušo augu atliekām, kas ir bijušas pakļautas ilgam pārakmeņošanās procesam. Igaunijā degslāneklis ir bijis svarīgs enerģijas avots, nodrošinot elektroenerģiju un siltumu, kā arī no tā var iegūt degslānekļa eļļu un citus ar degslānekli saistītus produktus.

Piedzīvojumu trijstūris – Kohtla-Nemma (Kohtla-Nõmme), Aidu un Kivieli (Kiviõli) – piedāvā adrenalīna pilnu pieredzi. Šī vieta būtu pazudusi no tūrisma kartes, ja ne smagā rūpniecība, kas šajā apkārtnē radīja puskoksa kalnus, raktuves un vairākus karjerus, kuri tagad ir slēgti un tiek izmantoti jauniem mērķiem – bijušie rūpnieciskie objekti ir pārtapuši par tūrisma atrakcijām.



Lai gūtu labāku priekšstatu par reģiona rūpniecības ziedu laikiem, ir vērts doties uz Kohtla-Jerves (Kohtla-Järve) Degslānekļa muzeju, kur var iepazīties ar raktuvju skaistumu un postu cauri laikiem. Tālāk ir vērts doties tieši pazemē uz Igaunijas Raktuvju muzeju Kohtla-Nemmē. Muzeja magnēti ir gidi, bijušie raktuvju darbinieki, un strādājoša darba tehnika, kuras labākie paraugi tiek demonstrēti ekskursiju laikā.

Igaunijas Raktuvju muzejs. Foto: Igaunijas Raktuvju muzejs.

Tikai 2 km no Raktuvju muzeja atrodas tā sauktie Igaunijas fjordi jeb Aidu ūdens pasaule. Aidu ainava ir unikāla piedzīvojumiem gan uz sauszemes, gan ūdens. Slēgtajā degakmens karjerā ir laivošanai piemēroti kanāli 30 km garumā. Adrenalīna piedzīvojumu čempioni šeit ir labākie gidi ceļojumiem kājām, ar džipu vai pa ūdeni.



Adrenalīna piesātināti piedzīvojumi Aidu karjerā kopā ar Adrenalīna piedzīvojumu meistariem. Foto: "Adrenaator Group".

Akmens metiena attālumā no Aidu ir Kivieli piedzīvojumu centrs, kas atrodas Kivieli pilsētas ziemeļu pusē uz vecā pelnu kalna. Tā vienā pusē ir Igaunijā garākās slēpošanas trases un aizraujošākais snovborda parks. Vasarā tas pārtop par atrakciju parku visai ģimenei ar kalnu riteņbraucēju trasēm, disku golfa laukumu, troses nobraucienu, satiksmes pilsētiņu un daudz ko citu.

Igaunijas augstākais stāvkrasts un tā pērles

Dodoties uz ziemeļiem no brūnā zelta zemes, jūs nonāksiet pie Glints, kas ietver vairākas rekordaugstas vietas – Ontikas stāvkrastu, kurā atrodas Baltijas Glints un Igaunijas augstākais ūdenskritums Valaste. Šeit pieejama mierīga atpūta un patīkamas pastaigas dabas ielokā.

Uz brīdi atkāpjoties no jūras krasta, jūs varat aizbraukt uz Jehvi (Jõhvi) – pilsētā cita starpā atradīsiet arī kultūras piesātināto Jehvi koncertzāli. Koncertzālē dažādos laikos var baudīt teātra izrādes, mūziku, deju mākslu un daudz ko citu.

"VR Toila 1938". Foto: "Blueray".

Dodoties tālāk uz austrumiem, jūs sasniegsiet gleznaino Toilu (Toila). Vēsturiskais Oru parks Toilā vienmēr ir bijis viens no visvairāk apmeklētajiem parkiem apgabalā. Vasarā virtuālās realitātes izstādē "VR Toila 1938" var apskatīt, kāda pirms Otrā pasaules kara parkā izskatījās K. Petsa (K. Päts) pils. Izstāde ir pieejama arī latviešu valodā. Ja jau esat šeit, ir vērts apmeklēt "Toila Spa" viesnīcu, kur var izbaudīt spa, uzspēlēt mini golfu un nobaudīt vasaras garšas restorānā "Mio Mare".

Vēl pirms nokļūšanas Narvā pa ceļam ir vairākas vietas, ko vērts apskatīt. Sillamē (Sillamäe) padomju laikā bija slēgta pilsēta. Atbildi uz jautājumu, kas šeit bija slēpjams, kādi bija dzīves apstākļi, kā arī aizraujošus stāstus par šo apvidu var atrast Sillamē muzejā. Pilsētā noteikti jāapmeklē Meres bulvāris (Mere puiestee) un pludmales promenāde, kur skats no laukuma uz jūru ir tik elpu aizraujoši skaists, ka to var salīdzināt ar Odesu.

Sillamē, Meres bulvāris. Foto: Antons Makarjevs (Anton Makarjev).

Tikai 10 minūšu brauciena attālumā no Sillamē atrodas Sinimē (Sinimäe) jeb Zilo kalnu skatu tornis un Sinimēgedes (Sinimägede) muzejs, kas veltīts kara vēsturei. No ārpuses necilās mājas iekšpusē atklājas liels stāsts, par kuru vēsta arī populārā filma "1944".

Pierobežas pilsēta Narva un piejūras kūrorts Narva-Jēsū (Narva-Jõesuu)

Spa atpūtnieku iecienītākā pieturvieta ir Narva-Jēsū, kur atrodas Igaunijā garākā pludmale – aptuveni 10 km! Ja vasaras tveice ir nogurdinājusi, no saules var patverties piejūras priežu mežā, kur kāpās ir ierīkotas stilīgas atpūtas un ugunskura vietas. Turklāt šeit atrodas arī divas Igaunijas spa pērles – "Medical SPA Hotell" un "Meresuu SPA Hotell" –, kas ir slavenas ar plašu skaistumkopšanas un veselības pakalpojumu klāstu.

Narva-Jēsū un Narvu savieno Narvas upe, un jau vairākus gadus no vienas pilsētas uz otru iespējams braukt ar ūdens tramvaju "Caroline", atspirdzinoties bufetē un klausoties audiogida stāstījumā par reģiona apskates objektiem un vēsturi.





Dodieties iepazīt Narvu un tās apskates vietas. Foto: Valmars Volaids (Valmar Voolaid).

Narva, Igaunijas vistālāk uz austrumiem esošā pilsēta un Eiropas sākumpunkts, gadu gaitā ir strauji atjaunota. Šajā sezonā tiks atklāts arī pilnībā atjaunotais Narvas rātsnams, kur no jūlija varēsiet izbaudīt virtuālo realitāti "Vecās Narvas jaunā dzīve". Reģions piedāvā plašu muzeju izvēli. 17. gadsimtā Ziemeļvalstīs lielākais nocietinājumu komplekss, kurā atrodas Narvas muzejs un Viktorijas bastioni, ir kļuvis par lielāko pierobežas pilsētas tūrisma objektu.

Garšu baudījums Narvā, restorānā "Rondeel". Foto: Tīna Menne (Tiina Männe).

Ja, atrodoties Narvā, ķermenim nepieciešams atspirdzinājums, ir vairākas iespējas: oriģinālā kafejnīca "Valge Kõrvits", restorāns "M. Chagall" un restorāns "Rondeel", kas atrodas pilskalnā. Tās visas ir lieliskas vietas. Ja meklējat vietu nakšņošanai, pilsētas izsmalcinātākā naktsmītne ir "Hotell Narva".

Savukārt iepirkšanās centri "Astri" un "Fama" ir īstas iepirkšanās paradīzes.

Dabas klēpī Alutagusemā (Alutagusemaa)

Dodoties uz dienvidaustrumiem no Narvas, sasniegsiet Alutagusemā. Austrumviru apriņķis ir labi zināms ar saviem cilvēka veidotajiem dabas objektiem, taču arī pašā dabā ir sastopamas vairākas aizraujošas parādības un sugas, kas citur Igaunijā nav atrodamas. Piemēram, Alutaguses (Alutaguse) mežu kāpas vai Īsaku (Iisaku) lidojošās vāveres. Turklāt Austrumviru apriņķī atrodas arī Igaunijas jaunākais nacionālais parks —Alutaguses nacionālais parks, kurā atrodas Igaunijas lielākais ezers Kurtna.

Īsaku ir Alutagusemā centrs, kādreizējā poluvercu galvaspilsēta. Īsaku novada muzejs ļoti autentiski un saistoši vēsta par viņu vēsturi. Un tikai rokas stiepiena attālumā jūs gaida iemīļotais Peipusa (Peipsi) ezers ar savu piekrasti. Peipusa ezera ziemeļu krastā ir garākā smilšainā pludmale Igaunijā – gandrīz 33 km. Centrālā pludmale ir Kauksi peldvieta, kur starp priedēm atrodas pludmales māja ar promenādēm, autostāvvietām un rotaļu laukumiem. Alutagusemā brīvdienu centrs ir skaistais "von Rosen Spa" kūrorts Mētagusē (Mäetaguse):.

Kauksi pludmale. Foto: "VisitEstonia".

Kad piejūras kūrorti ir apmeklēti un brīvdienas muižu kūrortos beigušās, atliek pieminēt vēl vienu pērli. Lammasmē (Lammasmäe) atpūtas centrs ar savām 10 dažādajām pirtīm, tostarp unikālo kūdras saunu un ļoti savdabīgo dubulto somu dūmu pirti, ir īpašs piedzīvojums lielākajiem pirts cienītājiem (saunas mīļotāji to patiesībā atveda no Somijas!).

"Fatbike" brauciens uz Lammasmē. Foto: Lammasmē atpūtas centrs.

Vēlaties sekot līdzi tam, kas notiek Austrumviru? Abonējiet jaunumus!