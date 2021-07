Ikgadējā mārketinga un komunikācijas festivālā 'Marketing Shake 2021' sākas dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās ar runātājiem

Šī gada 5. augustā Rīgā, Kalnciema kvartālā, notiks ikgadējais mārketinga un komunikācijas festivāls "Marketing Shake 2021".

Festivāls tiek rīkots tiešsaistē, izmantojot digitālās platformas, taču būs pieejams arī ierobežots klātienes biļešu skaits (atkarībā no valstī noteiktajiem pandēmijas ierobežojumiem).

"Mārketinga profesionāļiem gads iezīmējies ar "Instagram" "Reels" un "TikTok" gaidāmo konkurenci, Instagram lietotni bērniem, jaunākiem par 13 gadiem, uzņēmumu digitālo transformāciju, gaidāmo sīkfailu nāvi, jaunajām live streaming iespējām un vēl straujāku digitālo rīku attīstību. Sociālajos tīklos valda influenceri un zīmolu advokāti. Patēriņa un izklaides tirgū dominē Z paaudzes paradumi un intereses. Saskaņā ar neseno "Global Web Index" aptauju 42% jauniešu vecumā no 16 līdz 24 gadiem meklē reklāmas, kurās ir izklaides elements. Tajā pašā laikā 40% Z paaudzes vēlas, lai reklāmas sniegtu vispilnīgāko iespējamo informāciju par produktu.

Mārketings ir stāsti, kurus stāstām, nevis lietas, kuras pārdodam, – tas ir likums, kas darbojas joprojām. Tāpēc šogad festivāla fokusā ir cilvēks. Cilvēkam no cilvēkiem – tāds ir arī šī gada festivāla moto," saka "Marketing Shake" organizatore Zanda Lazda.

Kā jau ierasts, festivālā tiks skarts plašs aktuālāko tēmu loks.

Vai jaunie krīzes laika ieradumi kļūs par ikdienu? Kā veidot saikni starp zīmolu un cilvēkiem? Kur ir personisko zīmolu spēks? Kā no datiem un novērojumiem nokļūt līdz radošām idejām un trāpīgai komunikācijai? Kādas ir jaunākās tendences digitālo mediju jomā?

Dalībnieku vidū kā parasti – mārketinga komunikācijas, PR un reklāmas speciālisti, uzņēmumi vadītāji un sociālo tīklu brīvmākslinieki. Lektori būs atzīti profesionāļi un nozares gaišākie prāti, to skaitā mārketinga guru Zigurds Zaķis, "Nord DDB Rīga" stratēģiskā direktore Anna Celmiņa, "Bechtle&Milzarajs" radošais direktors Jānis Milzarājs, "3Client Agency" radošais vizionārs Raimonds Platacis.

"Marketing Shake 2021" kopīgi mēģināsim rast atbildes uz šī laika izaicinājumiem un, protams, arī tīkloties, bet dažiem desmitiem klātienes apmeklētāju bonusā būs festivāla afterparty ar grupas "Citi Zēni" koncertu.

Reģistrēties un uzzināt vairāk par "Marketing Shake" var festivāla mājaslapā: marketingshake.lv

Sekot jaunumiem: "Facebook" @marketingshake.lv, "Instagram" #marketing_shake un "YouTube" #MarketingShake

Informāciju sagatavoja notikumu un mārketinga aģentūra "We Are Very".