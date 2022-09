Imunitāte ikdienā nav jāstimulē, bet gan jāmodulē, un par 'plikajiem vitamīniem' Dr. Līcītis

Klīniskais imunologs Dr. Lauris Līcītis savas jaunās intervijas turpinājumā stāsta par to, kādēļ imunitāte ikdienā nav jāstimulē, un kā, to modulējot, palīdzēt organismam pašam sevi sakārtot. Kādēļ pliku vitamīnu dzeršana var nedot gaidīto efektu un arī par preparātiem ar uzpūstu vērtību, kas nesniedz gaidīto efektu.

Dr. Līcītis savā imunologa praksē Epsorīnu lieto jau gadu un pozitīvi novērtējis tā iedarbību daudzu veselības problēmu gadījumos kā imūnsistēmas problēmu, saaukstēšanās, vīrusu saslimšanu, postvirālā noguruma un citos gadījumos. Mums, kā šī dabīgā preparāta ražotājiem, ļoti patīkami ir tas, ka dakteris ir izvēlējies lietot Epsorīnu arī savas veselības profilaksei un vēl labprāt dalās ar jums savos novērojumos. Jāpiebilst, ka viss intervijā stāstītais ir daktera personiskais viedoklis, kas, tāpat kā citas Epsorīna video atsauksmes, nekādā veidā nav ietekmēts no preparāta pārstāvju puses.

Klīniskais imunologs intervijā uzsver, ka Epsorīns ir imunitāti modulējošs, nevis stimulējošs preparāts. Un tas ir ļoti labi, jo ikdienā imunitāte nav jāstimulē, bet tieši jāmodulē. Modulēt imunitāti nozīmē palīdzēt noteiktā laikā noskaņoties uz konkrēto rekcijas tipu, vai nu to stimulējot vai regulējot.

Lielu kļūdu pieļauj tie, kas saka: "Es izslimoju, tagad es jūtos slikti, tagad es stimulēšu imunitāti."

Šādos gadījumos imunitāte ir tieši jāmodulē, palīdzot organismam pašam tikt galā ar slimīgo stāvokli, jo organisms pats ir pietiekami gudrs – ja viņam nedaudz palīdz, tad viņš pats arī tiek galā. Savukārt nepārdomāta imūnsistēmas stimulēšana nav ieteicama, jo var veicināt pat autoimūno saslimšanu saasināšanos. Tātad imunitāte nav jāstimulē, bet gan jāmodulē, citiem vārdiem sakot, jāsakārto, jo tikai tādā veidā tā spēs pilnvērtīgi reaģēt uz jauniem izaicinājumiem. Un Epsorīns ir lieliski piemērots tieši imunitātes noregulēšanai.

Runājot par Epsorīna sastāvu, imunologs īpaši uzsver ievērojamo dabīgā D vitamīna, fosfatdioholīna, B grupas vitamīnu, kā arī imunitāti modulējošo polipeptīdu saturu. Un galvenais, Epsorīns satur arī visas nesējvielas, kas nodrošina efektīvu vitamīnu uzsūkšanos organismā. Jo nereti cilvēki par to neiedomājas un dzer "plikus vitamīnus", kuru uzsūkšanās organismā notiek ļoti neefektīvi, tieši šo saistītājvielu trūkuma dēļ. Tieši preparāta bioloģiskā pieejamība organismam ir svarīga un to nosaka visu šo vielu pareizā attiecība. Ja tā nav pareiza, ļoti iespējams, ka daudzi produkti var nestrādāt, kaut arī tie satur ļoti daudz organismam svarīgas vielas. Bioloģiskā pieejamība organismam ir ļoti svarīga, un Epsorīns to nodrošina pilnībā, jo satur ne tikai plašu sortimentu ar aktīvajām vielām, bet arī vielas, kas nodrošina to pilnvērtīgu piegādi organisma šūnās.

Preparāta šķidrā forma ļauj to gan precīzi dozēt, gan uzņemt organismā jau caur mutes gļotādu, apejot kuņģa, zarnu traktu, kas parasti deaktivē lielu daļu no tajā nonākušajām aktīvajām vielām, tātad būtiski samazinot to nonākšanu asinsritē.

Dr. Līcītis iesaka Epsorīnu kā imūnsistēmu regulējošu un vielmaiņu harmonizējošu preparātu, kas palīdz sagatavoties, adaptēties ziemas periodam, sākt lietot jau tagad. Tad, iestājoties tumšākajam vīrusu laikam, būs sasniegts tā maksimālais efekts. Epsorīns ir inteliģents produkts, lai sasniegtu labāko efektu, tas jālieto pareizi, regulāri un plānveidīgi, jo tas darbosies laikā.

Šajā sakarā Dr. Līcītis uzslavē Epsorīnu kā preparātu, kas attaisno savu samērā augsto cenu ar reālu un viegli izmērāmu iedarbību. Patīkami ir tas, ka Epsorīns ir preparāts, kurš nav jālieto nepārtraukti, bet gan tikai 2–4 reizes gadā, kas tā lietošanu jau padara samērā pieejamu. Imunologs rosina domāt racionāli, investējot veselības profilaksē, un naudiņu ietaupīt, uzlabojot un atgriežot savu veselību un pēcāk netērējot to zālēs.

Piekritīsiet, tas ir vēl pat zem sintētisko vitamīnu cenām.

Un atcerēsimies, pat labākais

Uztura bagātinātājs neaizstāj pareizu un sabalansētu uzturu!