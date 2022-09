Industriālie sildītāji – glābiņš ražotņu un noliktavu apsildīšanā

Publiskajā telpā izskanot pretrunīgiem paziņojumiem par gāzes krājumu pietiekamību visai ziemai, uzņēmējiem nākas domāt par alternatīviem risinājumiem ražotņu, noliktavu un citu komercplatību apsildīšanai. Pašreizējos apstākļos, kad ir grūtības iegādāties gan dabasgāzi, gan kokskaidu granulas, par glābiņu varētu kļūt laika pārbaudi izturējušie, bet modernie dīzeļdegvielas sildītāji.

Tie iedalās divās grupās – siltā gaisa pūtēji un siltuma izstarotāji. Pirmie, atbilstoši nosaukumam, pūš telpā siltu, tīru gaisu, paši būtiski nesasilstot, kamēr otrie darbojas pēc krāsns principa. To sildīšanas virsma sakarst un uzsilda gaisu visapkārt. Siltā gaisa pūtēji ir noderīgāki plašāku telpu apsildīšanai, bet siltuma izstarotāji vairāk noderēs vietās, kur komfortabla temperatūra jāuztur nelielākā teritorijā vai tieši blakus siltuma avotam. Šāda tipa iekārtu var uzstādīt, piemēram, tieši pie strādājošo darbagaldiem.

Jaudīgās, taču mobilās iekārtas ir ļoti praktiskas un arī ekonomiski izdevīgas. Tās spēj ļoti ātri piesildīt un uzturēt izvēlēto temperatūru gan ražotnēs un noliktavu telpās, gan arī celtniecības objektos. Industriālie sildītāji ir izdevīgs risinājums arī pagaidu darbavietās, kurās neatmaksājas uzstādīt dārgu pastāvīgu apkures iekārtu. Tā kā pārvietojamie industriālie dīzeļdegvielas sildītāji ir novietojami tieši tur, kur nepieciešams siltums, enerģija netiek izniekota velti. Turklāt tos darba gaitā var pārvietot uz jebkuru vietu.

Moderno dīzeļdegvielas sildītāju priekšrocība ir pievienojamais termostats, kas ļauj tiem darboties tikpat efektīvi kā mūsdienīgiem granulu un gāzes apkures katliem. Proti, kad telpā sasniegta vajadzīgā gaisa temperatūra, sildītājs izslēdzas un tādējādi taupa degvielas krājumus. Ņemot vērā pašreizējās dabasgāzes cenas, dīzeļdegvielas sildītāji ir arī ekonomiski izdevīgi, jo izmaksas abos gadījumos ir ļoti līdzīgas.

Tā kā dīzeļdegviela tiek uzskatīta par videi nedraudzīgu kurināmo, ar to darbinātās iekārtas nav ieteicams izmantot kā pastāvīgu risinājumu ēku apsildīšanai, lai gan tām ir pa spēkam veikt arī šādu funkciju. Saprātīgāk dīzeļdegvielas siltā gaisa pūtējus vai siltuma izstarotājus izmantot kā alternatīvu citu kurināmo aptrūkšanās gadījumā, kādu pieredzam šobrīd, vai arī kā papildu apsildes rīku, ja pamata apkures sistēma netiek galā ar uzdevumiem. Lielas ražošanas telpas ar šādu situāciju mēdz saskarties aukstās ziemās. Tad siltā gaisa pūtējs nereti ir vienīgais glābiņš darbiniekiem, lai ražotnē nebūtu jāstrādā ar nosalušiem pirkstiem.

Jāņem vērā arī tas, ka dīzeļdegvielas degšanas rezultātā radīto izplūdes gāzu dēļ šo iekārtu izmantošanai ir nepieciešams izbūvēt dūmvadu. Vēl prātīgāk ir pašu siltā gaisa pūtēju novietot slēgtā nojumē ēkas ārpusē un silto gaisu ievadīt telpās pa caurulēm. Tā kā jaudīgākās iekārtas ir aprīkotas ar pat četriem gaisa izvades kanāliem, tās vienatnē var uzturēt siltumu pat ļoti lielās telpās. Pie tam siltā gaisa pūtējs nekad nevar būt par jaudīgu, jo tas automātiski pieskata gaisa temperatūru telpā un nekad nepārkurinās to.

Tomēr pragmatisks uzņēmējs vienmēr izvēlēsies vajadzībām atbilstošāko iekārtu, tādēļ ir labi laikus noskaidrot nepieciešamo sildīšanas jaudu. To var viegli izdarīt Stokker izveidotajā kalkulatorā šeit.

Ievadot telpas apmērus, āra temperatūru, vēlamo siltumu telpās un ēkas siltinājuma līmeni, iespējams dažās sekundēs gūt skaidrību, kāda līmeņa sildītājs būs nepieciešams un izvēlēties no piedāvātajiem portatīvo un stacionāro sildītāju variantiem. Uzklikšķinot uz kalkulatora atlasītajiem "Master" sildītāju modeļiem, tiek parādīta izsmeļoša informācija par katru no tiem – sildīšanas jauda, gaisa plūsma, barošanas avots, gabarīti, priekšrocības un citi noderīgi parametri. No kalkulatora piedāvātajiem modeļiem izriet, ka pat, piemēram, 4000 kvadrātmetru plašām telpām pietiek ar vienu dīzeļdegvielas siltā gaisa pūtēju, kas tērē aptuveni 8-10 litrus degvielas stundā. Tik plašā teritorijā gan efektīvāk uzstādīt vairākus mazāk jaudīgus, lai nodrošinātu labāku gaisa cirkulāciju. Izvēlētā modeļa nosaukumu uzreiz var ievadīt "Stokker.lv" mājaslapas meklētājā, atrast ierīci un to pasūtīt.

Turpat var piemeklēt arī atbilstošu ventilatoru un mitruma atdalītāju, kuri palīdz noliktavu un ražošanas telpās uzturēt vēlamu, komfortablu klimatu. Savukārt vasarām noderēs mūsdienīgā iztvaices gaisa kondicionēšanas sistēma, kas ir ideāli piemērota lietošanai lielās rūpniecības telpās.