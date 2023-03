Inhalators mūsmājās ir ierīce, ko diemžēl lietojam vairāk nekā gribētos

"Kidsmed" ir igauņu uzņēmums, kurā atradīsi veselības produktus un ierīces visai ģimenei. Pagājušā gada nogalē klajā nāca "Kidsmed" zīmola "MeshPlus" inhalators, kurš jau ir novērtēts daudzās ģimenēs.

Ērta maska

Komplektā ir divas inhalatora maskas. Viena bērniem un otra pieaugušajiem. Abām maskām ir mīksta maliņa, kas padara lietošanu īpaši ērtu.

Kluss un bez vadiem

Inhalators ir ideāli piemērots lietošanai arī naktī, jo darbojas gandrīz bez skaņas.

Piemērots lietošanai guļus

Inhalatoru var lietot arī guļus stāvoklī. Šķīdums atrodas noslēgtā traukā, līdz ar to ierīci var izmantot jebkurā pozīcijā.

Viegls, mazs, pārnēsājams

Ierīce ir viegla un maza izmēra, kas padara to viegli pārnēsājamu, un to ir ērti lietot gan mājās, gan, piemēram, ceļojot. Inhalatoram komplektā līdzi nāk augstas kvalitātes uzglabāšanas un transportēšanas somiņa.

Stabils un kvalitatīvs tvaiks

"Kidsmed MeshPlus" inhalators rada MMAD 3 μm lielu daļiņu, kas nozīmē, ka 70% daļiņu ir mazākas par 3 μm. 1 minūtes laikā izsmidzina 0,2 ml šķīduma.

Var lietot kopā ar zālēm

Pateicoties īpaši smalkajām tvaika daļiņām, iespējams lietot arī ārsta izrakstītos medikamentus laringīta, bronhīta, klepus un citu elpceļu slimību ārstēšanai.

Lasi māmiņas Elizabetes atsauksmi par "Kidsmed MeshPlus" inhalatoru:

"Esmu divu bērnu mamma (pieci un septiņi gadi) un mūsu ģimenes vēsture ar inhalatoriem ir gara... Ak, cik gara! Kad piedzima jaunākais bērns, viņam četru mēnešu vecumā tika diagnosticēta astma. Par laimi tā nav alerģiska, kas dod cerību, ka tuvākajā laikā tā varētu pāriet pilnībā, viņam pieaugot. Tātad, ko nozīmē šāda veida astma? Nē, viņam skrienot netrūkst elpas un nav nepieciešams lietot aerosola "pīpi" katru dienu. Bet, ja viņš saķer vīrusu, tas parasti beidzas ar bronhītu, ko ārstē ar astmas zālēm vai nu ar "Babyhaler", vai ar inhalatoru. Jebkurā gadījumā viņa ārstēšanās procesam vienmēr palīdz arī parastais NaCl tvaiks. Gadu gaitā esam izmēģinājuši daudz dažādu inhalatoru. Daudzos gadījumos mūsu izmantošanas biežums ir bijis pārmērīgs, un ierīces ir padevušās. Pēdējos divus gadus lietojām inhalatoru ar sieta tehnoloģiju, bet pagājušā gada novembrī tas arī sāka sliktāk ražot tvaiku, turklāt biju uz tā ar līmlenti piestiprinājusi "Babyhaler" masku, jo maskai, kas nāca kopā ar inhalatoru, bija tik lieli caurumi, ka puse no zāļu radītajiem tvaikiem zuda. Otrkārt, vāciņš, kas turēja baterijas, bija sabojājies un līdzīgi arī zāļu nodalījuma vāks jau vairākas reizes bija labots. Bija pienācis laiks jaunam inhalatoram!

Tāpēc, kad dzirdēju, ka "Kidsmed", kura "Nosiboo" un "Termoplus" ierīces mums kalpo jau gadiem ilgi, ir laidis klajā inhalatoru, es to nekavējoties pasūtīju. Atverot iepakojumu, ļoti nopriecājos, kad no kartona kastes izņēmu melnu, stilīgu un stingru kastīti ar rāvējslēdzēju. Vai kāds TIEŠĀM ir padomājis par to, ka inhalatoram vajadzīga kastīte, kas nesaplīst un tajā ir ērti pārnēsāt ierīci līdzi vai vienkārši tikpat droši uzglabāt zāļu atvilktnē? Patiešām bija padomāts! Atverot kastīti, mani sagaidīja saturs, kur viss bija savās vietās. Pirmais, ko izdarīju, paķēru maskas, un man gribējās no prieka spiegt. Pirmkārt, tām bija piemērota, stingra forma. Vairākas reizes esmu saņēmusi maskas no iepakojuma ar greizām un izliektām malām. Tās tad vairs labi nepieguļ pie sejas un sāk berzt, kad veidojas tvaiks. Taču šīs bija ideālas – neticami vieglas, perfektas formas un ar nelielām atverēm. Nekādu lielu caurumu pie deguna, kas man jāaizlīmē.

Pati ierīce ir maza un viegla, maskas ir viegli savienot ar ierīci, izmantojot nelielu caurulīti, kā arī pieaugušo un bērnu masku nomaiņa ir ātra. Komplektā iekļauts arī iemutnis. Mēs to pārsvarā neizmantojam, bet noteikti ir kāds, kas izmanto. Es uzliku masku uz inhalatora un jau grasījos nodomāt, ka man mājās nav bateriju, kad ieraudzīju, ka 2 AA baterijas skatās uz mani no tīkla kabatas kastes iekšpusē. Ģeniāli! Protams, ierīci būtu bijis iespējams izmantot arī ar komplektā iekļauto USB kabeli (adapteris jānodrošina pašam, tāpat kā, piemēram, pērkot telefonu), kas ir normāla garuma, nevis 15 cm kā otrs kabelis, kas mums bija mājās.

Maska ir, baterijas iekšā un tad šķīdums. Zāļu trauks atvērās viegli, bet tajā pašā laikā, to aizverot, varēja just, ka zem trauka vāka ir kārtīgs blīvējums, kas neļaus šķidrumam izplūst pat tad, ja gribēsies guļus veikt inhalāciju. Bērniem es bieži dodu elpot tvaiku naktīs, kad klepus lēkmes ir vistraucējošākās. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi!

Ielēju iekšā šķīdumu un nospiedu pogu. Sākās klusa šņākšana, un no ierīces izplūda biezi tvaiki. Ļoti klusa ierīce. Mans piecgadnieks jau man blakus nepacietīgi dīdījās un prasīja iedot izmēģināt. Pēc 10 minūtēm "tvaika mašīna" bija saņēmusi viņa apstiprinājumu!

Līdz šim esam "MeshPlus" lietotāji vairāk nekā mēnesi, un šajā laikā mēs esam izmantojuši inhalatoru vismaz pusi no laika. Arī mēs paši, pieaugušie, jo bērni dalās ar savu mazo draugu ar mammu un tēti tikpat priecīgi kā ar bučām un apskāvieniem. Šajā ierīces lietošanas laikā mums ne reizi nav nācies mainīt baterijas, proti, ierīce tās patērē minimāli, par ko ir liels prieks. Pēc lietošanas ierīces zāļu trauku izskaloju ar tīru ūdeni un ļauju nožūt, pirms ievietoju kastē. Silti iesaku ģimenēm gan ar maziem, gan lielākiem bērniem!

Kopumā varu teikt, ka šis inhalators ir ieteicams, kā arī kvalitātes un cenas attiecība ir atbilstoša. Es pirktu vēlreiz arī tikai šo masku un kastītes dēļ."

www.kidsmed.lv