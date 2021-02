Inovācija maizes produktu tirgū – maize ar pievienotu D vitamīnu

Kā liecina veiktā aptauja*, tad 81% iedzīvotāju ir būtiski rūpēties par pietiekama D vitamīna uzņemšanu sev un tuvinieku vidū, tādēļ gada tumšajos mēnešos ir īpaši jāpiedomā pie tā, vai uzņemam papildus D vitamīnu. Kā liecina pētījumi, tad D vitamīnu vislabāk varam uzņemt gan ar dabīgiem D vitamīna avotiem, gan bagātinātiem produktiem, kā arī ar saules gaismu. Tādēļ, sekojot līdzi sezonālajai aktualitātei, kad saules gaisma mums ir pieejama mazāk, maiznīca Fazer Latvija pircējiem piedāvā jau labi zināmo "Dzīvā" sēklu, graudu un šķiedrvielu maizes sortimentu, taču tagad ar pievienotu D vitamīnu. Katrā Fazer "Dzīvā" maizes kukulītī ir pievienots vidēji 1 mikrograms D vitamīna uz 100g, kas ir 20% no minimālās rekomendējamās dienas devas**.

D vitamīna nozīmība mūsu labsajūtai un imunitātei

D vitamīna galvenā funkcija organismā ir nodrošināt kaulu un muskuļu veselību, kaulu pilnvērtīgu augšanu un attīstību – īpaši svarīgi tas ir bērniem un jauniešiem, kad veidojas kaulu sistēma visai dzīvei. D vitamīns rūpējas arī par mūsu labsajūtu, enerģiju, imunitāti un vispārēju ķermeņa darbību. D vitamīna receptori ir izvietoti daudzos orgānos, tajā skaitā imūnsistēmas šūnās – tas arī izskaidro D vitamīna lomu labas veselības uzturēšanā.

"D vitamīns ir iesaistīts imūnsistēmas normālas funkcionēšanas nodrošināšanā un atsevišķi pētījumi rāda, ka tas varētu labvēlīgi ietekmēt organisma atbildes reakciju, saskaroties ar augšējo elpceļu vīrusiem, to starpā Covid-19. Tomēr D vitamīnu noteikti nedrīkst uzskatīt par brīnumlīdzekli, jo daudzi tā un Covid-19 mijiedarbības mehānismi vēl ir neskaidri. Taču vienu gan rekomendē pat visskeptiskākie D vitamīna pētnieki – noteikti ieteicams izvairīties no D vitamīna deficīta un sekot līdzi, lai tā līmenis asinīs būtu pietiekams, īpaši tagad, kad tik daudz laika pavadām telpās," stāsta uztura speciāliste Zane Timpare.

Papildus D vitamīna uzņemšana ar pārtikas produktiem

Viens no veidiem, kā varam parūpēties par savu un tuvinieku labsajūtu un D vitamīna pietiekamību, ir – uzņemot to ar pārtikas produktiem, ko lietojam ikdienā. Tādēļ atbildīgi pārtikas ražotāji, to starpā maiznīca Fazer Latvija, seko līdzi aktualitātēm un patērētāju vajadzībām, lai rūpētos par produktu uzturvērtības pilnveidošanu, piedāvājot pircējiem produktus ar sabalansētu sāls un cukura daudzumu, pievienotu D vitamīnu un bagātinot produktus ar citām vērtīgām maizes sastāvdaļām, kā sēklām, pilngraudiem vai šķiedrvielām.

"Visā pasaulē arvien populārāki kļūst pārtikas produkti, kurus ražošanas gaitā bagātina ar D vitamīnu. Tas ir pamatoti un noderīgi, jo vairo D vitamīna uzņemšanu. Atšķirībā no daudziem citiem vitamīniem, ko bez problēmām varam nodrošināt ar ikdienas ēdienu, D vitamīns tāds nav. Pētījumi rāda, ka ar parastu uzturu bieži varam uzņemt vien 5–10% no nepieciešamās dienas devas, tādēļ labs risinājums ir pārtikas produkti, kas bagātināti ar D vitamīnu," atklāj Zane Timpare.

"Fazer mērķis ir radīt inovatīvus produktus ar pievienoto vērtību, tādēļ, lai padarītu ikviena ikdienas maltīti vērtīgāku un vērstu uzmanību uz D vitamīna nozīmību labas veselības un pašsajūtas nodrošināšanā, esam papildinājuši jau pircēju iemīļotu produktu līniju "Dzīvā" ar pievienotu D vitamīnu. D vitamīns ir taukos šķīstošs un to ieteicams lietot kopā ar maltīti, tāpēc visām Fazer Dzīvā receptēm D vitamīns ir pievienots kopā ar rapšu eļļu, kas nodrošina labāku vitamīna uzsūkšanos organismā," atklāj Fazer Latvija mārketinga vadītāja Zane Bērziņa.

Kā stāsta uztura speciāliste Z. Timpare, tad D vitamīna deficīts ir daudzu Eiropas valstu, to skaitā Latvijas, aktuāla problēma, tāpēc ar D vitamīnu bagātinātu produktu ražošana tiek atbalstīta un veicināta. Tā ir iespēja mazināt D vitamīna deficītu – gan bērnu, gan pieaugušo, tajā skaitā senioru un citu mazāk aizsargāto sabiedrības grupu, kā arī grūtnieču, vidū.

"Par D vitamīna pārlieku lielu uzņemšanu ar maizi nav jāuztraucas, jo, piemēram, 1 šķēle Fazer Dzīvā Pilngraudu, Sēklu, Šķiedrvielu vai Saulespuķu maizes satur no 3% - 6% no D vitamīna minimālā dienas daudzuma. Uzturā būtu ieteicams lietot arī citus produktus, kas dabīgi satur D vitamīnu – siļķes, citas treknās zivis, mencu, olas, gailenes, baravikas, liellopu gaļu. Taču jāatceras – ja konstatēts D vitamīna deficīts, ar uzturu to nebūs iespējams novērst. Jākonsultējas ar ārstu, lai lemtu par D vitamīna lietošanu medikamentu vai uztura bagātinātāju formā," turpina Z. Timpare.

Divas receptes veselīgām un pilnvērtīgām maltītēm ar D vitamīnu saturošiem produktiem

Lai mājās pagatavotu pilnvērtīgas, sātīgas un gardas brokastis ar pievienoto vērtību, uztura speciāliste Zane Timpare ir sagatavojusi divas lieliskas receptes, kas dabīgā veidā palīdzēs uzņemt D vitamīnu, labos taukus un olbaltumvielas.

Fazer Dzīvā Saulespuķu maize ar vārītu olu un biezpiena, redīsu un ķimeņu pildījumu (2 porcijas)





Pagatavošanai nepieciešams:

4 šķēles Fazer Dzīvā Saulespuķu maizes

2 vidēja lieluma vārītas olas

50 g vājpiena biezpiena 0,5%

1 tējkarote samaltu ķimeņu

4 tējkarotes garšīgas Extra Virgin olīveļļas

4 nelieli redīsi

1 neliels, krēmīgs, tīkami mīksts avokado

sāls, pipari – pēc garšas

Pagatavošana:

Ķimenes samaļ kafijas dzirnaviņās (var malt vairāk un atlikumu glabāt slēgtā stikla burciņā). Bļodā liek biezpienu, saspaida, pieliek mazos gabaliņos sagrieztus redīsus, samaltās ķimenes, mazliet sāls, pielej olīveļļu. Visu samaisa.

Ņem divus brokastu šķīvjus, uz katra liek pa 2 šķēlēm Fazer Dzīvās saulespuķu maizes. Uz katras uzsmērē avokado, virsū ar tējkaroti bagātīgi liek biezpiena un redīsu masu, viegli piespiež. Dekorē ar ripiņās sagrieztu vārītu, atdzesētu olu. Ja nepieciešams, pārkaisa mazliet sāli un piparus.

Fazer Dzīvā Šķiedrvielu maize ar sardīnēm, avokado, rukolu un svaigu gurķi

(2 porcijas)





Pagatavošanai nepieciešams:

4 šķēles Fazer Dzīvā Šķiedrvielu maizes

8 mazas konservētas sardīnes, vislabāk olīveļļā

4 saujas rukolas

1 neliels, krēmīgs avokado

½ maza sarkanā sīpola

½ garā svaigā gurķa

sāls, pipari – pēc garšas

Ņem divus brokastu šķīvjus, uz katra liek pa 2 šķēlēm Fazer Dzīvā Šķiedrvielu maizes. Uz katras uzsmērē avokado, virsū uzber mazliet sīki sasmalcinātu sarkano sīpolu. Uz katras maizes šķēles liek divas sardīnes, pirms tam nogriežot tām astīti un mazliet notecinot eļļu. Virsū liek kārtīgu sauju rukolas un dekorē ar svaiga gurķa šķēli. Ja nepieciešams, pārkaisa mazliet sāli un piparus.

*Pētījums veikts sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat". Pētījums veikts laika posmā no 22.12.2020. – 30.12.2020., tajā piedalījās 500 respondenti.

** Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes regulu (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem